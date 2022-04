-Alcalde tableado y en manos del crimen

-Abbott no quiere otros 90 mil migrantes por El Paso

-Voto duro moreno asusta al PAN

-Apenas un mes para instalar la SSPE

Valle de Zaragoza es un municipio pequeño localizado al sur del estado, unos 150 kilómetros de la ciudad de Chihuahua y a 50 de Parral.

A pesar de su ubicación para nada remota de grandes centros poblacionales como los mencionados, su alcaldía ha sido literalmente tomada, o anda a nada de ser tomada, por el crimen organizado.

La administración municipal está encabezada por el empresario agricultor priista, Misael Homero Márquez. Ganó la elección del 2021, pero desde que tomó protesta no ha tenido un día de sosiego.

Los grupos delictivos que tienen su centro de operaciones en Parral, con el Cártel de Sinaloa al frente, han superado la autoridad de las corporaciones policiacas de los tres niveles, -municipales, estatales, Ejército, Guardia Nacional- y controlado prácticamente a la administración municipal.

En ese contexto habría sido levantado en estos días el alcalde Márquez, tableado en las posaderas y en las plantas de los pies, y lo habrían regresado a la cabecera municipal seriamente lesionado.

Las autoridades ministeriales negaron el hecho. El presidente del PRI en el estado, Alejandro Domínguez, dijo haber hablado con el edil y que no le confirmó la información. La verdad es que permanece aterrorizado el político tricolor, según fuentes familiares y de la propia Fiscalía General del Estado.

Aparentemente, el grupo delictivo que opera en la zona, bajo las órdenes de un líder criminal hace poco detenido, buscó incrementar cuotas de extorsión al alcalde (también en sus empresas agrícolas y ganaderas) y sospechó de posibles despidos de “su gente” en varias dependencias del municipio: Policía, Obras Públicas y el DIF.

Eso habría ocasionado el levantón y el castigo. Tanto la Guardia Nacional como la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) tienen conocimiento de cada detalle de lo ocurrido desde hace tiempo.

Detuvieron a una de las cabezas del grupo, pero por lo que vemos, siguen operando los sucesores.

Esa situación no es privativa de Valle de Zaragoza, en idéntica situación viven alcaldes de municipios serranos y hasta medianos y grandes como Parral, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Satevó, Madera, Nuevo Casas Grandes, Namiquipa, Buenaventura, Bocoyna, Urique, Morelos, Valle de Allende... Jiménez.

***

En octubre del 2021 fueron reportados los aseguramientos de casi 14 mil migrantes indocumentados en la zona de El Paso, en noviembre la cantidad subió a 15 mil 500, en diciembre fueron casi 19 mil 500; en enero del 2022 el número fue similar, poco arriba de 18 mil, y en los 28 días de febrero, la cifra alcanzó arriba de los 20 mil 600.

Esas son las cantidades oficiales reportadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP). En solo cinco meses los migrantes “asegurados” fueron casi 90 mil.

No hay cálculos ni siquiera estimados sobre las cantidades de migrantes que logran cruzar a El Paso y de ahí hacia el interior de Estados Unidos.

Esa es parte de la seguridad a la que se refiere el gobernador de Texas, Greg Abbott, cuando habla de las medidas que los gobiernos federales de México y Estados Unidos deben llevar a cabo en esa materia.

Su condición para frenar las inspecciones rigurosas y maratónicas al transporte de carga que cruza por Ciudad Juárez a territorio texano no tiene qué ver con el descubrimiento de tráileres cargados de migrantes y/o de drogas o cualquier otro elemento ilegal, no hay nada de eso, sino con el cruce de personas indocumentadas a través del Río Bravo.

Es obvio que se trata de un chantaje con temas no directamente relacionados, pero es ahí donde aparece la explicación a su advertencia posterior a la firma del pacto con la gobernadora chihuahuense, María Eugenia Campos. Debe ser frenada la migración o volverán las inspecciones, amenazó.

En esa parte enfrenta un auténtico reto el gobierno chihuahuense, sus policías no pueden detener a los migrantes y tampoco puede hacerlo la Guardia Nacional ni el Ejército que para los afectos actuales son lo mismo.

