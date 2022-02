Amenazas de la izquierda beligerante y amenazante

Las concepciones de ideología política de izquierda tienen su base en los movimientos liberales y comunistas del mundo, y constituyen un posicionamiento social desde la visión de igualdad, equidad y anarquismo en su más pura definición, fundamentalmente sustentadas en las teorías de los economistas Carlos Marx y Federico Engels, quienes retoman desde su campo de acción los postulados sociales que surgen durante la Revolución Francesa.

No se trata en este artículo de hacer un extenso y profundo estudio sobre los antecedentes y la historia de la izquierda, de hecho, ni este ni ningún otro espacio periodístico sería suficiente para tal efecto, es más, apenas un libro cubriría tales expectativas, solo se trata de presentar un contexto, bastante resumido, pero también bastante real, sobre lo que es la izquierda y qué representa en realidad.

PUBLICIDAD

Yo resumiría este contexto en sus luchas radicales contra el capitalismo, al que conciben como “el infierno” del mundo y contra el que luchan denodadamente utilizando para ello toda clase de estrategias, tácticas y técnicas de lo más deplorable para la sociedad. El radicalismo es una de ellas y quizá la más importante.

Lo que más aprecia cualquier comunidad es la convivencia armónica, pacífica y ordenada de todos sus miembros, porque ese es, y no otro, el ambiente propicio para crecer, para desarrollarse, para vivir en paz y seguridad, teniendo certeza absoluta tanto de la integridad física de su persona y la de los que ama, como de sus bienes y pertenencias.

Y es precisamente ese punto el que ataca la ideología de izquierda tan diversa y confusa en sus propias definiciones (comunismo, socialismo, progresismo, liberalismo), el de la anarquía, es la piedra angular de su filosofía. El desorden, el incumplimiento reiterado y permanente de la ley, porque los acuerdos sociales masivos, aquello en lo que la mayoría coincide, atenta contra unos pocos que se oponen, y entonces, según ellos, el derecho de esos pocos está por encima del consenso mayor de los que quieren algo distinto.

De acuerdo con la RAE, anarquía significa ausencia total de estructura gubernamental en un Estado; Anarquismo (doctrina política). Y anarquismo es una doctrina política que pretende la desaparición del Estado y de sus organismos e instituciones representativas, defendiendo la libertad del individuo por encima de cualquier autoridad en incluso por encima del colectivo mismo. Es decir, que la voluntad, necesidad y percepciones de un solo individuo están por encima de las de la sociedad entera, lo cual vulnera por supuesto el Pacto Social. La anarquía es eso, desorden, caos, falta de leyes, injusticia, desconcierto, desorganización.

Así pues, resulta que la anarquía es la herramienta principal con la que las izquierdas en el mundo han pretendido apoderarse de los gobiernos, con algún éxito en algunas latitudes y no tanto en otras.

En México tenemos un gobierno de izquierda que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que cumple cabalmente, punto por punto, con la descripción realizada en las líneas anteriores, la imposición de la anarquía total. Incluso, alguna vez lo gritó a voz en cuello, luego de perder la elección de 2006: “Al diablo con las instituciones”.

Ese presidente que juró cumplir, y hacer cumplir, la Constitución General de la República, y todas las leyes que de ella emanan, es el mismo presidente que todas las mañanas llama al odio y al encono entre mexicanos, que vulnera los derechos civiles de periodistas, empresarios, ingenieros, doctores, abogados, llamándolos corruptos, traidores a la patria, neoliberales, conservadores y fifís, pero que nadie le puede decir nada, porque es el presidente de la república, y desde su púlpito sagrado de Palacio Nacional puede sembrar la anarquía y el odio entre mexicanos.

Pero las cosas se ponen muy graves, muy serias, muy delicadas, cuando esos llamados desde Palacio Nacional cobran fuerza en la realidad. En menos de dos meses van siete periodistas asesinados en México, una cifra que avergüenza y estremece, pero que encuentra explicación en el desprecio que todos los días el presidente vuelca sobre los que nos dedicamos a esta profesión.

¡Ah!, pero ese desprecio, odio y repulsión no es para todos los periodistas, no vaya usted a creer que así es, no, es solo para quienes nos atrevemos a publicar sus errores, sus fallas, sus abusos desde el poder, las corruptelas de sus cercanos y familiares, sólo para esos que dicen la verdad hay una severa reprimenda desde la presidencia. Cueste lo que cueste y signifique lo que signifique.

