Alfabetización política y construcciones sociales

Ante la gran cantidad de promesas, chismes y propaganda, ¿cómo puede un individuo decidir a quién apoyar inteligentemente? Los partidos y sus candidatos ya iniciaron sus campañas. Pronto intentarán manipular el rumbo que tomen las elecciones con mayor ímpetu. En los próximos meses, los bandos contrarios usarán cualquier estrategia que los adelante en la carrera por el poder: expertos en imagen, encuestas sobre tendencias, narrativas diseñadas, demagogia, exaltación de las bases de sus partidos, etc. Conforme resulten los datos estadísticos de las preferencias, ahora sí ya de las campañas oficiales, las guerras sucias para generar chismes y empañar la imagen de los oponentes se volverán cada vez más agresivas, sobre todo contra los punteros.

Con parte de los fondos que pagamos en impuestos todos los mexicanos ¬¬¬¬–y que se supone es para que el dinero indebido no manche las campañas– arrancamos esta etapa política de México, después de sexenios de dominio del PRI, para que después los sufragantes le dieran la oportunidad al PAN de gobernar en dos ocasiones.

Desafortunadamente, esos dos partidos –al inicio enemigos antagónicos– se volvieron socios en muchas ocasiones, con tal de debilitar a la creciente oposición de izquierda. Esto provocó el disgusto de muchos que votaron por un cambio significativo, pues nada cambió. La violencia creció, la corrupción no se erradicó, y estas cuestionables asociaciones prolongaron la oligarquía del establecimiento anterior.

La población creció, al igual que la pobreza, pero la calidad de vida para la clase privilegiada establecida en las cúpulas de los tres niveles de gobierno, todo estaba bien. Hasta la fecha, ellos sí cuentan con insuperables salarios y prestaciones; además de todos los privilegios de los que la clase gobernante y sus encubridores gozan. La tecnología avanzó, y surgieron las redes sociales, creándose una alternancia mediática popular, en la que cualquiera puede ser el editor y protagonista de sus propios sitios; sin embargo, en términos de veracidad y rigor, la información publicada en muchos casos es imparcial y cuestionable. Estas nuevas maneras de conectar socialmente, –lo que potencialmente puede ser un arma de dos filos– rompieron con las maneras tradicionales de informarse y hacer política. El sensacionalismo de los candidatos rompió con los estándares anteriores. Las organizaciones de mujeres y sus participaciones cívicas crecieron, cambiándole la cara política al país. El patriarcalismo tradicional poco a poco se fue debilitando, no solo en México, sino en todo el planeta.

En el aspecto social y político, con AMLO parecía que todo cambiaría, al menos en el papel, aunque la realidad individual pueda ser otra. Entonces era entonces, y hoy es hoy. El nuevo partido en el poder, con un estilo diferente, hasta ahora no ha demostrado ser mucho mejor que los anteriores. Muchos expriistas y expanistas convenencieros se han cambiado de partido motivados simplemente, por la fuerza de Morena, y se subieron al barco más popular actualmente. Por ello, si las tendencias continúan igual, tendremos nuevamente varios de los mismos políticos reciclados en el congreso.

Así, por mucho que se intente, las cosas no pueden cambiar de fondo. Mientras las prácticas sean las mismas y los vicios electorales no se erradiquen de raíz, seguiremos teniendo una clase política privilegiada abundante y muy bien pagada, y los abusos de poder aumentarán paulatinamente. Cuando pase la euforia partidista, Morena se convertirá en el nuevo partido del establecimiento, al que solamente un enemigo muy diferente podrá hacerle frente. Uno que, en lugar de ofrecer soluciones económicas, reactive los resentimientos de la clase empresarial, los antifeministas y la ultraderecha. Entonces posiblemente partidos nacientes tendrán su oportunidad, especialmente si la violencia, la corrupción y la economía no mejoran considerablemente con Morena.

Por ello, en estos tiempos de cambios globales acelerados, la alfabetización cívico-política es esencial para estar bien informados y tomar buenas decisiones para México.

Desde muy temprana edad, múltiples ideas y sensaciones empiezan a construir la realidad mental a través de todos los sentidos. La publicidad, la educación, los medios, la familia, y, por supuesto, la propaganda, que se encuentra por todas partes, están diseñados para captar nuestra atención. Los politólogos y los candidatos a gobernantes lo saben bien: la mercadotecnia es esencial para conservar el poder. Inclusive hay momentos durante juntas de campaña que se refieren al universo de votantes como un ‘mercado’, al que por supuesto hay que ‘venderle’ ideas. Ya es decisión de cada quien si las ‘compra’ o no.

