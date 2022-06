Alzas históricas | Casas caras, sueldos bajos

Pese a las ventajas de ser frontera, Juárez es una de las ciudades más afectadas por la constante alza de precios.

Lamentablemente, la ciudad no produce nada para usuarios finales, es decir, no genera ingresos para ventas locales; la mayoría de su producción exporta y viene de fuera, lo que genera a su vez gastos en transporte, gasolina, seguros, finanzas, etc., así como aumentos en su área comercial y proveeduría, como ocurre con el encarecimiento de la vivienda y el desarrollo inmobiliario.

De acuerdo con la sociedad Hipotecaria Federal, la inflación en el precio de las viviendas en Ciudad Juárez en el 2022 es de 9.4 por ciento, a nivel estatal es de 9.6 por ciento y el promedio nacional es de 7.7, lo que la coloca como una de las 10 ciudades con mayores incrementos en dicho rubro.

Tal como lo publicó este medio de comunicación el pasado 21 de febrero, el alza récord en el precio de las casas se debe principalmente a la alta demanda en el mercado y en el caso de las viviendas nuevas al encarecimiento histórico de los insumos para la edificación.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que el 2021 cerró con un alza récord del 19.83 por ciento en el costo de los materiales de construcción en Ciudad Juárez, la cifra más alta de los últimos 23 años.

En cuanto a la mano de obra, el alza en el último año fue de un 6.13 por ciento.

Es así que construir, rentar o comprar vivienda en la ciudad es complicado, sobre todo para el trabajador común, ya que según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 60 por ciento de los trabajadores en Juárez gana entre dos y cuatro salarios mínimos, lo que equivale aproximadamente a menos de 10 mil pesos al mes.

Juárez no se ha sabido vender o gestionar, los precios seguirán incrementando debido a la demanda de compradores y a que empresas siguen llegando a la ciudad.

Retomando el inicio de éste artículo, ¿por qué en Juárez no estamos proyectando nuestras capacidades, y no estamos mostrándole al inversionista capacidades de producción de primer nivel?

No existe una gestoría estatal que promueva el desarrollo, tampoco existen los programas o medios para favorecer a los grupos de inversionistas extranjeros o nacionales.

Seguimos dándole bonos a los empleados de maquiladora en vez de mejorarles el sueldo; los inversionistas locales muchas veces prefieren invertir sus capitales en bienes raíces, lo que eleva la demanda, y eleva el precio, en vez fuentes de empleo.

El alza de precios de los inmuebles para renta o venta, es multicausal, y no veo en tiempo cercano que se detenga.