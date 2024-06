Apoyemos a los agricultores del estado

El campo chihuahuense está en problemas, no solo por las amenazas relacionadas con el clima, falta de lluvias, sequías o la falta de subsidios, sino por el descontrol en la importación de insumos y fertilizantes del extranjero.

Es por eso que, en base a una reforma a la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable para el Estado de Chihuahua, se ha propuesto crear condiciones adecuadas para el ingreso controlado de dichos coadyuvantes en la producción, que provienen del extranjero.

Si bien no debemos cerrarnos a los procesos de globalización que implica la llegada de productos no nacionales, sí tenemos que trabajar en que no se afecten las cadenas productivas locales.

El acceso a mercados internacionales, también ha traído un aspecto crítico es la dependencia de insumos y fertilizantes importados, que puede poner en riesgo la seguridad alimentaria y la sostenibilidad económica.

Si abordamos estrategias y políticas necesarias para crear condiciones adecuadas que permitan reducir esta dependencia y fomentar la producción local de insumos y fertilizantes, es un ganar –ganar para los productores.

Siendo la agricultura es fundamental para la seguridad alimentaria y la economía de muchos países. La dependencia excesiva de insumos importados, como fertilizantes químicos, puede generar vulnerabilidades económicas y ambientales, incluyendo la volatilidad de precios, problemas de suministro e impactos negativos en el medio ambiente.

La creación de condiciones adecuadas para disminuir esta dependencia es, por lo tanto, una prioridad estratégica.

La creación de condiciones adecuadas para enfrentar el proceso de globalización y reducir la dependencia de insumos y fertilizantes importados es esencial para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad económica y la protección del medio ambiente.

Debemos empujar una nueva regulación que priorice la inversión en investigación y desarrollo, la implementación de políticas de apoyo, el fomento de prácticas agrícolas sostenibles y la diversificación de fuentes de insumos, los países pueden fortalecer su autonomía y resiliencia agrícola.

Al reducir la dependencia de importaciones, se puede mejorar la capacidad de los agricultores locales para enfrentar desafíos globales y asegurar un futuro más próspero y equilibrado.

Aparejado de esta regulación, presenté ante el pleno más estrategias, para fomentar la producción local, con investigación y desarrollo, colaboración institucional e inversión gubernamental, además la implementación de políticas agrícolas sostenibles.

Fomento de Cooperativas y Asociaciones de Productores y su capacitación en agroecología.

Y la diversificación de Fuentes de Insumos, con el desarrollo de mercados, esto incluye apoyar a pequeños y medianos productores de fertilizantes y otros insumos a través de políticas de compra local y ferias de agricultores.

Asimismo, es importante dar incentivos al Consumo Local, promoviendo el consumo de insumos locales mediante campañas de concientización y programas de incentivos puede fortalecer la demanda interna.