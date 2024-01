AMLO triunfó en las urnas, pero fracasó en el gobierno

En general, las grandes revoluciones en el mundo se reducen a un tenue cambio de élites, acompañado de una serie de pequeñas reformas imperceptibles que intentan resolver los grandes problemas, con pocos resultados encubiertos de un discurso retórico grandilocuente, eso sucedió con México y la 4T.

Ahí están las cifras, nuestro país no es distinto al sexenio anterior, pero querámoslo o no, el presidente Andrés Manuel López Obrador es, sin lugar a dudas, el líder político más importante de los últimos 50 años, no ha habido otro igual, es el único que ha logrado vencer al sistema político mexicano tras estar 18 años intentando llegar a la silla presidencial. Pero también es cierto que López Obrador no estará en la boleta electoral en 2024.

La popularidad que alcanzó AMLO en 2018, provocó un tsunami en las votaciones, logrando 30 millones de votos y la mayoría de las curules en el Congreso, así es como logró hacer cientos de reformas y tomar las riendas del país. Tuvo todo en su favor, no tiene justificación de su fracaso en la realidad.

En cinco años, la marea guinda llegó a casi todo el país, hoy en día, Morena domina el escenario electoral, gobiernan 22 estados, lo que representa 68 por ciento de mexicanos en las entidades federativas. Morena se convirtió en el partido hegemónico con una maquinaria electoral que tiene presencia en todos los rincones, lo que ha provocado un gran éxito en elecciones locales. Contar con la estructura de los gobiernos, es la principal fortaleza, así, Morena parece invencible, mientras que la oposición se ha debilitado electoralmente de forma constante.

Sin embargo, en las elecciones federales del 2021, Morena perdió 13 millones de votos y, para algunos analistas, este dato no refleja un comportamiento normal, se trata de un indicativo de un desgaste que provocó el desencanto de una parte de los electores que antes apoyaban a AMLO, aunque Morena sigue ganando elecciones, ya no junta los mismos votos que antes y cada vez le cuesta más recursos un voto -que en el 2018 llegaba solo-. Perdió legitimidad, pero ganó control de estructuras de los gobiernos locales.

Es irónico, a inicios del 2018, pocas personas pensaban que ganaría AMLO; de hecho, Morena, a duras penas completaba las candidaturas, buscaban a personas con un poco de liderazgo para ponerlos en la boleta electoral, así llegaron cientos, quizá miles de representantes populares en todo el país que se aventuraron con un proyecto que parecía perdido, una gran parte reciclados de otros partidos o completamente inexpertos.

Hace seis años, era frecuente escuchar en las clases medias expresiones como “voy a votar por el Peje, porque quiere ayudar a los pobres”, como si fuera una gran hazaña cívica depositar un voto en una urna, la gente en serio pensó que el triunfo de López Obrador era suficiente para cambiar el país, aunque la mayor parte eran escépticos en el sistema y agregaban “pero es difícil ganarle al PRI porque compra los votos con los pobres, les dan despensas y pollos”, casi el mismo argumento del clientelismo que ahora se le adjudica a la 4T, pero con becas y pensiones, que por cierto ya existían desde hace más de quince años.

Una falacia recurrente es pensar que la gente se compromete por un cheque, si así fuera no habría ninguna limitante para el rico de acceder al poder, cualquiera podría vencer en una elección teniendo la chequera abierta, como lo han intentado tantos que han fracasado en su estrategia.

El dinero es un recurso, pero no es el único, el mismo AMLO es prueba de ello, con una décima parte del dinero que se gasta en una elección, logró ganar después de dos intentos anteriores, pero su mayor activo era la narrativa que construyó en esos doce años, legitimó su lucha, un intangible que es más importante que el dinero, logró que le creyeran una historia donde había un grupo de villanos que llamó PRIAN, mafia del poder o los neoliberales y, del otro lado, estaba la 4T como un unicornio de fantasía que llegaría a salvar al país, se vistió con la capa del mesías para convencerlos a todos y lo logró.

Su gobierno está en sus últimos meses y AMLO se encuentra con su verdadera prueba de fuego, según las encuestas, si su heredera Claudia Sheinbaum no comete errores, la narrativa de la 4T sobrevivirá seis años más.

Lo fascinante de las elecciones es que no hay nada escrito. Por otra parte, Morena viene cargando con puntos negativos, la vida opulenta y escandalosa de los hijos del presidente López Obrador, los pleitos internos regionales que se han vuelto irreconciliables, el desabasto de las medicinas en los hospitales, la inseguridad que ha crecido en todo el país, las decisiones arrebatadas del mismo AMLO, los gastos faraónicos en obras que no terminan de convencer, la participación del ejército en temas civiles, entre otros muchos temas que se han acumulado en la agenda de la 4T, tendrán repercusiones en las próximas elecciones.

Una de las conclusiones de este sexenio es que no es suficiente el poder político para transformar al país, la fantasía de AMLO de hacer cambios radicales fue frenada por una realidad. Para ser honestos, la 4T resultó un gobierno más, no es el mejor, tampoco es el peor. No estamos como en Venezuela, ni como en Argentina -todavía-, pero seguimos muy lejos de Dinamarca o de Suiza, a años luz. El problema es que AMLO prometió lo inalcanzable, lo hizo premeditadamente, sabía que era un engaño y así logró un triunfo en las urnas, pero sus promesas son un fracaso en el ejercicio del gobierno.

De ahí que el siguiente reto para las mexicanas y los mexicanos, sea elegir entre continuar con las promesas de una Cuarta Transformación que cada día se convierten más en fantasía y otra opción que permita restablecer un gobierno realista.

En este año habrá elecciones en México; se renovarán las cámaras de diputados y senadores a nivel federal, así como el presidente de la república y, a nivel local, las presidencias municipales, sindicaturas y diputaciones del Congreso local. Será una nueva oportunidad para elegir el rumbo del país.