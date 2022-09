-Al frente de rutera con ficha por narcomenudeo

Aún con los videos como prueba irrefutable, han preferido el pleito mañoso los dueños de una rutera cuyo chofer y chalán maltrataron a estudiantes de una escuela secundaria el miércoles frente al Smart Monte Blanco.

A su modo caciquil de siempre, los propietarios del camión de la Línea 1A Exprés, sin placas por supuesto, amenazaron con protestas y con amparos contra la autoridad que sacó de circulación al chofer (sin licencia), a su chalán y al mismísimo camión. Todo en un corto lapso de dos horas; entre que los videos fueron publicados por El Diario, enviados por los propios usuarios de la ruta, y el tiempo que requirieron los inspectores de gobierno para cazar a la unidad.

Uno de los dueños del camión reclamó airadamente que la Oficina de Transporte le “haya hecho más caso” a El Diario que a “la calidad y disposición” del propio rutero para prestar el servicio.

En realidad lo que busca el concesionario es evitar la multa que andará rondando los 12 mil pesos, pues “la calidad” del camión no contempla traer placas ni licencia el chofer, sin contar la agresión a los inocentes muchachos que iban a su escuela o regresaban de la misma.

No entienden los caciques de las rutas tanto de transporte público en general ni el que da servicio a la industria maquiladora; caciques sí, pero también mafia, así es conocido el pulpo rutero, súper aferrado a continuar con las mismas prácticas de pésimo servicio a pesar de que conocen perfectamente la nueva Ley del Transporte y pesar de los coscorrones que todos los días reciben de la autoridad correspondiente por su sistemático mal comportamiento.

Todos los días hay incidentes leves o graves que involucran a las ruteras y a sus choferes maltratados también por los mismos concesionarios, pero no mueven un dedo por cambiar las cosas.

Ayer en plena mañana otra rutera, esta vez de personal de maquila, fue a encajarse hasta el canal de agua reciclada, maloliente, que corre paralelo al Cuatro Siglos, entre Francisco Villarreal y Las Fuentes.

La clásica, el chofer se quedó dormido y el camión carecía de placas. Son de los que ahora van al corralón y no salen hasta regularizar documentos básicos que les permitan circular, etc. Con otra, el conductor, Williams C. H. tiene historial de detenciones por delitos contra la salud, narcomenudeo y embriagarse en lugares públicos. Su patrón debe saber todo ello.

Es infinito el catálogo de anomalías que arrastra la mafia transportista; y por lo que seguimos viendo, no tienen la menor intención de ponerse en regla ya ni siquiera para brindar un mejor servicio, sino para evitar que sus yonques sean asegurados. No placas, no licencias, abusos contra los usuarios.

Siempre confiaron en la impunidad, hasta ahora pagan las consecuencias.

Podríamos decir que Javier Corral sigue transitando por las calles de Chihuahua, turisteando, restauranteando, sin cargo de conciencia alguna por el sufrimiento indecible que provocó a los chihuahuenses durante sus cinco años de régimen en muchos sentidos, el de salud, el de obra, la quiebra financiera y la seguridad, por mencionar cuatro de muchos.

El miércoles fue visto a la hora de la comida en el sector más caro y más fifí de la ciudad de Chihuahua, el Distrito 1. Comió en La Cocinería junto con su infumable exsecretario de Gobierno, Luis Fernando Mesta.

Más que sin remordimiento, observaron los comensales del restaurante a un Corral amargado, descompuesto y más marcado que siempre su gesto de alterado, de enojado.

¿Cómo pudo ser ese gobernador de Chihuahua?, se preguntó uno de los observadores. La respuesta es simple: no fue gobernador en el sentido amplio de la palabra, pero sí cobró y se sirvió del cargo con la cuchara sopera como gobernador.

Muy acomedido, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar envió ayer apoyo total al municipio de Nuevo Casas Grandes, pues la alcaldesa Cinthia Marina Ceballos solicitó asesoría especial en materia de presupuesto participativo, tema en el que la frontera ya tiene mucha experiencia.

La buena fama del presidente municipal juarense y la afinidad política, aunque Ceballos Delgado haya dejado recientemente al Partido del Trabajo que la postuló en alianza con Morena, llevaron a la colaboración entre municipios, que precisamente ayer se concretó. Pérez Cuéllar feliz de proyectarse fuera de la frontera siempre que sea posible.

