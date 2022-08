Antioxidantes del alma

En un viaje reciente a Parras, Coahuila, pueblo mágico reconocido por sus grandes viñedos y donde está ubicado el más antiguo del continente americano, que data de la época de la Colonia, me sorprendió ver en un mercado popular instalado al lado de la plaza principal un modesto puesto atendido por un adolescente de unos 13 o 14 años quien ofrecía bolsas de semillas de uva.

En ninguna parte del país sabía de la venta directa de estas semillas, y menos que un jovencito conociera las maravillosas propiedades de estas semillas. Como si fuera un experto médico naturista me confirmó que son el más potente antioxidante para el organismo.

De ahí obtienen aceite de semillas como un gran desintoxicador, antiinflamatorio y antibacteriano. Esas semillas son consideradas de los mejores antioxidantes, más que las vitaminas E y C, que ayudan a la circulación sanguínea y depuran de forma eficaz la sangre y retrasan el envejecimiento de las células, entre más propiedades.

Buscamos cada día antioxidantes para el organismo, compramos e instalamos antivirus para nuestras computadoras, programas para evitar ser víctimas de hackeo del celular, nos inoculamos para evitar contagios, nos inyectamos células madres de cerdo, nos sometemos a tratamientos de liposucción, enderezado de nariz y mentón, transformamos el rostro con cirugías plásticas y muchas acciones para parecer y aparentar más jóvenes y jugar, porque más no se puede, a que tenemos años de menos, aunque sólo sea en el cuerpo físico. Las redes sociales, gracias a Facebook y otras aplicaciones, nos han exacerbado el ego y la vanidad como nunca, convirtiéndonos en una sociedad selfie. Vivimos para nosotros, nos fotografiamos para nosotros y nos regocijamos de nosotros mismos, pero siempre centrados en la apariencia.

¿Hemos pensado alguna vez en buscar y aplicarnos antioxidantes para el alma?

¿Acaso existen recursos que puedan ayudarnos a desinflamar nuestras emociones, a desintoxicarnos de rencores y resentimientos, a depurar temores y baja autoestima?

En pleno siglo XXI ha tomado fuerza la corriente filosófica del estoicismo, que empezó en la antigua Grecia antes de Cristo, pasó a la Roma imperial y convivió con los primeros cristianos como una expresión de vida práctica, sujeta a aceptar la condición de racionales y ejercitar varios valores como herramientas ante la vida y la muerte, ante el dolor y el placer.

El recurrir a los estoicos es parte de una búsqueda del hombre moderno que, abrumado por la tecnología, enloquecido por teorías e ideologías que pretenden dar sentido a la vida, se ha sentido confundido y busca en la antigüedad lo que no tiene en la modernidad. Es como un retorno a la antigüedad para bucear en la sencillez y simpleza, lo que la complejidad actual nos ha frustrado. El principio era forjar el carácter porque nuestro carácter es destino.

Estamos ante la revolución postindustrial (KAPLAN, 2002) que otorga poder a cualquiera que tenga un teléfono celular y una bolsa de explosivos, donde las ciudades siempre han vivido más allá del bien y del mal, en esplendor y fealdad, creatividad y terror, con ideas y dispositivos nuevos: lugares para experimentar en vez de juzgar. Imagínese las multitudes que vivirán en ciudades-estados opulentas dentro de unos años: felices en sus colmenas de hormigón, subsistiendo de cine, televisión e Internet, pasando de una moda a la siguiente, condicionadas por las opiniones de los demás a través de unos medios electrónicos en continua expansión hasta el punto de poner en peligro su personalidad, aunque se empeñen en proclamar lo contrario.

Y según los estoicos, que inició como secta y terminó con una estructura filosófica, los humanos debemos ser conscientes que muchas cosas en la vida no controlamos y por lo tanto no sucede lo que queremos que suceda en nuestro beneficio. Al no aceptar nuestra incapacidad de control sobre las demás personas sufrimos y somos infelices. Quisiéramos que el mundo a nuestro alrededor marchara a nuestro ritmo, con nuestras condiciones y gusto. Al no ser así, nos frustramos, nos amargamos y amargamos a los demás.

