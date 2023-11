Amor por Juárez

“Gobernar Juárez, ‘NO’con ocurrencias, sino con objetivos claros, precisos y concisos, a corto, mediano y largo plazo”

Quien pretenda dirigir los destinos de esta Ciudad, debe tener un profundo amor a ella.

Dirigirla como dirigimos a nuestras hijas e hijos tratarla como el tesoro más preciado que tenemos. Servir a los juarenses, plenos porque una vida en plenitud es una vida de servicio, entregarse día a día a buscar lo mejor para Juárez, actuando siempre con generosidad, conectado con el propósito de hacer de Juárez, un mejor lugar para vivir.

Porque nadie recibe más que aquel que contribuye sin esperar nada a cambio. Gobernar Juárez, “NO” con ocurrencias, sino con objetivos claros, precisos y concisos, a corto, mediano y largo plazo. Con indicadores de resultados vigilados por un órgano compuesto por ciudadanía, sociedad civil, academia y gobierno. De ahí la insistencia de lo urgente, que es para Juárez un proyecto, partiendo de la pregunta obligada ¿cómo vemos a Juárez? en los próximos 5, 10, 15 y 20 años. Qué ciudad queremos heredar a los hijos de nuestros hijos y estos a sus hijas e hijos. Es tiempo de echar los cimientos para hacer de Juárez ¡verdaderamente! la mejor frontera de México, sin utopías si no en los hechos. Inculcando el sentido de pertenencia y arraigo para nuestra ciudad porque así, todas y todos cuidaremos de ella. Gobernar Juárez con amor, como lo expresa la poesía de Dulce María Loynaz:

Si me quieres, quiéreme entera

No por zonas de luz o sombra…

Si me quieres, quiéreme negra

Y blanca, y gris, y verde, y rubia,

Y morena…

Quiéreme día,

Quiéreme noche…

¡y madrugada en la ventana abierta!...

Si me quieres, no me recortes:

¡ Quiéreme toda… O no me quieras.