Apoyan violencia contra partido oponente

La democracia ya no es una prioridad para gran parte de los norteamericanos que votan. De acuerdo a una nueva encuesta, gran parte – tanto de los republicanos, como de los demócratas – opinan que usar la violencia en contra del partido opositor es algo aceptable, con tal de estropear los objetivos de sus adversarios políticos.

Los estadounidenses sienten desconfianza de sus competidores. La mayoría de los sufragantes que apoyan al presidente Biden o al ex presidente Trump, suponen que elegir oficiales del partido contrario en el 2024 haría daño a los Estados Unidos, de acuerdo a los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Política de la Universidad de Virginia.

El 52 porciento de los encuestados que respaldan a Biden piensan que los individuos que favorecen a los republicanos son una amenaza para la vida en EU; mientras que el 47 porciento dijeron lo mismo sobre los demócratas. El 41 porciento de los seguidores del actual presidente piensan que la gente que apoya al partido republicano y a sus ideologías se han vuelto “tan extremos con lo que quieren, que es aceptable usar la violencia para detenerlos de lograr sus objetivos”.

Mientras tanto, el 38 porciento de los seguidores de Trump opinaron que está bien usar la violencia con tal de frenar los planes de los demócratas.

La encuesta arrojó datos de que, segmentos significativos de los seguidores de ambos candidatos, están abiertos a usar métodos antidemocráticos con tal de lograr los ideales de su partido. El 31 porciento de los que apoyan a Trump ya no creen en el sistema democrático; y piensan que EU debería explorar formas alternas de gobierno para asegurar la estabilidad y el progreso. En comparación, el 24 porciento de los demócratas expresaron lo mismo. Dos mil ocho votantes registrados participaron en el estudio, que se calcula tiene un margen de error de 2.2 porciento.

Aunque la encuesta se hizo solo en los Estados Unidos, en otras partes del mundo, incluyendo a México también se están radicalizando los puntos de vista sobre la democracia rumbo a las elecciones del 2024. Un incremento en las protestas, las agresiones verbales y las diferencias de opinión se percibe en todos los medios de comunicación en diferentes puntos del país. En algunas regiones, como en municipios como Casas Grandes en Chihuahua, y varios de otros estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, entre otros, los cárteles han amenazado y violentado a los funcionarios y candidatos que no les favorecen. Controversias como le educación y los libros de texto han exaltado a miembros de ambos partidos a nivel nacional.

La diferencia principal es que, en EU, existe un exagerado temor, sobre todo de los republicanos, hacia las culturas musulmanes y a los inmigrantes del sur, lo que su ala extrema ha utilizado como capital político para generar división y ganar votos. Otra gran diferencia es que en EU las milicias siempre están bien armadas, ya que las armas de fuego proliferan en todo el país.

Ahora explotan guerra para impulsar xenofobia

Con una retórica extremista y deshumanizante, basada en técnicas propagandísticas del nazismo, Trump y sus imitadores políticos siguen utilizando ideas supremacistas, distorsionando mensajes con tal de obtener o conservar el poder.

Aprovechando que sus seguidores no necesitan de mucha motivación para que afloren sus sentimientos antiinmigrantes, los republicanos extremos resaltan los estereotipos, los prejuicios y la desinformación para infundir, ya no el temor, sino el pánico entre los electores.

De acuerdo a CNN, Trump declaró que “la misma gente” que perpetra ataques violentos en Israel estaba entrando en EU a través de “nuestra frontera sur totalmente abierta”; especulando con la idea de que algunas personas que cruzan la frontera están planeando un “ataque”, un absurdo que solo existe en su falso discurso. Solo tendrían que darse una vuelta por Ciudad Juárez y El Paso para determinar si la frontera está abierta o no. Cualquier infante podría determinar la realidad diaria de quienes radicamos en este laboratorio cultural que es el vivir entre dos naciones. Pero sus fanáticos, prefieren creerles a ciegas que la mayoría de los inmigrantes, son “delincuentes”, “violadores” o “terroristas”, apelando a los peores prejuicios de algunos sectores estadounidenses.

En una entrevista con The National Pulse hace unos días, Trump dijo lo siguiente: “Nadie tiene idea de dónde vienen esas personas, pero nosotros sabemos que vienen de prisiones. Sabemos que vienen de instituciones de salud mental y de manicomios. Sabemos que son terroristas. Nadie había visto antes lo que estamos atestiguando ahora. Es muy triste para nuestro país. Están envenenando la sangre de nuestro país”, dijo en tono completamente racista.

