Estamos a escasos 13 días para cerrar un año que ha sido muy duro, muy inquietante; diferente e inmisericorde por sus características de tener en sí una pandemia que ha azotado y devastado en México el seno de por lo menos más de 115 mil familias, y en nuestra ciudad trastocado la vida de dos mil 300. Ni qué decir del desempleo y las cifras de violencia.

A estas mismas fechas pero del 2019 solo habíamos oído de un terrible virus que afectaba a una zona de China llamada Wuhan y la agenda de temas de cara a la Navidad era como potencializar los aparatos comerciales para que la frontera se viera más animada con la tradicional derrama económica que se da en épocas decembrinas acompañada de toda la dinámica propia de la época, posadas, reuniones familiares, fiestas con amigos; lejos de imaginar lo caótico que se volvería este 2020; la representación del horóscopo chino de la rata de metal se invirtió en una auténtica pesadilla que para la frontera de Juárez y El Paso aún sigue siendo una cruel realidad.

En aquel momento reflexionaba: “¿Qué clase de escenario le puede esperar a nuestra ciudad? ¿Cuál deberá ser el enfoque de gasto de las familias juarenses? ¿Qué pasará con la competitividad salarial de nuestra ciudad?”

Las preguntas siguen siendo las mismas, pero el enfoque de la respuesta es sumamente diferente. El 2021 según los analistas no trae incluida la palabra prosperidad y trae en descuento la expresión de la esperanza, se regala por montones la inclusión de la incertidumbre; una ecuación en la que se resta más de lo que se suma y así –diría el ranchero- pos’ ta ca…

Los juarenses hemos sido indisciplinados en el cuidado propio y en el comunitario.

Sea usted mismo un buen sinodal, nos han dicho hasta el cansancio respecto del uso de cubrebocas y la práctica de la sana distancia, ambos brillando muchas veces por su ausencia y además no sabemos de los hábitos de higiene de cada persona para lavarse las manos de manera constante o las superficies con las que está en contacto; hay demasiada fe en que las vacunas serán la tabla de salvación, pero no podemos ver que el horizonte de la aplicación luce aún muy distante, quizá por allá de marzo en el mejor de los casos. Quizá El Paso tenga mejor expectativa, pero la existencia de la vacuna no debe ser el reemplazo de la irresponsabilidad de no ejercer las medidas de prevención.

Desafortunadamente la época decembrina no ayuda, la intencionalidad de juntarse en las casas para visitar a la familia, los amigos, volverse de nueva cuenta parece superar en mucho a la peligrosidad de esparcir y contagiarse; muchos esperan un repunte de los contagios y todos los caminos conducen a una irremediable percepción; las fiestas decembrinas harán que los esfuerzos que se han hecho hasta hoy se pulvericen ante la necedad de muchas personas y la ignorancia de algunas otras.

¿Con qué cara podemos ver a los miles de médicos y enfermeras que se han sacrificado a sí mismos para tratar de salvar el mayor número de vidas?

Por favor estimado lector, está en sus manos salvaguardar la salud pública al no hacer reuniones masivas, hay que aguantar aunque las fechas no ayuden.

No claudiquemos en el esfuerzo, la pandemia todavía va para largo y en la impaciencia podemos caer en el retroceso y finalmente estar de nueva cuenta en el semáforo rojo que obligó al gobierno a ejercer la medida extrema de cerrar los fines de semana los negocios, perjudicando a miles de familias que no tuvieron acceso a un ingreso mínimo para poder subsistir.

Los hábitos de higiene conjugados con la aparición de las vacunas nos deben de dar la oportunidad de mitigar la velocidad de los contagios, pero mientras ¿qué se debe hacer?

Ya no es tiempo de reflexiones, es el tiempo de actuar; si por alguna razón le llaman la atención por no cumplir con alguna disposición no se enoje, mejor acate la disposición y hagamos el esfuerzo.

Las medidas extremas no son el capricho de algo o de alguien, son el resultado de la pobreza que como grupo social hemos exhibido y ahí sí tenemos un alto grado de responsabilidad como colectivo.

Hagamos que el colectivo triunfe sobre los egoísmos y percepciones de que no pasa nada y que todo está bien; la realidad de tener muchos retos aún es contundente, no bajemos los brazos porque la permisividad puede resultar en acelerar los procesos de descontrol de la pandemia.

Digamos sí al cubrebocas, la higiene constante y la sana distancia, que la Navidad sea el período donde la esperanza reine sobre la incertidumbre.

Juntos lo podremos hacer, seamos portadores de esperanza.