¡Amar a Juárez!

“Juárez puede resurgir con un líder que motive, que con su amor, ejemplo y plan de trabajo invite a trabajar con verdaderos actos de amor, alto sentido de responsabilidad y de pertenencia por nuestra querida ciudad”

El amor es una gran responsabilidad, implica tiempo, dedicación, atención, creatividad, objetividad, lealtad, honestidad, pero también implica respuesta y equilibrio de lo amado, es decir, no se puede amar lo que no responde al amor otorgado… es un dar y recibir.

Al igual que tú, amo esta ciudad, sin embargo, creo en la importancia de motivar a la ciudadanía a ser responsable a responder con actos, con acciones que demuestren el verdadero amor que le tenemos y esto implica actos tan simples o complejos según lo quieras ver, como no tirar basura en las calles, tener limpio nuestros espacios, no tomar lo que no nos corresponde, no estacionarnos en espacios no permitidos o en doble fila, puntualidad, cuidado del parque de nuestra colonia o los que visitamos, en fin, todas aquellas acciones que sabemos dañan a nuestro entorno y, por ende, a nuestra ciudad, y no las hacemos porque es más “cómodo” estar señalando y culpando a los demás.

Estoy seguro que somos más los que verdaderamente amamos esta ciudad, pero estoy seguro también que si no se involucra a la ciudadanía a actuar con actos y/o acciones desde la responsabilidad que nos toca, no habrá recurso alguno que alcance para lograr la trasformación que queremos ver. Juárez puede resurgir con un líder que motive, que con su amor, ejemplo y plan de trabajo invite a trabajar con verdaderos actos de amor, alto sentido de responsabilidad y de pertenencia por nuestra querida Ciudad Juárez.

La invitación entonces a involucrarnos, a realizar lo que nos corresponde desde la trinchera en la que nos toca estar. Necesitamos pasar a la acción, estoy seguro de que todos tenemos grandes ideas para mejorar nuestra ciudad, empecemos por esos pequeños actos, empecemos por esas acciones que podemos realizar en beneficio de nuestra calle, involucrémonos en acciones que beneficien a nuestra colonia, nuestro sector y, por ende, a nuestra comunidad. Sembremos el anhelo de una ciudad mucho mejor.

Es tiempo pues de cuidar todas y todos de Juárez, ya que para los que vivimos en esta ciudad hayamos nacido en ella o no, al estar aquí todos somos Juárez. Hagamos pues de ella la ciudad de nuestros sueños…

Momento propicio en estas fechas reflexivas de preguntar y preguntarnos.

¿Cómo vemos a Juárez? ¿Qué hacemos por Juárez?

"Amar, amar, amar, amar siempre, con todo, con el ser y con la tierra y con el cielo"

Rubén Darío.