En este caso, la idea que se intenta propagar en este espacio es una de concientización política, y recordar la importancia de la participación a través del voto, que es la manera es una manera de evaluar el trabajo de los gobernantes. Tal vez usted –el lector– piense que intento influenciarlo políticamente con mis argumentos. Esa no es intención hoy. Simplemente, hice un pequeño resumen histórico enfocado desde una perspectiva analítica y sintiente, como lo intento siempre. Sé que usted –el lector– puede pensar diferente, inclusive lo espero. Cualquier escrito está sujeto a interpretación. La intención del autor, inclusive, puede ser diferente al entendimiento del lector. Esto a veces depende de las creencias previas, más que de la capacidad crítico/analítica individual.

Leer a los expertos para formar criterios propios enriquece el alma. Además de desarrollarse el intelecto a través de la lectura, es inspirador comprender como evolucionan o retroceden los sistemas de gobierno, y cuáles son los temas de más interés que afectan a toda la sociedad. Claro, las experiencias pedagógicas y sociales de cada persona a través de la vida son muy variadas. No se puede cambiar a las demás personas o al mundo entero, sin embargo, si podemos intentar ser mejores, los verdaderos cambios surgen primero desde adentro.

Ahora, todos somos libres de pensar como nos plazca, pero considero la preparación una cualidad ventajosa. Como pedagogo, a veces mi propósito, además de informativo, es educativo, para quien decida recibir el mensaje. Todos los ciudadanos, cada quien en su capacidad, podemos participar en nuestra sociedad como agentes de mejoramiento social, e influir en las decisiones de gobierno, cada quien dentro de sus posibilidades.

En cualquier disciplina de estudio, la teoría y práctica son fundamentales. Como columnista, uno de los principales factores que influyen en mi perspectiva política es el entender que intereses hay detrás de la propaganda y la mercadotecnia. Que intereses defiende cada escrito, cada caricatura política, cada foto, y por qué. Otro factor importante es el de la autocrítica y la deconstrucción de complejos y prejuicios preestablecidos para considerar perspectivas diferentes a la propia. Una vez aclaradas mis motivaciones personales, entonces sí convertirse en un agente a favor de la paz y el bienestar social.

La lectura consciente, la investigación y el estudio generan nuevas perspectivas sobre teorías anteriores. Una vez puestas en práctica, se van detectando y corrigiendo los errores. Así, si las motivaciones son las correctas, se detectan los errores y aciertos, y las teorías van evolucionando, al igual que la sociedad; en un ciclo constante. Esto se aplica, idealmente, en gobierno, la economía, o en cualquier otra área de trabajo y estudio. Así, los partidos y los gobernantes deben ir evolucionando, junto a las leyes, los medios y la sociedad, aunque suceda muy lentamente, como en toda institución y sistema democrático. La otra manera de cambio, una más radical e impulsiva. Sucede cuando la opresión política y el hartazgo con el establecimiento generan violencia que pueden llegar inclusive a forzar cambios militarizados de régimen, como ya ha sucedido varias veces en Latinoamérica.

Desafortunadamente, las banderas incendiarias que utilizan los candidatos se están expandiendo por el mundo, y México no es la excepción: Como método de provocación, la ultraderecha intentará demonizar cada más el aborto legal, mientras que inicialmente esconderá su temor al feminismo. Mientras tanto, las guerras religiosas y culturales se siguen incrementando por doquier. Los ataques personales están subiendo de tono, mientras herramientas de intimidación y censura son utilizadas como métodos de distracción, opacando otros temas también muy importantes, como el desarrollo económico, el sistema de salud, la justicia social, la corrupción o la violencia generalizada.

Por ello es indispensable que el enfado, la desilusión y el desinterés no ofusquen nuestras intenciones para ejercer nuestro derecho al voto inteligente. Como agentes de democracia, siempre defenderemos la justicia social a través de la educación y el voto inteligente, que es la única manera de mandar un mensaje a los líderes de los tres niveles de gobierno. Morena, por ejemplo, ha sacado los dientes y luchará con todo para mantener e incrementar su poder, porque es su tiempo. Es en momentos como estos que la votación cruzada, especialmente en el congreso, puede balancear las intenciones de la izquierda radical, que ha perjudicado tanto a países como Cuba o Venezuela, ya sea justa o injustamente. Lo malo es cuando surgen alianzas de conveniencia que mantienen y el poder en las manos de unos cuantos; y no en aquellos a los que representan. Siempre recuerde: las personas más interesadas en que usted no se eduque son aquellos que por años han dominado a los mexicanos como si fueran aristócratas en un reino de su propiedad. jerrry79912@yahoo.com