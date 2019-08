Ahorro en medicina

Ciudad de México.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere ahorrar dinero en medicamentos. Se entiende y agradece, aunque no es el primer gobierno en intentarlo. En el sexenio pasado se ahorraron 17 mil 592 millones de pesos por las compras consolidadas de genéricos que encabezó el IMSS, mientras que la Comisión para la Negociación de Precios de Medicamentos e Insumos para la Salud, que concentraba las adquisición de medicinas de patente, ahorró 3 mil 681 millones de pesos entre 2013 y 2018.

La compra consolidada del IMSS ha sido sustituida ahora por una compra centralizada por Hacienda para el segundo semestre (sin incluir la distribución, que equivale a un 10 por ciento del total). El gobierno afirma que obtuvo un ahorro de mil millones de pesos en la prueba piloto, pero 68 por ciento de las partidas quedaron desiertas por problemas técnicos o por la aplicación de precios máximos de referencia. En los ejercicios anteriores las partidas desiertas no superaban el 20 por ciento.

El nuevo gobierno, por otra parte, extinguió prácticamente la Comisión Negociadora de Precios el pasado 3 de julio cuando hizo una invitación directa a las farmacéuticas trasnacionales, que producen medicamentos de patente y de fuente única, a enviar cotizaciones de 292 claves para el segundo semestre. En este caso también se separó la distribución; los medicamentos serán entregados en un centro de acopio en la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Preocupa el enorme número de partidas desiertas en la compra centralizada de genéricos, lo cual puede traducirse en mayor desabasto futuro. Inquieta también la desaparición de la Comisión Negociadora de Precios, pero esto disminuye la presión a las empresas de medicamentos de patente para reducir sus precios. En los dos casos, el que no se considere la distribución, que requiere de vehículos especializados y logísticas complejas, hace temer una merma considerable posterior.

Las empresas nacionales de genéricos se quejan de que la mayor parte del esfuerzo para reducir precios se ha concentrado en ellas. El 54 por ciento de los medicamentos en México son genéricos, contra 70 a 80 por ciento en países desarrollados. Pero del ahorro total en las compras de gobierno, 70 por ciento corresponde a genéricos y sólo 30 por ciento a productos de patente. Los medicamentos de patente, por otra parte, representan 27 por ciento del presupuesto para medicamentos, pero sólo el uno por ciento de las piezas adquiridas.

El presidente ha hecho la promesa de tener medicamentos gratuitos disponibles para todos al finalizar su sexenio. No es la promesa más sensata, pero en todo caso requerirá de grandes esfuerzos para reducir los costos de compra. No se puede cargar todo el ahorro en los genéricos. Ante el gran número de partidas desiertas en genéricos, López Obrador ha amenazado a la industria nacional con recurrir a productores extranjeros, particularmente de la India. Hugo Chávez hizo lo mismo en Venezuela y efectivamente logró reducir los costos, pero las importaciones obligaron a cerrar las puertas de la industria nacional y cuando el gobierno se quedó sin petrodólares ya no había producción para el mercado local.

En México es importante jugar cada carta con cuidado. Necesitamos ahorros, pero sin quebrar a la industria local. Por eso las metas deben ser razonables. De nada sirve prometer que tendremos un servicio de salud como el de Dinamarca. Necesitamos mecanismos razonables para financiar un sistema que mejore y no que empeore lo que tenemos.





Sin garrote

No se necesita una Ley Garrote como en Tabasco, sólo legislación a nivel nacional que permita las protestas, pero no los bloqueos. Es lo que se hace en los países avanzados.