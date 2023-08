Alito interviene

PUBLICIDAD

"Estoy seguro que Beatriz tomará siempre la mejor decisión, que es estar al lado de México".

Alejandro Moreno

Ciudad de México.- No creo que haya sido una declaración banquetera, como sugirió ayer Beatriz Paredes; tampoco un error, ni una distracción. El equipo de Alejandro Moreno montó la supuesta entrevista con un pequeño grupo de "periodistas" con celulares y micrófonos sin identificación de algún periódico, canal o emisora. El presidente del PRI habló con soltura y seguridad para dar dos mensajes concretos: uno, que las encuestas no favorecen a su correligionaria Beatriz Paredes; y, dos, que "el día miércoles", o sea hoy, "tenemos una reunión para dar una posición clara y daremos lo que piensa el partido". Todo estaba planeado.

¿Qué pretende Alito con este anuncio y quienes son los priistas que decidirán "lo que piensa el partido"? Es difícil saberlo, pero claramente no es un anuncio intrascendente producto de una entrevista banquetera. El presidente del PRI está planeando algo y ya ha empezado a operar la decisión.

No tiene sentido decir simplemente que las encuestas "no favorecen" a Beatriz. La priista ha venido de atrás en una contienda con 33 aspirantes originales y en la que, en un principio, ella apenas pintaba. Hoy está en segundo lugar, detrás de Xóchitl Gálvez, y ha dejado en el camino a personajes como Miguel Ángel Mancera, Enrique de la Madrid y Santiago Creel. No es poca cosa.

En las primeras encuestas del Frente, tres mil telefónicas y tres mil en viviendas, cuyos resultados se dieron a conocer el 15 de agosto, Xóchitl fue clara triunfadora, pero solo en el sondeo telefónico, donde obtuvo un respaldo de 51 por ciento contra 17 de Beatriz. En viviendas, en contraste, el resultado fue muy cerrado: 32 por ciento de Xóchitl contra 29 de Beatriz. La enorme discrepancia de estos dos sondeos no ha sido explicada hasta el momento. Una vez que se ponderaron, 30 por ciento para la encuesta telefónica y 70 para la de vivienda, se llegó al resultado oficial de 38.3 por ciento de Xóchitl, 26 por ciento de Beatriz y 20.1 por ciento de Santiago Creel.

La decisión final debe considerar nuevas encuestas que ya están siendo realizadas, y que representarán el 50 por ciento del resultado, y una votación directa, que valdrá también 50 por ciento, en la que podrán participar los 2.3 millones de ciudadanos que registraron sus firmas en apoyo a alguno de los candidatos del Frente. ¿Va adelante Xóchitl? Sí, no hay duda. ¿Está derrotada Beatriz? Claramente no.

En un país en el que tantos priistas han negado siempre sus derrotas, es cuando menos sospechoso que hoy Alito anticipe la derrota de la candidata de su partido días antes de que termine el proceso. Habrá que ver el anuncio que hagan hoy Moreno y los directivos que nos dirán "qué piensa el partido". La verdad, sin embargo, es que "el partido" no tiene por qué pensar nada de un proceso que no ha terminado y que se está llevando a cabo conforme a las reglas aceptadas por todos los participantes. Tratar de adelantarse al resultado, declarando un triunfo anticipado como suelen hacer tantos políticos mexicanos, resultaría molesto, pero cuando menos lógico; adelantarse para proclamar una derrota es algo que nunca se ha visto en la política de nuestro país ni de ningún otro.

Por lo pronto Beatriz ha hecho bien al negarse a declinar. Xóchitl debe sumarse a esta posición, si no quiere ensuciar un probable triunfo. El proceso fue complicado desde un principio, pero debe concluir como fue diseñado. Puede haber buenas o malas reglas, lo que no es aceptable es cambiar las reglas a la mitad del camino.

Firmeza

Con firmeza militar, el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, director del AICM, ha declarado que, a partir del viernes 1 de septiembre, no se permitirán ya las operaciones de carga en su aeropuerto. La idea es obligar a estos vuelos a mudarse al AIFA, solo que este sigue sin contar con instalaciones o vialidades para proporcionar un buen servicio de carga. Pero eso no le importa ni al vicealmirante ni al gobierno.

