-Al rojo vivo Morena por agarrón de mañana

-Entre multas y remanente, mejor echarle candado

-Marcelo, el reto de superar a don Adán Augusto

-Golpe de 700 millones “descuento” en gasolinas

La elección del Consejo Político Estatal de Morena que se realizará mañana está reventando el termómetro, con acusaciones mutuas de los distintos grupos.

El ataque frontal es achacado de inicio al profe Martín Chaparro, quien se resiste a dejar la dirigencia estatal y está enfocado en lograr el mayor número de consejeros para seguir moviendo los hilos del partido que representa a la “cuatroté”. Se le cayó Miguel Ángel Colunga como su gallo a la dirigencia estatal, y no encuentra quién se la pague.

Anda buscándole por donde sea para lavarse las manos en el proceso. Una de sus acusaciones se basa en que de la noche a la mañana y una vez que había concluido el registro de aspirantes a ocupar una consejería, mismo que cerró el pasado 22 de julio, apareció el nombre de la regidora de Juárez, Ana Carmen Estrada.

Habla de que el sistema de registros se cayó o lo tumbaron a la vieja usanza del PRI de los ochentas, y una vez que se reactivó, el nombre de la regidora apareció entre los 588 aspirantes a ser parte del consejo, quedando registrada por el distrito cuatro.

Asocia este registro con la reciente visita del poderoso secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien estuvo en Juárez el pasado miércoles.

Anda el profe Martín Chaparro que no lo calienta el sol del coraje, asegurando que el registro es inválido, pidiendo que muestre la regidora el tarjetón que la acredita como tal.

La verdad es que la base de datos es un completo desorden, quedando evidenciada la existencia hasta de duplicados. No sería nadita extraña alguna maniobra para dejar fuera a la regidora.

Del otro lado, también hay señalamientos. Nos dicen que hay denuncias que hablan de la manipulación del personal burocrático a cargo de la delegación del bienestar, para que operen en la movilización del domingo.

El tema obviamente terminará en tribunales, más con el anuncio de Ricardo Monreal a nivel nacional, al denunciar irregularidades en el procedimiento de elección de consejeros.

El guinda tira a rojo intenso.

***

Con independencia del agarrón que viene, quien llegue, la mujer que sea electa presidenta de Morena en el Estado, tendrá un broncón tremendo para sortear la crisis económica heredada, por multas y remanentes de presupuesto no ejercidos o no comprobados.

Ojo, no solo son las multas por 25 millones de pesos impuestas por el Instituto Nacional Electoral, muertito cargado a los responsables de campaña, sino los remanentes de recursos ordinarios no ejercidos o no comprobados debidamente por el Comité Ejecutivo Estatal. Son otros 11 millones 222 mil pesos para ser exactos, conforme a la resolución del INE/CG345/2022.

Tan complicado está el tema, que esas multas no pueden ser pagadas con remanentes, incluso, primero debe Morena regresar el dinero que se tiene como no ejercido, antes de empezar a pagar las multas.

Las multas son lo de menos, porque se pagan con el 25 por ciento de las ministraciones mensuales que son de cuatro millones de pesos, es decir, le da margen para pagar gastos indispensables como sueldos.

Pero como los remanentes deben ser pagados con el 100 por ciento de las ministraciones, no quedará un peso para pagar multas ni gastos de operación.

En la práctica habría que echarle candado a la puerta del partido, porque no hay un centavo para operar, salvo que el Comité Ejecutivo Nacional, a quien le tienen encendida la veladora, mande unos cuantos pesos.

El Instituto Estatal Electoral (IEE), entendemos, ha sido tolerante e inclusive prudente, tratando de hacer valer la importancia de que los partidos como instituciones de interés público funcionen, por lo cual no podría afectarse la totalidad de las ministraciones. Pero ya el INE dio su punto de vista, y cuando menos deben ser tres las ministraciones completitas que se le deben de quitar, más aparte el descuento por multas.

Así el desorden del partido que deja el profe Martín Chaparro, con todo y la culpa que avienta al rostro del excandidato a gobernador, Juan Carlos Loera, por lo de las multas, cuyo equipo fue enteramente responsable del manejo financiero de la campaña y no del Comité Estatal, verdad sea dicha.

***

El antecedente de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en su visita de media semana a Juárez le puso interés a la propia que llevará a cabo hoy a esta frontera el jefe de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, también aspirante a la Presidencia de la República 2024.

Difícilmente, superará el diplomático al político Adán Augusto con temas como el estruendoso aquel de que al alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar, le fue robada la candidatura a gobernador al interior mismo de Morena.

Por cierto, el aludido directo, Juan Carlos Loera, fue acosado por un ataque de furia al conocer el señalamiento del amigo de su amigo AMLO, pero pudo más la prudencia (al fin) y guardó silencio castrense, monacal, mafioso. Tragó el sapo sin hacer gestos, no en público.

Pero Marcelo tiene mucha tela de dónde cortar, en particular sobre su materia, relaciones exteriores, y la grave problemática que representa la migración de indocumentados hacia los Estados Unidos. La frontera Juárez-El Paso registra, bajita la mano, unos 40 mil cruces mensuales, lo que habla del mega problema.

***

Del primero de enero al 11 de febrero de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó descuentos del 59 al 93 por ciento en el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles, lo que redujo drásticamente la recaudación fiscal que termina dispersándose a estados y municipios.

Pero del 12 de febrero en adelante (salvo la semana del 26 de febrero al cuatro de marzo), el descuento o subsidio aplicado fue del 100 por ciento, que se mantiene hasta este día 29 de julio y seguramente habrá de extenderse de forma semanal como ha sido durante los últimos cinco meses.

Con esta medida dirigida a mantener relativamente baratas las gasolinas y el diésel, la administración de Andrés Manuel López Obrador habrá de quemar, casi de forma literal, alrededor de 14 mil millones de pesos que no habrán de ingresar a las cuentas del país.

Claro, sin contar la inversión o gasto directo adicional orientado al mismo objetivo de mantener artificialmente los precios de los combustibles.

El problema mayor es para los estados y municipios. Al finalizar el 2022, Chihuahua terminaría viendo cómo se esfuman más de 700 millones de pesos, presupuestados mediante esa parte de la recaudación fiscal.

El efecto habrá de resentirse en otros impuestos que también son afectados por el consumo, los altos niveles de inflación y demás factores que agravan la extendida crisis económica.

Incluso hay pocas posibilidades de que el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas sirva para amortiguar la caída, cuya recuperación todavía no puede verse.

Los municipios que ya resienten este bajón en ingresos (con más de 50 millones de pesos cada uno), son los más grandes, Juárez y Chihuahua, cuyas tesorerías empiezan a percibir, con este y otros recortes, que no les alcanza para solventar programas de rutina y menos inversiones mayores.