Por eso fueron vistos en el municipio del noroeste los funcionarios municipales enviados por el gobierno juarense, entre ellos los equipos de Jorge Pérez, coordinador de directores; del director general de Planeación, Emilio Flores, y del director de Participación Ciudadana, José Luis Leyva.

Los cerebros y operadores del presupuesto participativo sostuvieron reuniones con la alcaldesa, el secretario municipal, Mauricio Prieto, así como con los regidores Brenda Escárcega, Benjamín Vargas y Luis Hernández.

El apoyo de Juárez servirá para organizar el proceso completo, desde la convocatoria hasta la consulta ciudadana correspondiente, que por ley deben seguir los ayuntamientos para financiar los proyectos ganadores del presupuesto participativo.

Como mínimo, cada municipio debe disponer del cinco por ciento de su presupuesto anual de libre disposición para que la ciudadanía elija qué hacer con esos recursos, materia en la que la frontera ha tomado la delantera a nivel estatal. De ahí la necesidad de asesorar a quienes lo piden.

Están documentadas una cadena de negligencias cometidas en perjuicio de dos hermanos internos del desaparecido Centro Federal de Readaptación número 9, cerrado oficialmente desde el mes de diciembre del 2020.

Han transcurrido casi dos años, y apenas están saliendo a relucir recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Acabamos de conocer una, pero no sabemos cuántas más hay.

Se trata de la resolución 107/2022, dictada apenas el pasado 31 de mayo, la cual describe las omisiones en contra de dichos reos, ambos aquejados por padecimientos psiquiátricos.

Identificados como V1 y V2, el primero de ellos terminó colgándose con una sábana de la litera en el área médica, pese a que estaba ordenada una “sujeción gentil” para que evitara hacerse daño, como ya antes al parecer lo había hecho.

Es increíble cómo pudo el interno desatarse y luego colgarse, hace dos años, el 3 de septiembre del 2020.

En el fondo hubo tratamiento psiquiátrico irregular o nulo, no solo con quien se quitó la vida, sino con su hermano sobreviviente.

Fue dado un plazo de tres meses para que la autoridad responsable designara a un encargado de contestar a la recomendación, en la cual se sugirieron acciones administrativas para deslindar responsabilidades. Quién sabe dónde andarán ya los celadores y personal médico que debió atenderlos.

Increíble la ausencia de atención para los pacientes que requieren asistencia por su salud mental, sujetos a la ansiedad provocada por el encierro y al delirio de persecución por amenazas -que sabemos son reales- a su integridad física.

Pese a que tomó posesión del cargo hace un mes como presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González, rebasó y por mucho en activismo, a la presidenta del Comité Estatal, Myrna Brighite Granados de la Rosa, la figura principal del partido en el Estado.

La diferencia en apariciones, giras y trabajo en campo es abismal.

La sobrina del superdelegado de Programas Federales sin duda atraviesa por un arranque fallido en cuanto a cuestión de imagen y comunicación; es más, no se sabe si está trabajando o siquiera si ya ocupa la oficina de la Morelos, en la capital del Estado.

Como se sabe, Granados de la Rosa, a sus 30 años, se afianzó en la dirigencia con una diferencia de cuatro votos, respecto de Ana Estrada, su más cercana contendiente, pero con mucho mayor oficio político.

A Hugo González se le ve en los municipios organizando eventos a diestra y siniestra con la estructura de su partido, también muy activo en redes y medios.

Esta semana se reunió en Cuauhtémoc con miembros de las bases en lo que fue un evento de presentación y diálogo del futuro del Movimiento de Regeneración Nacional.

Estuvieron algunos de los morenistas fundadores, no así Óscar Leos, una de las figuras más relevantes en la región, ni tampoco otros que juegan con Juan Carlos Loera, lo que habla de la división con los crucistas, equipo con el que se ha identificado a González.

Lo acompañaron varios consejeros, entre ellos Omar García y Julio Soto, así como los regidores del ayuntamiento de Cuauhtémoc, Javier Cuevas Lira y Jazmín Vega.

Las fotos de dicho encuentro muestran un auditorio repleto y a una militancia bastante animada, casi como si estuvieran en campaña.