Curiosamente, Trump y sus imitadores afirman, sin evidencia alguna, que agentes del “terrorismo” están traspasando la frontera, pero eso sí, les es muy difícil aceptar el terrorismo doméstico estadounidense, y se molestan cuando las leyes que tanto promueven son usadas en su contra cuando las violan, como sucede con el violento ataque al capitolio, en el que enfrenta cargos pendientes de resolverse. Sus mensajes supremacistas aplauden las teorías de conspiración y promueven el odio racial y cultural. Los ataques de supremacistas han aniquilado los sueños de niños, mujeres y hombres que se hallaban en escuelas, lugares de rezo, o en supermercados, como lo fue el infame ataquen en el Walmart de Cielo Vista en El Paso, Texas en el que fueron asesinados 23 personas y heridas otras 22.

Texas quiere cárcel para indocumentados

Lo dijimos aquí antes, ahora lo reconfirmamos, Abbott, el gobernador republicano de Texas, quiere convertir en un delito estatal el cruzar la frontera sin autorización, y permitirle a la policía arrestar a los indocumentados, incluidos los solicitantes de asilo federal. El senado estatal ha apoyado la iniciativa.

El ingreso no autorizado se clasificaría como un delito menor de clase B, pero elevaría la ofensa a un delito grave de cárcel estatal para quien ya haya sido deportado previamente. En lugar de detener a un inmigrante, un agente podría optar por ordenarle que regrese a México; una vez recabada toda la información que se le solicite. Si la persona no cumple y reincide, podría ser acusada de un delito penal de segundo grado, que conlleva a penas de prisión de dos hasta 20 años, dependiendo del caso. Otra de las propuestas a consideración establecería el entrar ilegalmente a EU por Texas como un delito castigado con hasta con seis meses de cárcel.

Aunque falta la aprobación de la cámara de representantes estatal, dos iniciativas de ley ya fueron aprobadas por el senado. Una que incrementa la sentencia por traficar indocumentados, y otra que permite a las policías y agentes locales y estatales el arrestarlos. Estas leyes, opinaron abogados de migración, pertenecen al fuero federal, lo que podría generar más demandas civiles y federales contra Texas. Si las nuevas leyes se ratifican en la cámara de representantes, las policías tendrían todas las facultades para arrestar a los indocumentados.

Lo que no queda claro todavía es si el recién nombrado jefe de la policía de El Paso, Peter Pacillas, acataría las nuevas disposiciones legales, ya que, en el pasado, El Paso ha sido considerada una ciudad santuario para los inmigrantes. La ciudad de El Paso y su anterior jefe de policía, Greg Allen, ahora difunto, en ocasiones anteriores se negaron a acatar las instrucciones estatales del gobernador en ese sentido.

Para los estudiosos del tema, las policías en EU ya cometen suficientes injusticias relacionadas con arrestos injustificados y prejuicios raciales, como para legitimar el uso de agentes y policías estatales, labor que oficialmente le pertenece a la patrulla fronteriza. Existen cientos de ejemplos de arrestos injustos y exceso de fuerza que afectan más a las minorías Afro y México americanas, incluyendo a los que nacieron en EU.

Liderados por Trump, los extremistas republicanos se enfocan en criminalizar a los inmigrantes en lugar de facilitarles acceso a la residencia o ciudadanía. Mientras siga habiendo inmigrantes indocumentados, ellos podrán seguir alimentando los temores xenofóbicos y reforzando los presupuestos para quienes mayormente votan por ellos: los militares y policías conservadores.

Un caso similar se dio con el tristemente célebre ex alguacil de Maricopa Arizona, Joe Arpaio, quien en su tiempo fue de los primeros extremistas republicanos que maltrataba a los indocumentados, haciéndoles pasar hambre y vestir prendas rosas dentro de la cárcel, lo que en su tiempo causó la indignación y el repudio de hispanos y blancos moderados por igual. Finalmente, a la larga, el Arizona viró de rumbo cuando se eligió a una gobernadora demócrata, quien funge actualmente: Kattie Hobbs. Arpaio, conocido como el ex sheriff más duro de EU, demandó recientemente por difamación, angustia emocional y agresión civil a Marcelo Ebrad – ex candidato por Morena a la presidencia de México – por acusarlo públicamente de “promover el asesinato de migrantes, y por ser contrabandista de armas”. Arpaio ha sido derrotado en elecciones tres veces a partir del 2016 en su estado.

