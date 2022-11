Amorcito con razón

Existen pocas cuestiones que, al paso de nuestra vida, nos lleven de tal modo a hacernos cerrar los ojos y soñar o bien permanecer con los ojos abiertos durante noches enteras. El amor, como droga inquietante y a la vez placentera que mueve emociones, además de voluntades, es capaz de ser el sentimiento más voraz para los seres humanos. El que crea o destruye.

En una ciudad como lo es Juárez, estigmatizada por muchos años de tener condiciones que vulneran la seguridad y los derechos de las mujeres, resulta predecible enterarnos de cifras de violencia intrafamiliar, casi 6 mil 888 delitos documentados durante el 2021, según cifras que proporciona la Fiscalía General del Estado. Muchas de estas violencias se gestan desde la relación de pareja, tan solo las consultas subsecuentes al servicio de psicología en centros comunitarios municipales son solicitadas mucho más por mujeres que por hombres, en una relación de casi ocho a dos, la mayoría a raíz de conflictos de pareja, celotipias es decir trastornos por celos, problemas sexuales, por decir algunos, sin tomar en cuenta los trastornos de emociones y adicciones que no se clasifican. Las mujeres, muchas, dicen amar hasta morir, pero ¿por qué?

Octavio Paz, dice “el ser humano sólo puede amar a otro ser humano. Ni a la religión, ni a la patria, ni al futbol. Y amar, amar, tampoco a nuestros padres, hijos y amigos porque en ese tipo de sentimiento falta el elemento erótico, la atracción hacia un cuerpo”.

Y hablando de atracción, como al hablar de una adicción, uno de los elementos más intrigantes es saber por qué nos enamoramos, o más básico, ¿por qué nos sentimos atraídos a alguien? Más allá de rasgos físicos, ¿qué es lo que vuelve a una persona atractiva? El aroma, la voz, la forma de caminar, o la combinación de estos.

La ciencia se ha dedicado a entender no solo las reacciones neurobiológicas que ocurren en el enamoramiento, incluso ha encontrado ciertos atributos no conscientes fuera de control, como el sonido o timbre de la voz, el olor, que definitivamente nos pueden hacer atractivos.

Determinante ante nuestros sentidos, la vista, el olfato, la voz y el movimiento de las parejas potenciales son elementos que nos llevan a enamorarnos. Se han estudiado incluso los rostros como un punto de fijación para atraer y despertar nuestro interés sexual, la simetría facial, se han relacionado con la hora de escoger pareja.

En este punto, la ciencia explica que las hormonas consideradas sexuales ocupan un papel principal ya que definen incluso la relación de simetría corporal, como si el rostro tuviera una memoria neuroendocrina, de huellas y experiencias. El rostro y la voz, no solo atraen, sino que evocan la fertilidad, especialmente en el período ovulatorio femenino, y se relaciona con la preservación de las especies. El olor o aroma natural relacionado con la secreción de hormonas como la testosterona en el hombre y la oxitocina en la mujer nos indican que estos pueden percibirse no conscientemente y hacer atractiva a una persona a otra, aun cuando los rasgos físicos no lo sean tanto.

Ahora se conoce una química del amor, cuando alguien se enamora, libera substancias como la feniletilamina y posteriormente dopamina, serotonina y oxitocina , de ahí la sensación de excitación, vitalidad, esperanza y nuestra percepción de que la vida es magnífica. ¿Las drogas del amor? Los niveles de serotonina se modifican y esto nos puede llevar a un desequilibrio parecido al de pacientes con trastornos obsesivos compulsivos, dando pie a conductas ansiosas durante esta fase, el deseo de tener más y más de esa persona. La oxitocina por ejemplo que alcanza su pico máximo durante un orgasmo, puede ser la responsable de las relaciones monógamas, de ver atractiva a la pareja físicamente, idealizar, liberar estrés. Pero cuando el organismo se habitúa a estas hormonas, y pareciera que se acaba su efecto. ¿Se acaba el amor?

Estas respuestas a interrogantes de atracción y enamoramiento parecen indicar que llegamos a un estado que nos permite bajar alertas y tratar de ser empáticos con la otra persona, entendiéndola, aceptándola sin mirar más allá de lo que el conocimiento real nos puede dar. Es decir, nos complementamos, acercándonos sin importar defectos, dando rienda suelta a fantasías, sueños, la creación, incluso de la vida, sin lo cual definitivamente no tendríamos temas de conversación en los cafés y libros, ni lloraríamos por historias de las películas.

Siempre será fascinante el encuentro amoroso, que efímero como algunos segundos, nos puede llevar a vivir emociones que se pudieran plasmar en interminables páginas de ensayos, el amor es necesario para sobrevivir, para preservar, para seguir existiendo, más allá de la temporalidad. Es benéfico que la ciencia haya hecho su aportación, pues también pudiese evitar tanto desentendimiento, pero debe transmitirse, por ejemplo, en los programas de educación o en talleres, los aspectos neurobiológicos al menos, pues con el amor viene la parte de responsabilidad a estas respuestas neuroendocrinas sexuales y también las de la contraparte, el desamor, de modo que sobretodo los jóvenes tengan alternativas desde su estructura como personas, para evitar confusiones o incluso enfermedades, pero no las físicas de las cuales nos hemos ocupado ya en los sistemas de salud y educativos, sino las psicoemocionales, como la ansiedad o depresión, que serán de mayores índices de morbilidad.

Autoestima y valores definitivamente deben ser aspectos a trabajar, y lo son para los Institutos de Mujeres y políticas públicas, para no guiarnos con base en una respuesta fisiológica de sensaciones y emoción. Nadie escapa de enamorarse, habría que hacerlo con un sentido y ponderación necesaria, sobre todo en la etapa adolescente, donde por cuestiones del desarrollo humano se es más vulnerable y se pueden tomar conductas de riesgo, sobretodo en ambientes hostiles o con cargas de violencia sistemática. Enamorarse, sin duda nos prepara para una nueva batalla, que empieza paradójicamente, bajando la guardia, pero todo, eso sí, en aras del amor.