Ciudad de México.- El pasado 17 de noviembre, el presidente dijo que, vía la “donación voluntaria” de parte de los aguinaldos, se van a reunir entre 80 y 100 millones de pesos.

Ese dinero se va a ocupar en la compra de ambulancias para hospitales del IMSS Bienestar, ubicados en las zonas más pobres, puntualizó.

“Es dinero que nosotros, los funcionarios de alto nivel, estamos voluntariamente aportando”, afirmó en la mañanera. Dejó claro que a la tropa no le van a quitar nada.

Una fuente de Pemex, sin embargo, reveló que el miércoles tuvo una reunión con el subdirector y los cinco gerentes de su área, y que les dijeron que la donación del aguinaldo es pareja: sindicalizados y de confianza.

Transcribo, textual:

“Hoy nos hablaron para decirnos que hay que dar esa aportación ‘voluntaria y (por) escrito’, y que entendiéramos que es por la Cuarta Transformación; que hay sacrificios que hacer, y que el que no está con la 4T, no está con el país, o sea, nos corren”.

Y más: “Nos dejan prácticamente sin aguinaldo. Y como lo manejan como aportación, no se meten en problemas legales.

“Así me están haciendo a mí para lo del Covid. Me quitan, desde mayo, 6,000 pesos mensuales hasta el 31 de diciembre… No quieren dejar evidencia de nada por escrito”, aseguró.

Así las cosas.

* Va una historia ocurrida a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Se trata de la persistente persecución “ruin y perversa” —así la calificó— en contra de la alcaldesa panista de la Ciudad de Chihuahua, Maru Campos Galván, por parte de Javier Corral.

El gobernador del estado acusa a su correligionaria, quien encabeza las encuestas para elegir a su sucesor, de haber estado en la nómina de su predecesor, César Duarte, detenido en Estados Unidos.

Lleva mucho tiempo con el tema y nomás no presenta pruebas.

“El gobernador eligió formalizar su industria de la difamación, usando su posición como jefe del Ejecutivo para calumniar y estigmatizar, sin pruebas ni evidencias, a quienes personalmente odia o le parecemos incómodos”, declaró Campos.

Corral está aferrado a imponer a su delfín, Gustavo Madero, como su sucesor. Y Maru es un obstáculo mayor por su ubicación en las encuestas.

Los últimos acontecimientos llevaron a la alcaldesa a convocar, la tarde del miércoles, a una conferencia de prensa en la que presentó pruebas de las “presiones” que sufren sus excolaboradores para que declaren en contra de ella.

Dio a conocer conversaciones telefónicas, testimonios grabados, señalamientos que apuntan hacia Carlos Olson, subsecretario de Gobierno.

Maru cuenta que “Pablo”, excolaborador suyo, le dijo que —muy al estilo de Zhenli Ye Gon— fue apretado por el citado subsecretario con el clásico “cooperas o cuello”.

Olson, quien además es suplente del senador Gustavo Madero, adelantó a Pablo que en los días siguientes lo buscaría un ministerio público —Carlos Esparza Zamarripa— de la Fiscalía Anticorrupción para platicar con él.

El ejecutivo que da órdenes a la “fiscalía autónoma”.

“Ya estamos presentando las denuncias correspondientes contra todos ellos”, dijo la alcaldesa.

Hablaba de Olson, la fiscal Gema Chávez Durán y la directora del Registro Civil del estado, Inés Martínez.

“El gobernador Corral guarda silencio ahora, esperando que sus esbirros consigan fabricar un caso en mi contra para poder decir que tuvo la razón, aun cuando todo sea una farsa y hayan prostituido la justicia”, remató la alcaldesa.