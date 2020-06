Aplanar no, erradicar sí

Estamos en el pico de la pandemia… muchas veces anunciado por el Dr. López Gatell, todo un “dandy” porque no sé cuántos “picos” lleva ya. En nuestra ciudad no tenemos ni para cuándo esta cuestión del pico, varias veces ha sido cerrada la frontera a Estados Unidos; que no se les vaya a ocurrir a la autoridades decir que ya Juárez está en condiciones de apertura sus actividades, una parte de la sociedad no entiende de medidas; estamos como dirían nuestras abuelas, “de mírame y no me toques”.

No me queda duda que a la terrible problemática que venía encima desde el punto de vista económico, la existente respecto a la inseguridad, a esto se sumó la sanitaria con un manejo deficiente, los empresarios y la sociedad civil tuvimos que entrarle al quite porque las autoridades federales se hicieron como decimos en el barrio “que les hablaba la virgen”, las locales y estatales apoyaron en lo que estaba a su alcance.

Cuando circulan videos donde se ve que otros países hicieron cualquier cantidad de apoyos económicos y sociales para sus bases de negocios y las personas en sí, queda la gran duda, ¿qué no podría haberse hecho algo así en nuestra nación?

En cambio hemos recibido tantas frases tan jocosas como vacías, dignas del barrio, el clásico “choro mareador”; una prosa impertinente y locuaz para la tan llevada y traída “investidura presidencial” que tanto pregona AMLO, la misma que ya tuvo su serie en forma de entrevista con Epigmenio Ibarra.

La mañanera no ha dejado de ser un circo, un lugar de preguntas que no llevan mucha intención de buscar respuestas, de solo acomodarse a las intenciones del discurso presidencial; nos hemos convencido que incomodar al presidente es sinónimo de estar en contra de él, de no comulgar con su ideología, de no compartir su visión respecto a nuestra nación; han sido realmente estrados en los cuales ha hecho campaña respecto a sus intenciones electorales, a sus intereses; así la cuarta crisis que podemos identificar; la de la confusión, la de la información incorrecta, la de la credibilidad.

Juárez sigue mostrando una alta tasa de contagios y desarrollo de la emergencia, la crisis de inseguridad sigue galopante y la económica está en desarrollo, la pérdida de empleos está haciendo mella en la disponibilidad de dinero para gastar, la reapertura económica es una asignatura pendiente que va a requerir de mucha participación social para evitar la propagación del virus, y la pregunta se asoma, ¿nos queremos ver sanos o queremos vernos con ingreso? La respuesta no debe ser dicotómica, debe ser unificadora, sanos y con posibilidades de tener dinero.

El reto es cómo vencer la apatía, la indiferencia y el valemadrismo; cada vez es más la hostilidad, el desencanto y el enfado contra AMLO, un personaje que ha dejado de venir al norte, justo donde las protestas han arreciado. En términos de normalidad, la visita al norte sería obligada pero es obvio que no vendrá, ahí si mantendrá la sana distancia.

Mientras, ¿qué hacemos en pro de nuestra frontera? La ecuación gasto-ingreso se está desestabilizando de una forma peligrosa que en muchos casos ha servido de justificación para dedicarse a actividades ilícitas que ponen en riesgo la integridad familiar.

Una pandemia que ha sido no solamente devastadora de familias por la enorme cantidad de personas fallecidas, aunado al dolor hay que valorar lo que representa en todos los sentidos que alguna persona de la familia fallezca, más sensible en aquellos casos donde era el sustento familiar.

Nos queda un tramo largo por recorrer, hay que extremar precauciones, no se enoje estimado lector si le piden en algún lugar que solo una persona puede entrar, que no pueden estar juntos dentro de los establecimientos, que deben usar los cubrebocas, que le permitan tomar la temperatura, que tome gel, que aplique sanitizante; no escatimemos esfuerzos para prevenir, la pandemia sigue en puntos álgidos, nuestra conciencia y capacidad de estar alertas deben estar en su máxima expresión.

En lo personal no creo en la forma en como se ha manejado la pandemia a nivel federal, creo que ha sido una respuesta torpe e insuficiente; pero en lo que sí creo firmemente es en la voluntad de miles de juarenses que se siguen protegiendo, en los negocios que siguen tomando todas las precauciones y siguen operando; solo la dedicación y la disciplina harán que baje el riesgo de los contagios. Ojalá que podamos llegar al grado que estableció Michael Baker, el determinante científico que manejo el virus en Nueva Zelanda (única nación en el mundo que ha sido declarada libre del virus), “la cuestión no era aplanar la curva, era eliminar el virus”. Luego –y casi al mismo tiempo- tendremos que avanzar en la crisis de inseguridad y económica, aun en las condiciones de incredulidad que tenemos, hoy más que nunca los juarenses tendremos que desarrollarnos como personas y sociedad resilientes.

Para terminar y no dejar suelto el argumento, ¿y si buscamos erradicar nuestras crisis en lugar de sólo aplanarlas?