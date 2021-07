En la antigua Roma, los emperadores tenían la costumbre de regalar trigo y entradas para los juegos circenses como una forma de mantener al pueblo distraído de los asuntos públicos y como herramienta de control social.

Tras casi 20 siglos después, la humanidad ha mostrado en muchos aspectos poco avance, por ello la frase “Al pueblo pan y circo” continúa aplicándose como método que pretende manipular y ocultar hechos, comprar conciencias y prohibir el avance democrático en nuestras sociedades. Por una razón que tal vez no resulte difícil de comprender, a los gobernantes en turno les ha interesado tradicionalmente promover un ocio colectivo entre los ciudadanos como vía de escape o de olvido de asuntos realmente importantes.

Haciendo honor a la cita “Panem et Circenses” (Al pueblo pan y circo) del poeta romano Juvenal, este próximo domingo por iniciativa del presidente de la República se someterá a consulta si se enjuicia a los expresidentes de México, como si la justicia y los derechos ahora se tuvieran que someter a consulta.

Sin embargo, es preciso tener presente lo que establece el artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: El presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquel, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y de desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”. ¿Por qué el presidente López insiste en poner a consulta popular la aplicación de la ley, si es muy clara?

¿Por qué no se nos consulta el aumento de 50 mil millones de pesos al presupuesto de la Guardia Nacional? ¿Por qué no se nos consulta si los mexicanos estamos de acuerdo en que se envíen alimentos y medicinas a Cuba, cuando en muchas partes de nuestro país millones de hermanos mexicanos se encuentran en extrema pobreza? No es malo que se quiera apoyar a otros países, pero la condición de México no se encuentra en las mejores condiciones como para repartir primero a otros y olvidarnos de las necesidades apremiantes de nuestros hermanos mexicanos.

¡Pan y circo es lo que nos dan nuestros gobernantes!, si realmente se quiere aplicar la ley ¿qué hace Manuel Bartlett en el gabinete y equipo cercano de López Obrador? Bartlett, ha sido señalado directamente como el responsable de la muerte del exagente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y de orquestar el fraude de las elecciones presidenciales en 1988, el día que se “cayó el sistema” y ganó Carlos Salinas de Gortari.

Nuestro alcalde Armando Cabada también es un claro ejemplo de cómo se aplica “Al pueblo pan y circo” con la propuesta de llevar a cabo la Feria Juárez 2021 con una inversión de cinco millones de pesos, como si en nuestra ciudad no tuviera grandes problemas como los baches, el pésimo servicio de recolección de basura, alumbrado público, parques y jardines y sobre todo los altos índices de inseguridad y violencia. Sin tener información previa de la propuesta ni la aprobación de la Comisión de Hacienda, el Cabildo aprobó por mayoría la propuesta del alcalde.

Como ciudadanos no debemos caer en el juego de este tipo de gobernantes, que solo nos quieren distraer de lo que realmente está sucediendo en nuestro país y nuestra ciudad. Debemos exigir simplemente que se aplique la ley sin distinción y también exigir que no se malgaste el presupuesto de nuestra ciudad y poner en riesgo la propagación nuevamente del virus en nuestra ciudad.