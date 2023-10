Al pueblo combativo de Chihuahua

Si usted o algunos de sus familiares o amigos participaron en las distintas manifestaciones en la lucha por la educación pública y la entrega de los libros de texto gratuitos en todo el estado, déjeme felicitarle, porque una vez más se demostró que los derechos se exigen y no se piden, ante el autoritarismo y la imposición, una vez más el pueblo salió victorioso.

No solo se trató de los padres de familia, estudiantes y maestros que participaron en las manifestaciones, la lucha se extendió más allá de lo que podíamos ver o palpar, hubo una acción y movilización de padres de familia, organizaciones, maestros, y de la participación activa de Morena, para recabar 200 mil firmas en todo el estado, en tan sólo 15 días; firmas que le exigían a la gobernadora entregara los libros, 100 mil dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que tomara cartas en el asunto, y así lo hizo.

Y de quienes no tienen hijos propios, se sumaron en las redes sociales a exigir y rechazar la postura de las autoridades estatales, que respaldaron la violación a uno de los principales derechos de los mexicanos, la educación pública, porque el privar a casi 700 mil estudiantes de nivel básico y secundaria, vulneró ese derecho, y todo con el afán de intentar prohibir en Chihuahua la Nueva Escuela Mexicana.

Fueron muchos los errores y las afectaciones, se trata de un daño educativo directamente a los niños y adolescentes, el arrebatarles algo que ya les pertenece por derecho, y que está elaborado con un trabajo profundo y profesional como el de los docentes; y podemos asegurar que a partir de ahora, eso no volverá a suceder porque los estudiantes sabrán que se les intentó quitar una herramienta y un pedazo de nuestra historia, son los libros de texto gratuitos.

A las madres y padres de familia se les dañó económicamente, fue un mes difícil en el que como cada inicio del ciclo escolar, el ingreso de sus hijos a un nuevo grado significa un duro golpe en su economía, este año, se les agregó la ausencia de un material básico en la educación de sus hijos, y en muchos casos, en muchas escuelas, para intentar evitar un retraso en el programa, se solicitó dinero para copias, u otros materiales, guías e incluso la búsqueda de viejos libros de años atrás para tapar el boquete de los libros de texto que se encontraban “secuestrados” en bodegas.

A los docentes, una vez más un gobierno conservador y reaccionario, emanado de los principios que dio la fundación a Acción Nacional, en su naturaleza rechazar la educación pública, laica y gratuita, se reflejó en esta intentona de prohibir la Nueva Escuela Mexicana, porque se trataba de prohibir, y ahí se intentó una persecución contra las maestras y maestros que a pesar de la ausencia de los libros, impartieron en las aulas la Nueva Escuela Mexicana, haciendo uso de la digitalización, con cariño, felicidades y mi respetos maestros.

Y el daño a las arcas públicas, porque en un intento de salir bien librados de este garrafal error político, educativo y social, de la noche a la mañana se ordenó la elaboración, impresión y distribución de unos folletos de apoyo, en lo que se solucionaba legalmente la distribución de los libros de texto, y ahí surgieron los vergonzantes “cuadernillos”, que como “apoyo”, dejaron mucho qué desear, carentes de contenido educativo de calidad, llegaron a ser unas copias de entretenimiento con la mitad de sus hojas para recortar y pegar, esa es la calidad educativa de la que hablaban panistas y priístas al defender el secuestro de los libros.

Y estos “cuadernillos” no fueron de a gratis, tuvieron un costo de 37 millones de pesos en una primera impresión, un recurso que no estaba presupuestado, en donde con una licitación directa y sin revisión o auditoría, terminaron saliendo de una imprenta privada, aún se espera la investigación para determnar si no se trató de un negocio con conflicto de interés.

Por todos lados se trató de un abuso, y un golpe bajo al derecho de los chihuahuenses, que día con día generaba un malestar social, una inconformidad, y por efecto, la movilización del pueblo de Chihuahua, vimos en la lucha a los padres de familia, a los mismos alumnos, el magisterio logró separase de las traidoras dirigencias del sindicalismo charro, en este contexto, muchas caretas cayeron, porque también fuimos testigos de cómo desde los grupos religiosos y empresariales metieron la mano directamente en las aulas públicas, estos grupos de la derecha reaccionaria nunca cambiarán, sean los años 30, o sea el nuevo milenio, son retrógradas.

Pero finamente, y ante las adversidades, el pueblo ganó la lucha por el derecho a la educación, felicidades pueblo bravo de Chihuahua.