Amenazas, mentiras y retroceso en Chihuahua

Las cosas que se están viendo hoy en día en México y en el estado de Chihuahua son sumamente extrañas, ilógicas e incluso contradictorias. Se están viendo y viviendo situaciones que se pensaban superadas. Se creía que se estaba avanzando, pero es evidente que la ruta es en franco retroceso en muchos aspectos. El hecho de que amenazar a los medios de comunicación, sea una tendencia de muchos gobernantes, ya no cabe en la realidad actual. Actos al puro estilo priista que sólo se podía pensar que ocurrían en el antiguo régimen, pero que siguen más vigentes que nunca. Actitudes despóticas y prepotentes que se pensaba habían desaparecido del contexto nacional, pero parece que nunca se fueron, sólo estaban escondidas. Gobernantes que prefieren amenazar a la prensa y mentirles a los ciudadanos que atender sus responsabilidades. Porque en lugar de hacerse cargo de sus importantes e insoslayables tareas, prefieren emprender con mucha enjundia un enfrentamiento con los medios de comunicación locales y nacionales.

En el caso de Chihuahua, si la intensidad que el jefe del Ejecutivo estatal pone para pelearse con los comunicadores de esta frontera y del centro del país, fuera la misma para combatir la inseguridad que inunda a la entidad, otra situación muy distinta se estaría viviendo. Suena hasta incongruente que alguien que tantos años se apoyó en los medios de comunicación para lograr impulsar su carrera política, ahora se haya convertido en el principal hostigador de la prensa nacional. Porque para nadie es un secreto que Javier Corral Jurado utilizó a los medios como su caja de resonancia, tanto para denostar a sus adversarios como para defender sus intereses políticos. Durante sus años dedicados a la política siempre se le abrieron las puertas de muchos medios de comunicación para que, más que periodísticamente, fueran utilizados estos espacios por Corral para golpear a los gobernantes en turno. Por eso no se entiende que ahora se intente impedir el libre ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión. Ahora en el colmo de la sinrazón y del autoritarismo se pretende boicotear a los medios que son críticos a la administración estatal y por lo tanto son incómodos a sus intereses.

Quienes fueron beneficiados con la libre práctica del periodismo, ahora pretenden intimidarlo. Aunque más que periodismo, más bien siempre fue activismo político. Pero tal parece que Corral tiene buenos maestros en eso de decir infinidad de mentiras y enfrentar a los medios que son críticos con sus gobiernos. En ese sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo norteamericano son expertos en esa materia y han dado infinidad de muestras de ello. Desafortunadamente y al igual que el gobernador de Chihuahua, estos líderes prefieren discutir y atacar en lugar de dialogar con quienes no piensen como ellos. Se pensaba que eso sólo sucedía en regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela o la república popular de China pero como se observa, también ocurre en países supuestamente democráticos. Decir mentira tras mentira se ha vuelto en una perversa práctica muy recurrente en infinidad de políticos. Pero como dicen, todo cae por su propio peso, y tarde que temprano la información verdadera sale a la luz.

Y es así como todas esas conferencias de prensa, esos boletines, y todas esas declaraciones que fueron fabricadas para engañar a los ciudadanos, estrepitosamente se convierten en mentiras inocultables. Es así como las declaraciones de los afectados se convierten en cubetazo de agua fría para quienes intentan acallar a la libertad de prensa. De nada sirvieron todo el tiempo y recursos para ocultar la verdad.

Ya hay demasiada violencia en el país como para que sean los propios gobernantes quienes inciten a la violencia contra medios de comunicación. Ya han sido muchos periodistas acosados, intimidados y asesinados como para que se siga por esa ruta de la descalificación y el ataque. Algo debe cambiar en Chihuahua y en el país, la violencia se apodera de muchas partes de la República mexicana y no se puede seguir por ese camino. El estado de Chihuahua debe progresar y salir de este innecesario estancamiento. Las autoridades deben dejar de lado tanto escándalo y ponerse a trabajar. Ya no hay pretexto para no atender las obligaciones que le corresponden a cada chihuahuense. A pesar de los gobernantes, los chihuahuenses tienen que sacar la casta y demostrar de qué están hechos. No hay tiempo que perder, hay un retroceso y Chihuahua se está rezagando.