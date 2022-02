Al calor del frío

Los fríos del norte han forjado nuestro carácter de resistencia y fortaleza. Se ha dicho que este fin de semana fue el más frío del año, llegando a temperaturas de -10ºC (menos diez grados centígrados). Debo decir que tarde se hacía para que sintiéramos el invierno en toda su plenitud, diciembre fue más bien un eco del verano.

En Chihuahua sabemos de los extremos en el tiempo climático, sabemos de los fríos que nos queman los cachetes y que calan hasta los huesos. Claro que el clima es un elemento que influye en la personalidad de las comunidades y en los pilares que sostienen el encuentro de las personas.

Se trata de cuidarnos unos a otros, de invitar a personas en situación de calle a resguardarse en los albergues temporales que la Coordinación de Protección Civil ha dispuesto para que estos días transcurran con saldo blanco, sin tener vidas que lamentar. Justamente esto es lo que me lleva a reflexionar sobre el calor que el frío nos da; todos conocemos a alguien que necesita ayuda porque no cuenta con una casa en condiciones para sobrellevar el frío, y habrá vecinos que se tomen de la mano para llevarle una cobija, leña para o algún apoyo económico para el gas de su calentón.

¿Qué nos diferencia de otros para atender las necesidades que trae el frío a los desfavorecidos? La cercanía. Chihuahua capital es cercana, en los barrios y colonias los vecinos se frecuentan y están al pendiente unos de otros, no se abandonan a su suerte, y ese es el distintivo que portamos.

Nada menos, hace unas semanas recorría unas colonias del norte de la ciudad y sinceramente me llenó de orgullo escuchar la preocupación que se tiene por el sur; me comentaba la señora Lupita que ella junto con amigas de su calle habían llevado algunas chamarras y cobijas a familias del sur-oriente, y es justamente esas acciones las que mueven a que más personas hagan alianzas con base a la solidaridad.

Esta semana pasada estuve en uno de los refugios temporales y cené con las personas que ya se encontraban instaladas, en su mayoría adultos mayores, entre la conversación pude confirmar que si de algo tenemos ganas los chihuahuenses es de vivir, y que cada acción que emprendemos es porque justamente lo vale, no la pena, sino la vida.

Desde niño recuerdo a mi mamá mencionarme que teníamos la obligación de ayudar a los que menos tienen, de sonreírles y estrecharles la mano, porque esas personas no solamente estaban necesitadas de ropa y comida, también de amor, de ser tomados en cuenta, la necesidad de no sentirse descartados.

Como padres y madres de familia la responsabilidad más grande está en educar a nuestros hijos a ser compartidos, a desarrollar la capacidad de atender al llamado de apoyo cuando se les solicita, de no ser indiferentes a las necesidades de los demás; gran parte de las problemáticas sociales que se presentan por estos días, tienen como raíz la indiferencia, muchas de las veces a causa de las rutinas diarias que nos llevan a acelerarnos y no darnos el tiempo para ver a quien está a nuestro lado. Y hacerlo, ver a mis costados para asegurarme que quien camina conmigo se encuentra bien, se genera cuando tenemos sentimiento de pertenencia, el sabernos parte de una gran casa, en la que todas y todos ocupamos un lugar importante.

La justicia no solo corresponde a una idea relacionada con las leyes, ser justos es una acción tan amplia que se traduce en serlo con la vida. Un acto de justicia es llevar un plato de comida a la mesa en donde no hay, es obsequiar un par de tenis a quien camina descalzo, escuchar a quien tiene deseos de hablar, habilitar espacios seguros para que pasen la noche sin riesgos de hipotermia. Ahora, si de leyes hablamos, estas deben ser la traducción más clara del equilibrio y la dignidad que cada uno tenemos, lo que se resume en que todas las leyes deben ser justas.

¿Quién se beneficia de la justicia con la vida y el calor que nos da el frío? Todas y todos. Hay un beneficio implícito en ayudar, generar una cadena virtuosa de solidaridad, una alianza permanente que arrastre desde el ejemplo a quienes se niegan a creer que sí es posible habitar un mejor presente. Comenzar desde las pequeñas acciones, entrar en movimiento. Algo tengo muy claro, que la verdadera transformación no se da desde las palabras, que terminan por ser promesas vacías. No por decir todos los días que se está transformando Chihuahua, las acciones vayan a darse solas. Tengo que aplicar movimiento y esfuerzo físico e intelectual para hacer que las cosas sucedan, y esa convicción es la que nos hace movilizarnos y trasformar. “Los hechos, no las palabras, cambian las cosas”, es una frase que escuché en una película titulada ‘Las Sufragistas’ (2015), que habla sobre la lucha de las mujeres para abrirse camino desde el voto en la vida pública.

La pandemia de la indiferencia es otra que también debemos combatir, y la vacuna más eficaz para lograrlo se llama ‘solidaridad’, trabajar hombro con hombro, codo con codo, en una fuerza que solo es producto del calor que produce el encuentro de las personas en un solo objetivo, una meta compartida; Chihuahua, que es tuyo y es nuestro.

Que el frío nos mueva, que nos comprometa y ponga al alcance de cada uno lo mejor de nosotros, porque sabemos escuchar la necesidad, y esa es una capacidad que se nos ha desarrollado como familia extendida, el reconocer en el de a lado a nuestro hermano y compartir lo que tenemos. Entonces, las alianzas no solo se hacen entre servidores públicos y empresarios o asociaciones civiles, sino entre vecinos que se suman y apoyan, sabiendo que Chihuahua es de todos.