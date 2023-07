Amenazan el desarrollo del Valle de Juárez

Cuando por fin se logra la construcción del corredor turístico del Valle de Juárez, sus habitantes se topan con una amenaza. El tan ansiado corredor turístico que durante años pelearon líderes rurales tanto del área de Samalayuca como del Valle de Juárez, pudiera estar en peligro. Un corredor que permitiera a los habitantes de esta frontera hacer un recorrido turístico en las zonas de Samalayuca, el Ojo de la Casa, el Ejido Villa Luz o el Vergel, y poder recorrer a la vez en el mismo día hasta el Valle de Juárez y visitar las aguas termales del ejido Juárez y Reforma, los arenales en Jesús Carranza, el museo regional en San Agustín, el carril de carreras de caballos en San Isidro, o el zoológico en el ejido Zaragoza y poder retornar a su domicilio el mismo día. Este recorrido turístico detonaría la derrama económica en esas áreas rurales tan necesitadas.

Hoy con el detonante del desarrollo del libramiento Oriente se ha concretado este proyecto. Los habitantes tanto del área de Samalayuca como del Valle lo han visto con gusto y optimismo pues reconocen que esto detonará sin duda una derrama económica que beneficiará a todos los habitantes, productores, y ejidatarios de la zona.

Sin embargo, se tiene identificado por los habitantes, intereses mezquinos de algunos cuantos que buscan su propio beneficio económico. Ha trascendido el caso del abogado Óscar Acosta que presumiblemente anda buscando un beneficio personal al salir a denostar con argucias y falsedades este importante proyecto, demandando incluso la cancelación de esta obra ya terminada. Denuncian que utiliza personas de la tercera edad, como el exlíder agrario Hipólito Estrada, para manifestarse y con falsedades hacer acusaciones mediáticas por supuestos despojos de tierras utilizadas para la construcción de la carretera. Sin embargo, existen documentos por cada persona que fue afectada para la construcción de esta vía, donde consta el pago de la compra de sus predios, con firma de acuerdos y sesiones del mismo terreno. Aun así, afirman testigos que el abogado Acosta lleva a personas para que digan que no fueron indemnizadas y que fueron despojadas por la constructora encargada de la concesión de este proyecto. Siempre buscando mediatizar este asunto. Son claros los intereses del abogado Óscar Acosta y los hace evidentes. Ya que por escrito solicitó a Obras Públicas del Gobierno del Estado un pago de 100 millones de pesos a cambio de retirar estas acusaciones y demandas que a todas luces carecen de fundamentos. Los intereses de unos cuantos políticos corruptos pretenden con sus mezquindades impedir el beneficio de las comunidades agrícolas como ha sido siempre durante el transcurso de la historia de la zona. Son las comunidades rurales las que siempre han sido afectadas por unos cuantos políticos que solo buscan el interés personal, como el caso de este abogado que solo lo mueve un beneficio muy particular.

El tema es que lo que líderes agrarios han demandado y peleado este corredor turístico que podría verse cancelado si no se cumplen con las exigencias de quienes pretenden sabotear este esfuerzo tan solo por privilegiar su propio beneficio. Sin contar que este corredor turístico, hoy ya prácticamente terminado, beneficia en gran medida a los pobladores en términos de seguridad. En estos momentos este corredor turístico da la oportunidad a las autoridades de tener un acceso más rápido hacia esa zona. El hecho de que se haya detonado el puente internacional Guadalupe-Tornillo genera la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en esa zona. Por lo tanto, los pobladores de estas comunidades han percibido una seguridad que no se tenía en tiempos no muy lejanos y así lo manifiestan. Hoy se puede constatar que los actos delictivos o violentos son mínimos comparados con las cifras del pasado. Se puede considerar que a raíz de la presencia de los cuerpos de seguridad derivada de la carretera, ha disminuido hechos violentos para beneplácito de los habitantes que afirman sentirse más seguros en este momento. Seguridad que podría verse vulnerada, regresando a la ola de violencia del pasado y todo generado por las intenciones tanto del abogado Acosta como de su esbirro Hipólito Estrada. Ojalá que, por el bien de sus pobladores, está amenaza en contra del desarrollo del Valle de Juárez no se concrete.