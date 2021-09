Al Centro de Juárez hay que meterle baro

Quien haya visitado el Centro Histórico de Ciudad Juárez se habrá percatado de las pésimas condiciones en las que este se encuentra. Administraciones municipales van y vienen y el Centro de nuestra ciudad permanece deteriorándose cada vez más.

Recuerdo cuando era un adolescente, mis padres y familiares siempre me decían “no vayas al Centro, es peligroso”, esa frase ha rebotado en mi cabeza hasta entonces. Pero no solo fue una creencia de mis familiares, muchas personas repiten frases similares. He conocido algunos casos en los que gente de fuera viene a nuestra ciudad de visita, ya sea por cuestiones laborales o simplemente a vacacionar, y en muchas ocasiones el consejo es el mismo “no vayas al Centro”.

Pese a lo anterior, este fin de semana pasado, decidí tomar un recorrido por las viejas calles del Centro de Juárez; en realidad mi finalidad era ver el avance de los trabajos en la remodelación del antiguo edificio de correos, el cual servirá de biblioteca pública. En esa tan abandonada avenida Lerdo, me encontré locales vacíos y abandonados, pavimento deficiente y banquetas sucias e intransitables. Recordé aquellas épocas en las que acudía a aquella calle a cortar mi cabello, y solo pude pensar “que triste se ve todo esto”.

Decidí adentrarme un poco más, rumbo a Catedral. Entre aquellos puestos de comida llegué a uno a comer las tan famosas y tradicionales tortas de “colita de pavo”, mientras comía pregunte al tortero, “¿cómo van las cosas por aquí?”, él, sin voltear el rostro me contestó “pues más o menos, hay días buenos y malos”, yo me apresure a afirmar “veo el Centro muy solo, como abandonado”, hizo una mueca en su rostro donde se veía una pequeña sonrisa un poco burlona y a la vez de resignación, y me dijo “pues es que el Centro está bien jodido, al Centro hay que meterle baro, pero eso sí, pa’ cobrar la cuota o los impuestos sí son buenos”.

A mi propio criterio, creo que el sentir de este locatario es de muchos, si no es que de todos los trabajadores y visitantes de la zona Centro. El primer cuadro de nuestra ciudad está agonizando, y pese a que en él aún se realizan muchas actividades económicas, contadas son las personas que recorren sus deterioradas calles. Administraciones municipales van y vienen y ninguna ha logrado siquiera iniciar un plan adecuado para su remodelación y reestructuración. Sin embargo, cabe preguntarse ¿únicamente es responsabilidad de las autoridades o también los propietarios de locales y aquellos que visitan la zona tienen responsabilidad por tan deplorable aspecto?

Amante de mi ciudad, como muchos de los lectores de este medio, me entristece ver cómo el punto central donde comenzó nuestra historia esté entre basura, alcantarillas deficientes, locales abandonados, calles perforadas de baches; un Centro Histórico que no refleja la grandeza de nuestra Ciudad Juárez.