Solamente puede intervenir directamente el Instituto Nacional de Migración (INM) y ya sabemos que luce prácticamente desmantelado por corrupción sistemática.

Entonces será interesante conocer las medidas de contención futuras por parte de todos los niveles de gobierno en el lado mexicano y las nuevas estadísticas de CBP.

Actualmente, solo en los albergues de esta frontera hay casi tres mil migrantes y cada día llegan decenas a casas de seguridad e inclusive directo a los márgenes de la malla fronteriza, desde más allá de Anapra, por todo el Centro hasta el Valle de Juárez.

Tendremos encima al gobernador Abbott por buen rato más en ese tema.

***

Aunque se han visto poco ocupados y menos que preocupados los dirigentes del PAN en esta frontera, el análisis surgido de las filas panistas en la ciudad, a casi una semana de la consulta de revocación de mandato, concluye que hasta el momento es muy poco el avance albiazul.

Además de eso, resulta notable la consolidación del voto duro morenista que se ha encargado de fortalecer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien sin duda aparece como el principal ganador del proceso del pasado domingo.

En 2018, Javier González Mocken, hoy secretario de Educación, alcanzó 175 mil votos al ser postulado por Morena y sus aliados. No le fueron suficientes para ganar, pero superó por mucho las expectativas guindas en esa suma de buen perfil y siglas favorables.

En el mismo proceso, el PAN con Ramón Galindo de candidato, quedó en un lejanísimo tercer lugar. Apenas captó 68 mil votos.

En 2021, con una reconfiguración de fuerzas, González Mocken, ahora con la bandera albiazul, logró sumar 119 mil votos, casi el doble de lo alcanzado por Galindo con los mismos colores, pero también insuficientes para el triunfo.

Esos 175 mil votos morenos de 2018 crecieron hasta 213 mil en 2021, con Pérez Cuéllar de candidato. Y en la revocación, donde participaron más de 170 mil votantes, el apoyo al presidente López Obrador y por ende a su partido, sumaron 162 mil sufragios.

Esa base votante Morena y la volatilidad del voto panista es lo que asusta a los albiazules en el análisis realizado tras el proceso de la semana pasada.

Pese a eso, los panistas no ven muy activos al líder municipal Joob Quintín y menos al dirigente estatal, Gabriel Díaz. Más allá del discurso de que fue la revocación un proceso costoso y no exitoso para el morenismo, no los notan propositivos ni ocupados en acelerar la estrategia albiazul para la frontera. De hecho sabemos que se salieron a vacacionar agustito.

La gobernadora Maru Campos estará aquí tres días de la próxima semana, pero necesita mayor respaldo partidario si el objetivo es arrancar a los guindas su bastión.

***

A partir de esta semana, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, se concentrará en Juárez con su equipo más cercano, para cumplir el compromiso de la gobernadora Maru Campos con el mandatario texano Greg Abbott.

Poner en marcha la Plataforma Centinela prometida para la frontera -calificada por el gobernador del estado vecino como la mejor que ha visto en México para contener la inseguridad- será la misión inicial del funcionario estatal de aquí en adelante.

Pero además, ya corre el plazo fatal para el traslado de la SSPE a Juárez. A partir de hoy quedan 45 días en el cronograma de la estrategia para asentar la dependencia en la frontera, lo que anunció Campos Galván al presentar el Plan Estatal de Desarrollo.

La ruta que estaba marcada para este cambio implica adecuaciones e inversiones en infraestructura, rediseño de las áreas de la secretaría, modificaciones en operativos, patrullaje, uso de unidades y fortalecimiento de la estructura de mando.

El avance por esa ruta fue acelerado con la crisis del transporte generada por las revisiones extra de la administración de Abbott, destrabada por Campos en el viaje a Texas del pasado jueves.

Por eso debe cumplirse a la brevedad la instalación de la SSPE en la frontera, ya que es condición indispensable para tener lista la plataforma tecnológica y el nuevo esquema de seguridad que, a su vez, debe estar listo a principios del segundo semestre del año.