La palabra estoico viene del término stoa, que significa pórtico, y les quedó el nombre a los seguidores de esa filosofía porque era el lugar donde se reunían a escuchar a sus maestros o a debatir entre ellos. Y en esas conversaciones aceptaban que nosotros no podemos controlar nuestro cuerpo ni nuestros bienes. No controlamos nuestra reputación porque no podemos taparle la boca a quienes nos desacreditan o hablan mal de nosotros. No controlamos nuestro trabajo ni ponemos las condiciones favorables que quisiéramos ni controlamos a nuestros padres y amigos, porque cada uno de ellos es una persona que ejerce su voluntad sin que nosotros la podamos conducir. No podemos controlar a nuestros compañeros de trabajo ni a nuestro jefe.

Por supuesto que no controlamos el clima, la economía de nuestro país. Imposible controlar el pasado o el futuro y menos, mucho menos, que nos vayamos a morir.

En cambio, lo que sí controlamos son nuestras convicciones. Por lo tanto, debemos de trabajar y aplicarnos por buscar los antioxidantes para nuestra alma y no estar tan pendientes de los pecados del vecino, que en nada nos beneficia su perdición.

Marco Tulio Cicerón, uno de los estoicos más representativos, decía que la filosofía es la medicina del alma y su auxilio no se ha de buscar de fuera, como en las medicinas corporales, sino que hemos de procurar con todo esfuerzo curarnos a nosotros mismos. Los animales se curan solos, lamiendo sus heridas. Antes Sócrates había generado el mensaje de que podemos curarnos a nosotros mismos.

Los estoicos lucharon contra la soberbia porque consideraban que cuanto más listos somos, más fácil es que nos enamoremos de nuestra propia voz y nuestros propios pensamientos y el costo no sólo era la soberbia, sino la calidad del mensaje. Su estilo de vida lo sustentaban en tener, pero no querer, en disfrutar sin necesitar.

El fundador del estoicismo fue Zenón de Citio, y como si fuera testigo del azote que viviríamos siglos después, siendo esclavos de la percepción con la que suplimos a la verdad y conocimiento, utilizaba la metáfora de la mano de manera muy sencilla: mostrando a sus discípulos la mano con los dedos extendidos les decía que así era la percepción, grande y amplia. Luego iba acercando un poco los dedos para decirles que era el consenso o comenzar a hacerse una noción sobre algo. Cerrando el puño, era la comprensión y finalmente, cubriendo una mano con la otra, llamaba a esa combinación el conocimiento y por lo tanto la verdad.

Al pasar de Grecia a Roma, el estoicismo llegó a alcanzar al emperador Marco Aurelio, conocido como el rey filósofo, quien aplicó la corriente filosófica en el ejercicio de su gobierno convencido de que lo que era malo para la colmena era malo para la abeja y viceversa, con la que incorporó la filosofía a la política.

La visión de estos hombres sabios sigue teniendo vigencia y el retorno a las raíces y a la antigüedad nos proporciona elementos de juicio. Los errores que cometemos y los seguimos cometiendo en el siglo XXI: combatir fuego con fuego y terminar quemándonos nosotros. Nadie recuerda quién empezó, pero si salimos con vida del incendio nuestras cicatrices duran para siempre. Cuando estamos enojados casi siempre es mejor esperar y no hacer nada. Y en cuanto a nuestros enemigos, si es posible debemos dejar que se destruyan solos, lo proclamaba el estoico Diotimo.

Y Séneca, otro estoico reconocido, enfrentaba sin temor el proceso de la muerte al aceptar que en sus días de juventud se ocupó de vivir bien y en la vejez se ocupaba de morir bien.

Si queremos buscar antioxidantes potentes como las semillas de la uva, podemos acudir también a experimentar antioxidantes para el alma. Sí es posible, no tienen un costo y están al alcance de todos.