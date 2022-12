Algunas observaciones en relación con la construcción de una Cultura de Paz

No se debe dejar fuera en términos de Cultura de Paz la educación emocional como factor fundamental en el entendido que aprender a cerca de comunicación, manejo y atención emocional es crucial para este tema. El hecho de aprender a comunicar sentimientos y emociones promueve el desarrollo de la empatía y comprensión de los sentimientos y emociones de los y las demás como un elemento indispensable para la vida de todo ser humano. En este sentido, la práctica de la paciencia y la tolerancia también conforman un lugar estructural en la construcción de procesos de aprendizaje de la educación para la paz.

Por otra parte, aprender acerca de la resolución no violenta de conflictos resulta mandatorio en este tema. Se debe partir desde la comprensión, el entendimiento y la aceptación de que el conflicto es parte integral de las relaciones interpersonales, es decir, el conflicto aparecerá de manera natural. Sin embargo, hay que aprender a tratarlo, sobrellevarlo y negociarlo, y no castigarlo o estigmatizarlo y entretejer y practicar estrategias de solución mediante el diálogo y formas no violentas de abordarlo, utilizando procesos de mediación que conlleve a procesos de edificación y aprendizaje entre los actores del conflicto.

Así también, no se puede dejar a un lado, cuando se habla de la paz, asuntos tan elementales como la erradicación de la pobreza, la mejora de las condiciones de vida de las personas, así como el trabajo continuo en relación con la reducción de la desigualdad y el tema del desarrollo humano sostenido. La carencia de dichos elementos hace casi imposible el camino hacia un franco crecimiento hacia la construcción de una cultura de paz. De todas formas, en el día a día se puede observar cómo los conflictos y las vicisitudes en la actualidad resultan sinuosos de resolver, sin embargo, el trabajo constante en el fortalecimiento de las condiciones estructurales para el mantenimiento de los procesos de paz sigue siendo de vital importancia.

Con la globalización se han venido a presentar notables y crecientes dificultades económicas entre las sociedades, atentando directamente contra los derechos humanos, así como contra el medio ambiente. Dichas situaciones van en detrimento de la mencionada y anhelada paz. Los cambios que se han llevado a cabo en los últimos años derivados del proceso de pandemia a nivel local, nacional e internacional son cruciales para poder definir agendas de construcción de procesos de paz y resolución de conflictos en los cuales se identifiquen los principales problemas a resolver para alcanzar los ideales de paz y de justicia social.

Se debe tener en consideración en los escenarios educativos que la educación para la paz tiene más que ver con una educación para el conflicto, el cual es natural y se debe dejar de verlo como situación que merezca castigo. El conflicto debe verse como parte integral de la convivencia humana y algo edificante que debe ser utilizado como estrategia de aprendizaje, tanto desde lo educativo hasta el fomento de los valores. Hace falta un mayor esfuerzo en la investigación y la educación para la paz y que desde lo académico hasta las prácticas educativas la construcción de una Cultura de Paz se convierta en una constante, independientemente de la carrera que se lleve a cabo por el estudiante.

Se requiere entonces, y es indispensable, un compromiso con la educación para la paz para lograr la construcción y mantenimiento de un mejor mundo para todas y todos.

