Alertas de violencia

La pobre e insuficiente reacción de la dirigencia de Acción Nacional ante el desbordamiento de la violencia e inseguridad en Guanajuato, la otrora ejemplar entidad convertida en vórtice de la criminalidad a nivel nacional, encendió ahora todas las alertas al interior de la principal fuerza opositora, merced al grave riesgo que, a la vista de los comicios de 2021, ello entraña para la causa electoral blanquiazul.

Y esto no sólo por la caída en vertical de la aprobación del gobierno del cuestionado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, sino, más, por la resistencia de éste a remover o evaluar, con sentido crítico al menos, la (evidentemente fallida) gestión de los heredados Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca, al frente de la Fiscalía de Justicia desde hace más de 11 años el primero y de la Secretaría de Seguridad Pública más de siete el segundo, que, tras la captura y posterior liberación —por falta de elementos y abuso en su aprehensión— de la madre de José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa, y la posterior masacre contra 26 jóvenes en un centro de rehabilitación de Irapuato, no sólo acumulan críticas e imputaciones, sino que, previsiblemente, serán investigados por el gobierno de la 4T que, obviamente, utilizará electoralmente el asunto. Tal es la preocupación existente, afirman quienes mejor conocen sobre el tema, que apenas el lunes, en el marco de sesión digital, los integrantes de la Comisión Permanente no sólo dedicaron la mayor parte del tiempo a evaluar lo que viene sucediendo en la entidad abajeña, donde, por ejemplo, entre el 29 de junio y el 5 de julio se reportaron 111 asesinatos dolosos, sino, también, evaluaron reportes sobre niveles de aceptación-rechazo del partido y su dirigente de turno, el gris-gris Marko Cortés Mendoza, quien más que alentar a los conectados, les llenaron de aflicción.

De ahí que si en las próximas horas Acción Nacional no comienza a adoptar medidas “extremas” respecto del problema que nos ocupa, habrá que observar con cuidado y preocupación —si se es afín y/o militante del partido— un creciente comportamiento evasivo o de rechazo de la sociedad guanajuatense, que no acaba de entender la pasividad de las distintas instancias de gobierno mientras el problema tiende a escalar…