-Alerta de vil fraude federal con ‘chuecos’ -Mano de la UACH en libros de texto PUBLICIDAD -Morena atizará polémica de esos libros -Meade y Diódoro, sólidos en gabinete estatal

El multiextendido decreto para la regularización de vehículos “chuecos”, con vigencia hasta septiembre, pero susceptible de ampliarse hasta las elecciones de 2024, esconde otro vil fraude federal que ya comienza a generar problemas a quienes creyeron en su efectividad.

En los estados de Sonora, Tamaulipas, Nuevo León y Baja California, por ahora, han empezado a ser denunciadas retenciones de regularizados por cualquier falta administrativa, por las cuales los propietarios deben padecer un viacrucis si quieren liberarlos.

A nivel estatal, el que ha puesto los puntos sobre las íes es el dirigente de la Asociación Nacional de Protección a los Mexicanos (Anapromex), Fidel Villanueva, quien ha comenzado a exhibir los múltiples huecos del decreto.

Resulta que el Registro Público Vehicular (Repuve) -mediante el cual es realizado el proceso de legalización de las unidades que ingresaron (e ingresan) de contrabando al país- no es una autoridad en sí misma, sino un simple registro oficial del orden federal.

De entrada, este solo hecho pone en vilo la legalidad de la regularización, que termina siendo un fracaso porque debe de contarse con un pedimento de importación definitivo conforme a la Ley Aduanera y la misma Constitución así lo marca.

Por eso, a la hora de detenciones de los “chuecos” regularizados por cualquier falta administrativa, su recuperación se vuelve casi imposible porque sólo existen placas sin el debido sustento documental legal.

No obstante, las organizaciones que se han convertido en intermediarias del decreto –como la UNO y las “pafas”- siguen lucrando con el proceso y alimentan falsas esperanzas en los dueños de los “chuecos”, incluso entre los que desde ahora no han entrado en la regularización por tener número de serie que inicia con letra y no con número.

De ahí que el líder de Anapromex ha promovido la vía de los amparos como protección para la libre circulación, porque el decreto en sí, por más extensiones que tenga, no ha sido otra cosa más que un fracaso y la oportunidad de negocios turbios para muchos.

En Juárez son miles los vehículos en esas condiciones.

***

Pues ahí tenemos que Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) defiende que Chihuahua participó en la asesoría y confección de los materiales que contienen los nuevos libros de texto, metidos en la estruendosa polémica nacional.

No lo dijo específicamente, pero entendemos a lo que se refiere, y se trata de la intervención directa del exrector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Fierro Ramírez, el devoto seguidor del exgobernador, Javier Corral.

Fierro no es de izquierda, ni de derecha. Sería digna de reconocimiento al menos una definición. Sus rodillas las dobla ante quien ostente el poder. Eso hizo sin gesto ni queja alguna con el entonces gobernador.

Cuando Marx asegura que hubo consulta sin duda habla de Fierro quien, efectivamente, representó a la otrora fuerte facción del corralato en los órganos gubernamentales educativos dominados por la Cuarta Transformación.

El exrector de la Autónoma de Chihuahua (UACH) empezó a tener desde aquella administración una actividad muy intensa en la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) de la que incluso es ahora mismo director general de Fortalecimiento Académico.

El actual régimen estatal de Chihuahua y grandes porciones de la población chihuahuense han mostrado su total desacuerdo con esos libros de texto al grado que han iniciado controversias jurídicas para evitar su distribución entre el alumnado de primaria.

Deberían checar funcionarios estatales y sociedad civil cómo es que Fierro sigue representando a la entidad en esas actividades y qué jabón lo patrocina desde acá. Entendemos que anda allá a nombre de la Autónoma de Chihuahua (UACH), pero no creemos que sea por su actual rector, Luis Rivera Campos, quien debe su cargo completito al actual régimen, no al anterior.

***

En ese sentido, ha recibido instrucciones la presidenta estatal de Morena, Brighite Granados, desde el centro del país para no dejar de atizar el fuego con el tema de los libros de texto, en lugar de aminorar el tema o soslayarlo. Nos dicen que la indicación es defender el punto a capa y espada.

Por eso ha operado con los legisladores, la mayoría de esta frontera, el tema allá en sede legislativa así como ha movilizado a las áreas jurídicas para entrarle también a lo de los amparos, tal y como hizo Carlos Olson del lado del PAN.

La instrucción no solo es para ella, sino para todas las dirigencias estatales, en busca de incentivar la polémica en torno a los libros. Le están atizando con ganas.

Sea por lo extralimitado de las precampañas presidenciales (que no son precampañas oficiales), sea para distraer a los medios por los conflictos nacionales en diversos temas, pero al parecer se trata de apagar un poco a Xóchitl Gálvez y el crecimiento que ha mostrado, a grado tal de que algunas de las encuestas la ubican solo ocho puntos por debajo de la puntera Claudia Sheinbaum.

Veremos entonces que al menos en las próximas dos semanas y un poco más el tema se va a calentar, por la distribución contemplada para estos días a las escuelas, cuando regresen los administrativos a las aulas, aunque en el caso de Chihuahua ya hay postura de la Secretaría de Educación de que esos libros no llegarán a las manos de las niñas y niños, al menos de educación básica.

Ahí estará precisamente el asidero de los amparos morenistas, acusar que hay en el estado una obstaculización al derecho a la educación.

***

En medio de un océano de especulaciones que acompañaron a Luis Serrato Castell en su separación del equipo más próximo de la gobernadora, Maru Campos, el miércoles hicieron sentir su fuerza en reunión de gabinete los priistas José Antonio Meade y Diódoro Carrasco.

Quedó atrás aquella conocida imagen de Serrato a un lado de la mandataria y de César Jáuregui Moreno del otro lado. Uno como secretario de la Coordinación del Gabinete y el otro como Secretario General de Gobierno. Ambos sin excepción con portes que envidiarían Gucci, Versace, Ferragamo, todos juntos. Peleaban los fotógrafos por una toma de ellos. Elegantes. Muy inmaculados.

El primero quedó fuera de Palacio; en el segundo halló Maru el perfil que andaba buscando para enderezar la Fiscalía General del Estado, y ahí fue a parar el licenciado Jáuregui; por lo pronto, pues desarrolla funciones de ministerio público y de policía investigador pero sigue recibiendo importantes encomiendas políticas.

Esta vez ni el sucesor de César, el nuevo secretario general, Santiago de la Peña, apareció en ese primer círculo, sino el excandidato presidencial priista, Meade; y el exgobernador oaxaqueño, Carrasco, quien en la víspera recibió el ofrecimiento para relevar al exfiscal, Roberto Fierro, antes que Jáuregui. (Ahí tenemos la foto correspondiente en versión digital de La Columna).

No es nueva esa asesoría de ambos a la gobernadora, se remonta inclusive a la campaña electoral, pero hoy mueve a las conjeturas justo por la salida de Serrato, y el espacio respectivo que debe ser ocupado, no tanto de manera material (o quizá sí), que es la Coordinación de Gabinete, pero sí en materia de consejería tan estrecha como la vista en la imagen, de frente a todos los integrantes del gabinete en una reunión 100 por ciento de trabajo gubernamental.

La gobernadora tiene su propia cuerda para tomar decisiones. Es categórica, pero es evidente que en adelante veremos mayor complemento de esos asesores; y de otros de ese mismo tamaño que la han venido acompañando a lo largo del sexenio, Jordy Herrera, secretario de Energía con Felipe Calderón; y Ernesto Cordero, secretario de Desarrollo Social y de Hacienda con el mismo expresidente de la República.