Alejandro Moreno: ¿investigación o espionaje?

Ciudad de México.- En las últimas semanas el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, mejor conocido como “Alito” ha sido objeto de investigaciones o espionaje por parte de la gobernadora del Estado de Campeche, la licenciada Layda Sansores quién ha hecho públicos diversos audios en donde aparentemente se escucha la voz de “Alito” extorsionando, manipulando, insultado y corrompiendo a diversos empresarios, sin embargo, para el presidente nacional del PRI, él se considera un “perseguido político” por parte del Gobierno federal emanado de Morena, según “Alito” quien a su parecer este gobierno trata de eliminar bajo este tipo de actividades a la oposición en México.

Es importante mencionar que la parte acusadora al parecer hace uso de recursos públicos, así como también de las agencias de seguridad y procuración de justicia como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar este tipo de investigaciones o espionajes (por lo pronto juzgue usted). Ojalá que estas actividades se hagan de forma válida, es decir, que exista un lineamiento, acuerdo o una norma legal para ejecutar este tipo de procedimientos y que, de manera específica para este caso, así sea, ya que, de lo contrario, toda la sociedad mexicana estaríamos en posibilidad de que el gobierno invada nuestra libertad y privacidad según su conveniencia y no bajo la legalidad que debe caracterizar a nuestras instituciones encargadas de estos rubros.

La parte acusada tiene todo el derecho de expresar, manifestar y demandar una persecución política ante diversos medios de comunicación, instancia gubernamental, organizaciones civiles y cualquier organización nacional o internacional, pero no representa, significa o quiera decir que es inocente.

De comprobarse o no legal y científicamente los audios escándalos de Alejandro Moreno, se está dejando un precedente de lo que se avecina para la oposición política de nuestro país ante las próximas elecciones presidenciales del 2024.

Unos de los datos más curiosos de esta situación es el apoyo que recibe el dirigente nacional del PRI por parte de diversos personajes del Partido Acción Nacional (PAN) y de políticos que conforman la alianza “Va por México” y digo curiosamente porque la ciudadanía siempre ha sabido de la rivalidad política de estos partidos quienes al ya no estar en el poder se ven en la ambiciosa necesidad de aliarse para seguir viviendo del presupuesto, pero dicha alianza no ha logrado los resultados esperados y cada vez se debilita más, y más con este tipo de supuesto que hay del famoso “Alito” Moreno y que con ello hunde de manera significativa al PRI que de seguir así probablemente en un futuro pierda su registro como partido político porque la credibilidad ya la perdió. Es injusto culpar solamente a “Alito” de la caída libre del PRI, basta recordar, saber o leer de la historia en México para darse cuenta que estas situaciones como la información que se emana de los audios escándalos no es nuevo o del hoy, sino que siempre ha existido en la política nacional.

La vox populi en México tiene claro cómo son los personajes que conforman la política en nuestro país y este tipo de situaciones, acciones y contextos que están sucediendo como el de Alejandro Moreno no son extraños para los mexicanos, de hecho, es uno de los aspectos que ha generado la baja participación ciudadana en las diversas elecciones que se han llevado a cabo.

Ojalá que esta situación se aclare dentro de la legalidad que debe prevalecer en nuestras instituciones gubernamentales, y que los ciudadanos tengamos la garantía y certeza de que el Estado no violentará nuestra libertad y privacidad que tanto ha costado.