Para quienes todos los días lo ensalzan, alaban y enaltecen está el reconocimiento presidencial de que son próceres del periodismo y de la libertad de expresión. Al presidente no le gusta que se publique la verdad, al presidente no le gusta que le señalen sus yerros y fallas, y menos le gusta que revelen las acciones irregulares o ilegales de quienes colaboran con el o de sus familiares. El presidente no odia a Loret, odia lo que dice Loret.

Lo verdaderamente peligroso de todo esto, es que ese “ejemplo” presidencial empieza a permear a todos los niveles. Aquí en Chihuahua, ya hay grupos y personas dispuestos a todo con tal de no permitir la critica contra el presidente, a ningún precio.

Quizá el presidente no tenga claro el alcance que tiene su palabra en la mañanera, sobre todo en el ánimo exacerbado de sus seguidores, que son capaces hasta de morir por quedar bien con su máximo líder, y por eso mismo, tomar iniciativas por cuenta propia que lesionen los derechos y garantías de terceros. Quizá el presidente no entienda o no sepa que lo que él dice todas las mañanas, se convierte en mandato supremo para mucho en el país.

Por todo ello es que me veo obligado a usar este espacio para realizar una denuncia pública. He recibido, en lo personal, fuertes amenazas, insultos y descalificaciones personales del señor Cuauhtémoc Reyes Castro, quien hoy por hoy colabora de manera muy cercana, directa y externa, en la CDMX, con la Lic. Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar del gobierno federal.

Amenazas que, por supuesto, viniendo de quien vienen, no puedo pasar por alto porque ponen en alto riesgo tanto mi integridad física como la de familiares y amigos, sobre todo considerando la realidad que vive hoy nuestro país. En menos de dos meses han asesinado a siete periodistas en la total y absoluta impunidad, no quisiera ser el octavo.

Es por todo esto que, desde este momento, hago pública y directamente responsable al señor Cuauhtémoc Reyes Castro y a Morena, de lo que pudiera ocurrirme en el futuro a mí o a cualquiera de mis familiares o círculo cercano, esto con independencia de las medidas legales que pudiera tomar al respecto.

El señor Reyes Castro es conocido ampliamente en el estado de Chihuahua, de muchos años atrás, por sus actividades porriles y violentas a favor del PRI, por muchos años, fue de los más activos e importantes operadores de la conocida alquimia electoral del tricolor que, en muchas ocasiones, pasaba por la extrema violencia directa sobre personas u organizaciones que el “El Temo”, como se le apoda, era de los principales ejecutores.

En dos chats de WhatsApp, en los que participo como periodista al igual que en otros más de 35 tanto en el estado como en el país, y algunos incluso internacionales, el señor Reyes Castro se ha dedicado en las últimas semanas a dar seguimiento puntual de cada publicación que comparto, y a descalificarme en cada una de ellas, pero ha ido mucho más lejos.

Recientemente, por mi actividad como conductor de programas del Canal 44, me amenazó en el chat (del que todos los integrantes del grupo fueron testigos y cuento con las capturas de pantalla que lo comprueban) directamente con pedirle al diputado federal de Morena, Amando Cabada Alvídrez, que me despidiera de mi empleo por ser un crítico abierto del presidente.

En uno de esos mensajes por WhatsApp Reyes Castro me escribió: “No me cabe duda que seguirás, eres cada día más peligroso, hay que frenarte”, y esa parte de “frenarme” es la que me preocupa y espanta.

Así, con ese cinismo rampante, con esa prepotencia del que se sabe en el poder, con ese desparpajo y autoritarismo del que sabe que puede, así, así me amenazó ante decenas de integrantes de ese chat, el señor Cuauhtémoc Reyes Castro, sin pudor alguno, haciendo valer la fuerza que él cree que tiene por estar en Morena.

A esas amenazas y acoso se ha sumado también recientemente el líder estatal de Morena, el profesor Martín Chaparro, con todo lo que ello significa, por eso, y por todo lo que los personajes en cuestión significan he decidido utilizar este espacio para realizar esta denuncia pública. Que quede esta constancia pública de quiénes son los líderes de la 4T y de lo que son capaces.