Aniversario universitario, reflexiones éticas

Hace más de dos siglos Kant en su “Tratado de la pedagogía” mencionaba que la sociedad tenía dos retos fundamentales: el del gobierno y el de la educación, este ultimo el más difícil, ¿por qué?, la razón es simple “El hombre llega a ser hombre exclusivamente por la educación; es lo que la educación hace de él”, pues, no hay duda, que este desafío ha sido y seguirá siendo cumplido por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Es así que esta gran urbe se encuentra a pocos días de celebrar un aniversario de la mejor universidad del estado, situación que es digna de celebración y júbilo, ya que, aunque joven, ya cuenta con un desbordado prestigio a nivel local, nacional e internacional. En este sentido, ¿en qué dirección camina la máxima casa de estudios? ¿Para qué educar?

Preguntas nada sencillas de responder, pero de indispensable reflexión, ya que cualquier universidad tiene la obligación de establecer directrices que permitan identificar la propia teleología y deontología educativa, un ejemplo burdo sería; si alguien se acerca a decirle ¡te quiero!, su respuesta a tal afirmación deberá ser: ¿para qué?

Oportuno señalar que es imposible obviar que la educación tiene un vínculo con el sistema capitalista, por lo que, se añadirían las siguientes preguntas: ¿Qué programas académicos –en 20 o 30 años– tendrán campo laboral? ¿Para qué entorno económico o industrial se debe de educar?

En este sentido, la UACJ –me parece–ha dejado buenas cuentas a su entorno, se ha educado para crear bien-estar y sobre todo bien-ser, es decir, ha cumplido con las expectativas de crear profesionistas y no técnicos, en palabras de Joseph Schumpeter sería la construcción de personas que no se sirven a si mismos sino a una tarea que les trasciende.

Pero, ¿para qué?, en una palabra: areté, es decir, educar a buenos –entiendase la palabra con su potencia moral– profesionistas, personas que buscan permanentemente la excelencia, no en la competencia sino en la auto superación, excelsitud que se ha puesto y pondrá a disposición de la sociedad.

Siguiendo con las respuestas, Kant debatió sobre ¿se debe de educar para el presente o para el futuro? Él de manera categórica señaló que, para el futuro, ya que tenía la idea de “sembrar una semilla del cosmopolitismo”, es decir, un mundo en el que nadie sufriera exclusión, se eliminaría las categorías de dentro-fuera.

Esta idea, dentro de los términos universitarios, sería proponer que no se distinguiera entre estudiantes y el resto de la población, sino valorar al todo como una gran comunidad universitaria, contemplada así, porque son todas (os) las (os) que directa e indirectamente son beneficiadas (os) por tener una gran universidad cercana a su vida y a su quehacer social.

En este sentido, no tengo duda que la UACJ crea una mejor ciudad, porque somos una comunidad vinculada a ella. Es oportuno recurrir a una historia: se dice que un jefe indio, mencionaba que todas las personas luchan entre dos fuerzas; dos lobos, el lobo de la concordia, de la amistad, del amor y otro lobo, el de la discordia, la guerra, el odio. Cuando le preguntan ¿quién ganará?, la respuesta dada es: al lobo que se alimenta con mayor constancia.

Reitero, nuestra (porque es de la comunidad) Máxima Casa de Estudios, siempre ha educado bajo principios éticos y axiológicos, situación que ha permitido que las personas alimenten al lobo que permitirá construir una mejor sociedad, es decir, se seguirá alimentando al lobo del amor.

Por otra parte, es dable mencionar que se cuenta con una Universidad justa, entiéndase justicia no desde la subjetividad sino desde la intersubjetividad, porque es ahí en donde se encuentra un escenario de diálogo, es decir, un espacio en donde las subjetividades se ponen de acuerdo para construir una universidad virtuosa y ética, es decir, se ha construido un clima de valores organizacionales, mismos que deben de ser seguidos por quienes los impulsaron.

Por último, decir que no tengo duda que la universidad seguirá creciendo en su conducta moral y ética, ya que a casi un año de la llegada del maestro Juan Ignacio Camargo Nassar, se ha dejado claro que la universidad no sólo protege la evaluación del conocimiento de los futuros profesionistas, sino se salvaguardan espíritus libres, seres con energía ilimitada cuyos intereses son diversos pero que en esa diversidad se encuentra tutela, un espacio en donde forma el carácter y se resguarda el conocimiento, éste no como un instrumento terminado, sino como un elemento humano en permanente construcción.

¡En horabuena UACJ! #todossomosuacj