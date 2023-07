Aparte de la sociedad común

Al ir a comprar mis cien gramos de pasas con chocolate oscuro y sin azúcar a Sanborns como es mi costumbre, me preocupó no encontrar a mi amigo Óscar, el de siempre, de quien he escrito antes en esta columna, el de la mirada fija y la dignidad en alto y a quien conozco de tantos años, el que vive a las afueras del almacén, el que sobrevive a fríos, calores y pandemias.

No lo encontré, seguramente estaba resguardándose de este sol que acaricia con intensidad en esta cálida frontera.

Es que como lo dice bien mi hermano mayor: muchas de las personas en situación de calle por problemas de salud mental como Óscar, como ‘El cobijas’, o como José de las redes sociales en Juárez, no deben identificarse ni catalogarse en términos de dolor, tragedia o sufrimiento. Eso terminó una vez que pasaron a la nueva dimensión de su existencia. La miseria, el hambre, el frío, el calor, la enfermedad, cualquier sensación y sentimiento desagradable quedó atrás, esa fue la causa, ahora la consecuencia es esta nueva vida, esta diferente vida que despliega un panorama que parece desolador pero no lo es.

Si logramos verlos a los ojos, encontramos chispazos pasajeros en un cielo nocturno, vemos ausencia, algo que se fue y no volvió jamás, algo que de pronto nunca estuvo ahí, en la mente, ausencia, diferencia en el vivir de acuerdo a nuestras normas.

Todo es cuestión de percepción, son ellos una parte de las personas que más vale la pena observar en la ciudad. La libertad individual en su máxima expresión, el existencialismo puro. No hay drama, sino una capacidad para sentirse felices. Quizás estén más cerca de la percepción antigua de que son seres sagrados.

Al enfrentarlos con nuestra realidad, nuestra vida plana, sin riesgos, con miedos, mezquindades, hipocresía, creo que ellos salen ganando.

Es más preocupante el dolor y el drama de los cuerdos, que su supuesto sufrimiento. Suelen verse impasibles, sin emociones parásitas, sin ambiciones degradantes, enfermas, sin las estúpidas obsesiones del dinero, viviendo alejados del teléfono, cuentas bancarias, estrés laboral, redes sociales, angustia y depresión.

Existen y nada más. Están en riesgo, pero no lo saben, no tienen futuro, pero no les importa, se enferman, pero no corren a atiborrarse de medicinas, cantan y bailan en la calle, bajo la lluvia, bajo el sol, lo que ninguno de nosotros hace, ríen ante nuestro gesto congelado de preocupación que nos acompaña siempre.

Son, en todo caso, personas sobresalientes por su talento de sobrevivir, por su sabia costumbre de no bañarse ni en general preocuparse del agua como no sea para tomar una poca. Su mundo cabe en una bolsa de plástico, en un costal de basura y una cama de cartón, ese es su capital, su casa, sus muebles. Si creemos que el cielo, la salvación, el nirvana, el estado ideal del hombre es no pensar, no cabe duda que ya están instalados ahí. Ni la vida ni la muerte les importa, luego, los dignos de compasión somos nosotros, que fingimos ser, pero que hace mucho que no somos. Son sombras, pero sombras vivas, los cuerdos ni sombra somos. Quién sabe. Son el Cristo de nuestros días. Precisamente, lo que puedan sufrir se debe a la forma en que nosotros "los dotados de razón" los crucificamos. No los saludo. Sería demasiado el honor. ¿Meterme en sus cuerpos? Me da miedo. ¿Ofrecerles un poco de alimentos, una botella de agua? Eso ya queda en nuestras conciencias.

¿Un gesto de desaprobación, de lástima o una burla? Sería una vergüenza y una imperdonable acción.

Encerrarlos en un hospital, en un albergue, aislarlos sería su peor castigo. Su alma y su cuerpo son libres de ataduras extremas, solo les quedan las simbólicas que llevan casi siempre a la cintura o al hombro, esos lazos que a veces los representan.

Deberíamos hacer lo posible por imitarlos, en mínima forma y de vez en cuando, pero somos pseudo, ellos los auténticos.

Ellos, muchos que no tienen nombre, escriben la historia de una ciudad como la nuestra, con su caminar constante sobre las aceras, con sus cuerpos tirados sobre harapos, ellos escriben el discurso no dicho de la sociedad, lo que los demás callamos, lo que hemos precipitado al fondo de un tubo de ensaye en el laboratorio de nuestra vida en sociedad. Y eso que no decimos que no nos gusta, que nos produce repugnancia, eso es lo que somos como comunidad: un texto desalmado que se escribe sobre las banquetas mejor que en cualquier otro discurso.