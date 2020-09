AMLO, el hombre

“El que no está conmigo, está contra mí”

Mateo 12:30

En México tenemos al mejor presidente en uno de los peores períodos de todos los tiempos. Estamos mejor que si hubiese ganado Meade o Anaya. Ellos representan el nefasto pasado político, social, ideológico, y económico de un México que afortunadamente jamás volverá. Hoy como nunca se considera ayudar a las clases sociales más precarias. El “primero los pobres” encierra más que un slogan de campaña una filosofía de vida, un acercamiento con quienes los gobiernos conservadores y liberales olvidaron y como decía su guía “ni los vieron ni los oyeron”.

El actual presidente proviene de una clase social de trabajo, solidaridad. Un revolucionario convencido y que se ha inspirado en los pensamientos políticos y sobremanera en los ejemplos del Benemérito de las Américas Don Benito Juárez García y del espíritu de la Revolución de 1910 Francisco I. Madero. La Cuarta Transformación es un movimiento social que día a día se consolida y nada ni nadie podrá frenarla. Cuando sonríe ante noticias a veces catastróficas, no lo hace como burla sino con la conciencia tranquila y un alma grande que acepta de manera optimista cualquier acontecimiento. Él tiene las respuestas a todos los problemas. Dejemos gobernar a quien el destino les dio esa facultad. Tiene la respuesta a cualquier problema. ¿Alguien duda que él sea la persona más enterada del país?

Es claro que no todos entendemos la magnitud de esta cuarta transformación y que quienes se han retirado del correcto camino es porque en realidad no llegaron a entenderla a cabalidad. Uno de sus principales ejes es el ataque frontal contra la corrupción, cáncer que ha disminuido el desarrollo social de nuestro país por siglos. No es fácil, por supuesto y esto es evidente, terminarla de un día para otro, pero los logros son significativos. México vive a pesar de las personas retrógradas y de quienes añoran los viejos tiempos de la podredumbre moral. México está cortando cabezas –miles de ellas- del peor monstruo apocalíptico que haya existido desde la creación. Pero a diferencia de la Hidra cada que le cortamos una las leyes, la unidad, la legalidad, la justicia impiden que surjan otras. Los alcances de las consultas populares no han sido todavía comprendidas y asimiladas a fondo pero representan darle al pueblo todo el poder. El poder es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo dijo un gran pensador. Nuestro país avanza a pasos agigantados. El primer magistrado de la nación ha sido el político más votado de la historia y el más golpeado porque está llegando a las entrañas mismas de un sistema político y económico podrido pero que afortunadamente no está desahuciado.

Ningún ejecutivo se ha enfrentado diariamente con el escrutinio de los mexicanos. No todos son periodistas sino chayoteros que cuestionan lo incuestionable porque obedecen órdenes de sus jefes. A pesar de los pequeños y muy pocos tropiezos estamos más fuertes y vivos que nunca. El pueblo terminará por unirse, regocijarse y colaborar activamente en la administración pública. Son pocos los enemigos pero serán los ciudadanos quienes vean la diferencia entre quienes sí se interesan por ellos y no solo en enriquecerse.

(Este es un ejemplo de la clase de crítica que gusta a la actual administración federal. Servido, señor presidente).

Mi álter ego felicita cordialmente a Oribe Peralta. Ser rivales en un campo de futbol no significa que sean enemigos cuando el juego termina. Quisiera que ese ejemplo se extendiera a la clase política y social y que después de un ríspido debate salieran platicando como lo que son o deberían ser: mexicanos íntegros y responsables del presente y del futuro del país.