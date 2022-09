Ahumada de luto

Yo viví en Ahumada hasta los 18 años, edad en la que tuve la oportunidad de venir a estudiar a Juárez, muchas personas piensan que en Ahumada solo vive la gente que se ve sobre la carretera federal 45, pero hay más de 13,500 habitantes en el poblado, que desde el año 2008 tiene el rango de ciudad, aunque sigue siendo conocida como Villa Ahumada.

Puedo contarles que mi niñez fue muy tranquila, ya que en el pueblo como lo llamo de cariño, podías jugar libremente en las calles sin miedo a que te pasara algo malo, eso sí, siempre debías tener mucho cuidado al cruzar la carretera porque los automóviles que pasaban por el pueblo siempre iban a alta velocidad.

Mi secundaria y preparatoria quedaban del otro lado de las vías del tren de donde estaba mi casa, entonces aprendí a cruzar la carretera con miedo de que me atropellaran, es decir, hace 20 años que yo iba a clases y desde entonces nada ha cambiado.

En Ahumada no existe un solo semáforo o algún otro señalamiento vial que obligue a los conductores que van de paso y que forzosamente deben circular por la carretera federal 45, ni si quiera algunos vibradores o algún elemento de vialidad que pueda contenerlos. En la entrada norte (Ciudad Juárez) y en la entrada sur (Ciudad Chihuahua) hay señalamientos visuales que indican que debe de bajar su velocidad porque hay un poblado próximo, pero son escasos los conductores que hacen caso al letrero, la mayoría entra a más de 100 km por hora de velocidad o más.

El miércoles de la semana pasada, desafortunadamente vi la noticia de que un accidente había pasado en uno de los “tejabanes de burritos” del pueblo, amigos del pueblo me comentaron que la escena era grave y dolorosa al ver a sus compañeros de trabajo muertos y todo el daño que causó el tráiler que los atropelló.

A partir de ese momento se inició una discusión en redes sociales sobre si los tejabanes de burritos estaban mal acomodados y se encontraban en un peligro constante o bien si era culpa del gobierno que no ponía orden ni en los límites de velocidad ni en la regulación de los transportistas.

Desde que yo tengo uso de razón, Ahumada se ha caracterizado por la venta de burritos y asaderos, y desde siempre han estado esos paraderos de comida ubicados sobre la carretera, así como diversas tiendas donde se venden despensa, ropa, flores, pasteles, licor, etc., ya que se considera la zona centro y comercial del poblado.

En todos estos años han perdido la vida muchas personas por accidentes, nunca algo parecido a la tragedia que ocurrió la semana pasada, pero si entonces han estado ocurriendo accidentes desde hace muchos años ¿quién tiene la responsabilidad en todo esto?, claro está que del Gobierno Federal quienes están encargados del tema de la regularización de los límites de velocidad, señalización vial e implementación de medidas de seguridad para prevenir accidentes viales en carreteras federales.

Además de la autoridad municipal que no exige que pongan unos semáforos en las entradas norte y sur del pueblo o tránsitos que vigilen legítimamente a los conductores y no solo los estén cazando para bajarles una lana, con esto solo quiero expresar que se debe responsabilizar a los funcionarios encargados de las áreas de regulación de velocidad y señalización, ya que son ellos quienes deben implementar las políticas públicas necesarias para que ya no vuelva a ocurrir algo parecido.

Mi más sentido pésame para las familias de esos trabajadores y turistas que el miércoles 7 de septiembre salieron a buscar el pan de cada día o de viaje, y ya no pudieron regresar a casa, espero que Dios les de fortaleza y resignación y sobre todo la esperanza de que ellos ya se encuentran en un lugar mejor.