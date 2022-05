Ángeles vestidos de blanco

El día de hoy me gustaría dedicar este espacio para rendir homenaje a quienes ejercen la noble labor de la enfermería, pues el 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería como un homenaje al natalicio de Flocence Nightingale, enfermera a la que se le atribuye la creación de la enfermería profesional, y quien participó como enfermera voluntaria prestando servicios asistenciales a los soldados en batalla durante la guerra franco-rusa en el año de 1854.

Quienes ejercen tan loable labor tienen sin duda vocación de servicio, pues cuidan, atienden y contienen a otros que no son los suyos; están presentes en los momentos mas preciados de la vida como lo puede ser el escuchar el primer llanto de los recién nacidos, pero también están presentes en el último aliento de las personas que atraviesan la etapa terminal. Tienen entonces una relación mucho más personal con los pacientes que nadie más en este ámbito, ya que limpian las lágrimas de miedo y consuelan a los bebés que deben estar hospitalizados. Más allá de cumplir con sus deberes profesionales, son quienes sostienen la mano del paciente y provocan sonrisas en aquellos que viven sus momentos más vulnerables. Muchas veces su trabajo es minimizado, pero es cierto que sin los enfermeros y las enfermeras, el sistema de salud colapsaría en su totalidad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, es una de las profesiones peores pagadas en México, pues según el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C., para el primer trimestre del 2022 se encuentra en el número 14, por debajo de la carrera de literatura, con un salario mensual promedio a nivel nacional de 11,339 pesos; empero, hay un 25% de los profesionistas que ganan 7,120 pesos o menos al mes. Aunado a ello, por las horas extras se les paga muy poco y no se diga quienes no tienen una base o no se encuentran sindicalizados, pues para los que están por contrato la incertidumbre es mayor, e incluso muchos optan por tomar plazas vacantes de auxiliar en enfermería con todas las implicaciones que eso conlleva, comenzando con el sueldo, ya que es más bajo.

También se sabe que, en mayor medida, aquellos profesionistas que trabajan en hospitales privados se enfrentan a un trabajo esclavizante y de bajos salarios en comparación con el personal de enfermería que se encuentra en clínicas u hospitales públicos.

A nivel nacional, según los datos actualizados hasta lo que va del año, tenemos un total de 532,800 personas que estudiaron esta carrera, de los cuales el 85% son mujeres y 15% hombres. Y aunque cada vez son más hombres los que ingresan a esta carrera, sigue siendo de mayor interés para las mujeres.

Debemos entonces reconocer el trabajo de las enfermeras y los enfermeros, quienes a pesar de todas las adversidades económicas y de prestaciones han sido y siguen siendo profesionales en atender la salud de las personas, pero sobre todo en estos momentos en donde la humanidad atraviesa una crisis de salud, y han sido ellos quienes han estado las 24 horas del día dedicados a atender la emergencia sanitaria de la pandemia, colaborando para salvar la vida de millones de personas.

Hoy quiero agradecerle a Minerva, la enfermera que cuidó de mi abuela los últimos días de su vida, quien, con paciencia, amor y dedicación, la estuvo atendiendo, curando las heridas que le provocaron estar en cama por tantos días y suministrando su medicamento, y quien reconoció sus últimos suspiros. Gracias.

También a Consuelito, quien aparte de ser amiga de mi mamá, es su enfermera de cabecera, es ella la que constantemente le revisa la presión y la atiende cuando lo requiere. Gracias.

Gracias a todas las personas que ejercen esta noble labor de la enfermería. pues les hacen el viaje más ligero a las personas que atienden, acompañándolas con amor. Constituyen una pieza indispensable en la atención sanitaria.