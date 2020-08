Ahorcando la economía

La generación de riqueza en una sociedad es parte del proceso económico que permite su desarrollo armónico e integral, no es posible concebir el crecimiento de un país sin el componente de la actividad empresarial de generación de riqueza.

Así pues la economía de un país depende 100 por ciento de la actividad empresarial, generadora de empleos, que proporciona los satisfactores tanto de consumo de la misma sociedad, así como los impuestos que dan sustentabilidad a la operación del gobierno.

Es necesario comprender ese fenómeno, en estos términos, para justipreciar en toda su dimensión el papel que juegan las empresas dentro de un sistema político y económico, así como la importancia de brindarles -desde el gobierno- la atención debida a través de políticas públicas, leyes y normas que por un lado regulen su operación pero por otro que faciliten su actividad.

No hay gobierno sin impuestos, el gobierno no produce riqueza, no es esa su función, por tanto, sin las empresas no habría a quien cobrar los impuestos y el gobierno no tendría recursos para operar.

No es casualidad que, la mayoría de países en el mundo, hayan destinado cuantiosos recursos y programas de apoyo a los sectores empresariales como una estrategia para acelerar la recuperación económica, luego del cierre de actividades por la pandemia.

Los gobernantes no lo hicieron porque sean buenos samaritanos, o porque les sobren recursos, claro que no, lo hicieron porque saben de la conveniencia de fortalecer la actividad empresarial en sus países, y de esa manera generar empleos, y que los recursos empiecen a fluir para que, eventualmente, se cierre el ciclo económico retornando más recursos al gobierno, vía los impuestos.

Sin embargo, esto no ocurrió en nuestro país. Aquí no hubo medidas de apoyo al sector empresarial tan lastimado por parar operaciones por casi cuatro meses, además sin despedir personal y pagando sueldos al 100 por ciento, pero obviamente sin recibir ingresos por ventas, ya que estaban cerrados sus negocios.

Algunas voces de líderes empresariales plantearon la posibilidad de que el gobierno les facilitara, por ejemplo, el pago de impuestos prorrogando los plazos o fechas límite en que deben ser enterados, al menos el IVA y el ISR, o las cuotas del IMSS, no hablamos de una condonación de impuestos porque eso hubiera generado un gran boquete en las finanzas públicas, como ya lo dijimos al inicio de esta colaboración, el gobierno recauda dinero de los impuestos y es como puede financiar su operación.

Sólo pidieron un poco de espacio y tiempo para recuperar su actividad paulatinamente, sin tener que hacer frente al pago de sus impuestos temporalmente, y en esa medida no descapitalizar sus empresas. No fueron escuchadas sus peticiones. Hubo oídos sordos.

Pero no solamente no fueron escuchados, sino que toda la administración federal se volcó a exigir desmesuradamente el pago respectivo. Tanto el SAT como el IMSS recrudecieron sendas campañas recaudatorias en las que, literalmente, al día siguiente de vencido un pago ya estaban cobrando y sumando recargos o actualizaciones.

Y no sólo eso, recientemente, según publica El Diario en una nota de ayer, por un decreto del 24 de julio se modificaron las Reglas Generales de Comercio Exterior, estableciendo un nueva cuota a las empresas que están certificadas en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Dice la nota: “El Servicio de Administración Tributaria (SAT) les informó la semana pasada a las empresas que las que se encuentran certificadas en materia de IVA e IEPS deberán pagar ahora una cuota de casi 30 mil pesos para seguir gozando de beneficios en dichos gravámenes.”

“Sin embargo, también se incluye un retroactivo similar por cada año que duraron certificadas desde 2015, por lo que suman casi 200 mil pesos los que deberán pagar las empresas para seguir certificadas. De acuerdo con datos de Index Juárez, de las 330 plantas que existen en la frontera, 198 se verán impactadas con dicha medida”.

En la misma publicación, Pedro Chavira, presidente de Index Juárez, señala que “Es bastante dinero, no estamos de acuerdo con el pago. Es probable que lo paguemos, pero analizamos la posibilidad de llegar hasta los amparos. El cobro sí impacta cuando traemos poco flujo de capital, pero lo que más nos preocupa es la actitud recaudadora del Gobierno federal”.

La medida tiene claramente un sentido recaudatorio para el Gobierno federal, pero también se constituye en un lastre financiero para la maquila en la ciudad, con todo y lo que eso podría significar, una afectación más que en algunos casos puede impactar muy negativamente.

La nota de mi compañera Iris González deja ver claramente el malestar que ha generado esta medida, así como las intenciones de ese sector de buscar mediante la ley, a través del amparo, que no se les aplique dicha cuota.

El golpe a la economía nacional con motivo del cierre de operaciones por la pandemia, es muy fuerte. Algunos analistas económicos coinciden en señalar que aun no se puede medir el tamaño de la afectación pero que sin duda será de las mayores que hayamos vivido antes.

Esa circunstancia difícil y muy comprometida exigiría del gobierno federal medidas inmediatas y efectivas para acelerar la recuperación económica, facilitando, propiciando una reactivación de las empresas que les permita volver lo antes posible a los niveles de antes de la pandemia. Eso es por el bien de todos, incluido por supuesto el mismo gobierno.

En nuestra ciudad, tanto la industria de transformación (maquila), como el comercio han sido severamente golpeados por el cierre de operaciones. Apenas hemos empezado una reactivación gradual y progresiva que está lejos aún de sus niveles normales. Medidas recaudatorias y una tributación excesiva, pueden complicar aun más esa reactivación tan necesaria.

Dicen que toda comparación es odiosa, sin embargo en ocasiones resultan necesarias para darnos cuenta de errores o mejorar lo que hacemos, por eso en este caso la comparación con lo que han hecho otros países debe ser analizado y considerado seriamente por el Gobierno federal.

Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania y en general los países de la Unión Europea, no solo decidieron apoyar a sus sectores productivos con dinero o aplazando el pago de impuestos, sino incluso han hecho llegar dinero en efectivo a cada ciudadano, independientemente de su actividad, con el fin de empujar decididamente una aceleración en la recuperación económica. Saben que así lo pueden conseguir más pronto, aunque de momento sea o signifique un esfuerzo económico adicional, a final de cuentas se le revertirá positivamente al mismo gobierno en un futuro cercano.

Si el Gobierno federal insiste en “matar” a la gallina de los huevos de oro, pronto no tendrá de donde obtener sus propios ingresos, porque en la medida que más empresas cierren sus puertas definitivamente, habrá menos impuestos que recaudar, menos empleos y por consiguiente, menos actividad económica.

Es una fórmula simple. Más empresas, es igual a más empleo, más empleo es igual a más consumo y más consumo es igual a más recaudación de impuestos. Sin embargo, en las altas esferas del Gobierno federal parecen estar reñidos con la lógica.

Nuestra condición privilegiada de frontera, la vocación natural de la mano de obra juarense bien calificada, nos favorece en mucho a diferencia del resto del país, porque la operación de maquila nos “amarra” en cierta forma, para bien o para mal, con el futuro de la economía norteamericana lo que en estos momentos representa un plus a nuestro favor, porque al impulsar ellos la reactivación de su economía a través del incremento en la producción, eso nos lleva también a los juarenses, pero, si el Gobierno federal insiste en su política de “ahorcar” financieramente a las empresas, podríamos perder ese atractivo que hoy significa Juárez para los corporativos estadounidenses y se lleven sus empresas a otro lado, lo que significaría un duro golpe a la economía juarense y chihuahuense y, por ende, a la del país también.