Amigable y bonita

Durante los últimos siete días todos envejecimos, y espero que lo hayamos hecho activamente. Pensarán que quiero redundar en el tema por no tener otro para escribir, pero nada más alejado de la realidad. Nuevamente, lo coloco precisamente por su importancia e inminente actualidad.

¿Vejez y actualidad? Parecería un absurdo si no fuera tan real.

Rescato un dato de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ofrecí la semana pasada en cuanto a que en el año 2030 la población mayor a 60 años representará una cuarta parte de la población urbana en los países menos desarrollados, un asunto no poco importante dado que todos, todos, tarde que temprano lo seremos y aun así seguimos volteando la mirada hacia otros horizontes sin visibilizar, al menos lo suficiente, un tema que incide directamente el desarrollo y futuro cercano de las ciudades. Insisto: el 2030 está a la vuelta de la esquina.

La propia OMS, en su publicación del 2007 titulada “Ciudades Globales Amigables con los Mayores: una Guía”, refiere ocho cuestiones que de ser atendidas nos harían vivir mejor a todos y no solo a las personas de edad avanzada: espacios al aire libre y edificios; transporte; vivienda; participación social; respeto e inclusión social; participación cívica y empleo; comunicación e información, y servicios de apoyo comunitario y de salud, todos ellos permeados por factores como el género, la cultura, lo económico, social y hasta ambiental. Pero en estos temas ¿qué es lo que ellos desean? Aquí se los digo.

Solo en cuanto al primer tema: espacio al aire libre y edificios, anhelan un espacio agradable y limpio y, como todos, anhelan un bajo nivel de ruido y de olores. Les importan mucho las áreas verdes, limpias y seguras, con sitios para sentarse y disponibilidad de baños limpios; cuando se trata de espacios compartidos con otras actividades, piden destinar áreas distintas a las que utilizan ciclistas, patinadores o skaters, y otros deportistas, es decir, motivar la necesaria convivencia sin llegar a limitarles el acceso y disfrute de espacio públicos. Los “parques de bolsillo” serían una solución perfecta.

¿Cómo más se puede llegar a ser amigable? Pues teniendo lugares para sentarse si al caminar se sienten cansados. ¡Pero no como las bancas que se colocaron en las aceras de la Paseo Triunfo y Gómez Morín hace años! ¿Quién en su sano juicio se sentaría a escaso medio metro del arroyo de las avenidas más transitadas, respirando el humo de los carros y con el riesgo de ser atropellado aun cuando, pasivamente sentado, pidiera estar “descansando” ante tal panorama? Cuando veo esas bancas rojas destrozadas por algún vehículo pienso ¡que no haya estado nadie sentado ahí! y, confirmo que cuando urge gastar el presupuesto, las ocurrencias surgen “generosamente”, como es el caso. Hagamos lugares de descanso que a su vez sean lugares de encuentro bien ubicados, cuidando desde su diseño no facilitar que se conviertan en lugares de reunión de personas o grupos de riesgo.

Sobre las banquetas ¡ah!, ¡esas banquetas! Angostas, desniveladas, con grietas y obstáculos que han provocado un sinfín de accidentes ¿será que solo existan en nuestra ciudad? Seguramente no, pero aquí, abundan. Esto, cuando existen, porque en muchas áreas de la ciudad se confunden con el arroyo de la calle. ¿Algún día tendrán una superficie lisa, nivelada y antideslizante, ancha como para que transite una silla de ruedas? ¿Libres de obstrucciones como vendedores, autos estacionados, protectores de postes y señalización evidentemente mal colocada, con prioridad de acceso para peatones y señalización para invidentes? ¿Tendrán rampas?

¿Y qué decir de los cruces peatonales? No hablo de los puentes elevados imposibles de usar; pienso en aquellos a nivel de calle, equipados con semáforos que den suficiente tiempo para cruzarlas, islas separadoras, tiras antideslizantes y ¿por qué no mencionarlo? ¿Podremos contar con el respeto de los automovilistas para todas estas cuestiones? Generalmente, pensamos en la accesibilidad como un plus que se debe dar a la ciudad ¡no!, mejor pensemos mejor que estar ajenos a ella se ha convertido en una barrera que limita a las personas a gozar de la ciudad y hasta les impide salir de sus casas.

¡Lo que es la experiencia! Si se hiciera aquello que los adultos mejores desean, las ciudades se vivirían mejor. En estos sí estamos atrasados: las políticas públicas han avanzado poco y en el control para el cumplimiento de las pocas normas que tenemos nos vemos lentos. Y, respecto a nuestra ciudad como en todo… ¡Lo amigable no pelea con lo bonito!