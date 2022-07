Alito y el síndrome Zaldívar

Ciudad de México.- Alito Moreno ya trae el síndrome del ministro Arturo Zaldívar. Sabe que los estatutos del PRI prohíben la reelección, pero quiere prolongar su mandato como presidente del tricolor hasta el 2024, mediante tramposas maniobras.

Lo asegura nada menos que el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, en entrevista con este reportero, realizada en las oficinas del Instituto Belisario Domínguez de la sede legislativa.

¿Cuáles son las maniobras? “Se quiere agarrar de los estatutos y de la legislación electoral. Su mandato termina en agosto del 23. Se puede prorrogar tres meses. Después de esos tres meses ya estamos en el proceso electoral y la ley electoral dice que ya no pueden hacerse cambios. Quiere quedarse, quiere perpetuarse y después va a querer poner un presidente del partido a modo, aduciendo cualquier tipo de pretextos: que no están las condiciones, que no hay recursos para hacer un proceso electoral. Está destruyendo al partido. No lo quiere entender. Va a ser complicado ese proceso de que lo deje. No hablo de ahorita, sino, incluso, hacia delante.

— Hay quien dice que usted es el que quiere quedarse con el partido, cuestionamos.

— No, no estoy en esa búsqueda. Ése no es el tema. Si yo hubiera querido competir, lo hubiera hecho desde el 18 o 19, cuando él llegó. Hoy vuelvo a decidir que lo que tenga que hacer para ayudar a un partido fuerte, a una alianza fuerte, lo voy a hacer y en el espacio que lo deba hacer.

“Estoy más bien en búsqueda de la unidad. Eso creo que lo podemos lograr, pero no con Alito al frente. Sí es importante y prioritaria su salida”, subrayó. Para evitar las maniobras anunciadas, Osorio confía en los tribunales. Está convencido de que puede evitarse que utilice los tres meses para después quedarse hasta el 2024, y luego poner un sustituto a modo.

— ¿Tiene información de que Alito va en ese sentido?

— Sí, sí. Él mismo lo ha comentado. Él comenta cosas, hasta hace poco dijo que quería ser candidato a la Presidencia de la República, candidato del PRI. Ahora dice que no es cierto.

“Va a dejar pasar la crisis, aunque no sé cómo la va a brincar, sobre todo la personal, la de todos esos señalamientos que se le hacen y a los que no ha podido dar respuesta. Van a ver cómo se va a querer quedar con el partido. Está equivocado. Debe que tener una acción responsable. No es pleito y él lo sabe”, remató.

Hoy en día hay un puente que suavice el choque entre el presidente del partido y el coordinador de los senadores del PRI. El discurso es de enfrentamiento y no de unidad, cohesión e inclusión. “Hemos estado buscando, más allá de su renuncia, que se resuelvan temas que están doliéndole al partido: centralizar todas las decisiones, modificar los estatutos para hacerse del partido”, dice Osorio.

“El partido no fue creado por Alito, no es de Alito ni de su grupo. Es mucho más grande que él. Sé que se ha reunido con otros. Después de que los ve dice que ya se arregló y no es un arreglo. Está más allá. No es sentarse y decir “¿Qué te ofrezco? ¿Qué me das?. Está muy equivocado. Mi tema es cómo solucionar la crisis que está viviendo el partido y la solución pasa por modificar mucho de lo que ha hecho en estos tres años”.

Con Osorio han cerrado filas las senadoras Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes y la mayoría de los expresidentes del PRI a los que Alito prometió verlos el primer martes de cada mes y no cumplió.