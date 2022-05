Apaciguar a Putin

PUBLICIDAD

"Nunca sabes qué tan fuerte eres, hasta que ser fuerte se convierte en tu única opción".

Bob Marley

Davos.- En el circo de 20 pistas del Foro Económico Mundial estuve tentado el martes a quedarme en el Congress Centre para el concierto "Nuestra humanidad compartida" con Emmanuel Ax al piano y Yo-Yo Ma en el chelo. Tenía, sin embargo, invitación para la cena del Internacional Media Council en la que un grupo de ucranianos presentaría sus puntos de vista y experiencias de guerra. Pudo más la responsabilidad y fui a la cena.

Sasha Vakulina, una joven periodista ucraniana de la televisora Euronews de Lyon, Francia, contó cómo sus jefes le pidieron antes de la invasión ir a Ucrania para realizar unos reportajes y comentarios. Ella no es reportera de guerra, sino analista de temas empresariales. Le preguntaron cuál sería la reacción de los ucranianos ante una invasión rusa y respondió: "Los ucranianos pelearán". ¿Cómo sabes? "Porque soy ucraniana". Sasha llegó el 13 de febrero, pero le dio covid y tuvo que quedarse. El 23 de febrero Kiiv (o Kyiv, la forma ucraniana de Kiev) "se encontraba llena de vida"; el 24 empezó la guerra y Sasha se convirtió por azar en corresponsal de guerra.

Los ucranianos no se han arredrado. Vitali Klishko, alcalde de Kiiv, narró ayer en el tradicional almuerzo en Davos de Lally Weymouth del Washington Post cómo un misil ruso le hizo un gran hoyo a un edificio de apartamentos. Cuando acudió al lugar, se le acercó un hombre mayor y le dijo que vivía ahí con su familia. "¿Qué puedes hacer por nosotros?", le preguntó. El alcalde señaló que podía mudarlo con su familia a un lugar más seguro en el oeste del país o en el extranjero, pero el hombre respondió: "No, no quiero irme a ningún lado. Lo que quiero saber es si puedes darnos armas para defender nuestro país".

La invasión está teniendo consecuencias globales. El aumento en los precios del gas y del petróleo amenaza con provocar una recesión internacional. Ucrania, uno de los mayores productores agrícolas del mundo, tiene almacenados 22 millones de toneladas de trigo y otros cereales que no pueden exportarse porque Rusia mantiene un bloqueo naval (ese sí es bloqueo, no como el cubano) de los puertos ucranianos. La consecuencia será una crisis alimentaria, especialmente en África.

Henry Kissinger, en una presentación virtual a días de cumplir 99 años, apuntó en Davos: "Lo ideal es que Ucrania se hubiera convertido en un país neutral entre Europa y Rusia. Eso ya no es posible". Varios gobiernos están presionando a Ucrania para que haga concesiones territoriales a Rusia y Vladímir Putin pueda "salvar su honor" y suspender hostilidades. Los ucranianos lo rechazan. Dmitro Kuleba, ministro de exteriores de Ucrania, declaró aquí: "La idea de que Ucrania debe hacer concesiones para apaciguar a Rusia es un error. Para nosotros es blanco o negro, no hay nada en medio, o son ellos o somos nosotros". Un alto funcionario de Letonia coincide y me comentó en el almuerzo de Lally: "Putin es muy valiente con los débiles, pero un cobarde con los fuertes".

¿Qué tanto apoyo tiene el gobierno de Volodímir Zelenski? La parlamentaria Alona Shkrum me dijo en la cena del 24 de mayo: "Yo soy de la oposición, pero en esto estamos unidos". Ivanna Klympush-Tsintsade, también parlamentaria, afirmó que el 93 por ciento de los ucranianos quiere "un rayo de esperanza", un gobierno liberal democrático que se integre a Europa. ¿Y la población de habla rusa? Shkrum me mira fijamente y explica: "Yo soy de habla rusa. En casa hablo ruso con mi esposo, pero eso no me hace menos ucraniana".

Armas

La matanza de Uvalde, Texas, obliga nuevamente a discutir la violencia en Estados Unidos. No creo que haya soluciones fáciles, como prohibir las armas. Texas, donde las armas son legales, tiene 7.6 homicidios anuales por cada 100 mil habitantes (cdc.gov); México, donde están prohibidas, 29 (Inegi).

Twitter: @SergioSarmiento