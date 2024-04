-Ahora vende tractos el jefe ministerial

-El no me ayudes de Sheinbaum a Corral

-Reforma judicial con segura impugnación

-Maltrato a médicos residentes en ISSSTE

Todo parece indicar que Manuel Sotelo ya tiene o tendrá como nuevo poderoso agremiado en la Asociación de Transportistas de Juárez, y muy posiblemente también de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), al director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Guillermo Arturo Zuany.

A sus contactos en WhatsApp sorprendió mucho en días pasados que el jefe de los ministeriales haya colocado en su historia las fotos de cuatro flamantes tractocamiones modelos 2016 para venta... Uno de ellos, “listo para placas federales”, dice en la promoción.

Esos camiones no son baratos, al contrario, son caros, alrededor de un millón 700 mil pesos cuesta cada uno, así que tenemos ahí tres millones 400 mil pesos.

Faltaría solo que fuera aclarado si el comandante Zuany vende los vehículos como comisionista, como socio, o como propietario, de cualquiera forma a él, a sus socios o a sus patrones, les dará Sotelo la bienvenida con los brazos abiertos.

Esa diversificación del jefe de investigaciones en el estado significa que anda más relajado y con suficiente tiempo para dedicarlo a la venta de tractos. Posiblemente, ya le dio un bajón al rezago de expedientes que traía el área.

****

Por donde se vea, no suena nada positivo para la campaña de Claudia Sheinbaum una amenaza contra el notariado de México como la expresamente lanzada por su equipo el pasado lunes.

Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua, dirigió y presentó el programa en materia de corrupción encabezado por la candidata de Morena a la Presidencia de la República, que incluye un apartado para revisar las notarías.

El exmandatario se fue sin freno contra los hombres y mujeres que dan fe. Matizó que hay “honestos, honorables, pero los hay muy corruptos... No por otra cosa el PRIAN, en sus enjuagues, en lugar de repartirse secretarías se reparte notarías, por eso debemos visibilizar un eslabón fundamental en esa cadena corruptora”, dijo, sin mencionar que como gobernador también regaló notarías.

En medio de una fragorosa campaña electoral que si bien ubica como puntera a la abanderada de Morena, no parece que una amenaza de ese tamaño ayude a mantener la holgada diferencia en su favor; al contrario, sin duda acarreará afectaciones.

Quizá olvidaron Corral y “su equipo” que entre los notarios aparece uno de los grandes próceres de la Cuarta Transformación, ahora influyente operador en Chihuahua, el titular de la notaría 27, de Villa Hermosa, Tabasco, Adán Augusto López Hernández.

Este solo tema de los notarios exhibe lo poco que conocen Sheinbaum y su equipo al Corral gobernador; conocen al Corral retórico, labioso, polémico, viperino, pero no al que fue gobernador de Chihuahua por cinco años.

Ignoran que Corral Jurado se quedó con harta hambre contra los notarios chihuahuenses porque si bien puso en charola de plata algunas patentes para sus subordinados más incondicionales, no pudo conseguir todas las que necesitaba ni tampoco, y le quedó como su punzante dolor, pudo castigar a varios fedatarios que no se achicaron cuando los quiso doblegar. Fueron muchos los que no se apocaron, pero varios apellidos sobresalieron, Flores, Camargo, Romero, Dowell...

Lo que busca Corral es meter a su baile de venganzas personales a la candidata presidencial, a su equipo de campaña y a toda la Cuarta Transformación. Pueden verse los ánimos de desquite al menos en el 50 por ciento de la temática contenida en el programa anticorrupción.

Necesitan en el altiplano dar al menos un vistazo al mundo de corrupción heredado por Corral en Chihuahua para obtener un análisis objetivo de lo que están recibiendo como plan de gobierno sexenal.

***

Está prevista para la sesión del Congreso del Estado de hoy la presentación del dictamen de la Comisión de Gobernación, encabezada por el priista Omar Bazán, para reformar las normas que rigen el funcionamiento del Poder Judicial.

La mayoría necesaria no está en duda. Hay acuerdo de las bancadas del PRI y el PAN para sacar del congelador en el que estuvo la reforma planteada desde hace más de un año por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández. Obviamente, también tiene el visto bueno de Palacio de Gobierno.

Pero así como está lista para ser aprobada, nos reportan que la oposición morenista también tiene ya preparado el camino para la impugnación, con el reclamo, sobre todo, de que incumple con la paridad de género, además de otras cuestiones que a cualquier cambio legal se le pueden observar.

Desde la aprobación del dictamen, dicen, los asesores morenistas se encargaron de evaluar los cuestionamientos constitucionales que deben plantearse, por lo que desde ayer hablaban de que tenían al menos los elementos esenciales para buscar ponerle freno.

El modelo de designación de magistrados es el que causa ruido, a pesar de ser más transparente, prudente y regulado que en el plano federal.

La reforma pretende normar la intervención del Ejecutivo en este proceso y le da mayor peso al Consejo de la Judicatura, pero deja en el aire lo que llaman acciones afirmativas para garantizar la paridad. Aquí es donde podría tener su ventaja el reclamo morenista.

Por ello, más va a tardarse la mayoría en aprobarla que la primera minoría en cuestionarla en tribunales. Es lo que prometen, para continuar la espiral de confrontación política a nivel estatal, en un momento en que el calor electoral permea a todas las esferas.

***

Afortunadamente, los médicos residentes del ISSSTE en el estado de Chihuahua no sufrieron afectación, pero hay mucha inconformidad porque a sus compañeros en 18 hospitales del país los dejaron sin el sueldo durante un mes y lo que siga corriendo.

No hay explicación alguna del retraso, muchos pretextos nada más, y la promesa de que a más tardar hoy quedarían hechos los pagos, pero ya se analizan algunas acciones de protesta, como podría ser un paro de labores, si la situación no es regularizada.

El compromiso de pagar fue realizado directamente a la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, que a nivel nacional preside Víctor Lara, y que también debió entrar al quite, porque quedaron en medio.

Los médicos residentes son estudiantes recién graduados que realizan sus prácticas en las instituciones médicas oficiales, y que por dicha tarea reciben una especie de beca o apoyo económico, que no un sueldo.

El asunto es dramático para aquellos médicos que debieron salir de sus lugares de origen para realizar estas prácticas, porque deben enfrentar el sustento diario, pagar renta, alimentación, transporte, etcétera.

Es común que se presenten problemas aislados, o que al inicio el apoyo se retrase, pero ya hay desesperación y propuestas de acciones en solidaridad, para no dejar pasar como si nada el maltrato por parte de la autoridad de salud, en este caso el ISSSTE.

***

Al ponerle lupa a la planilla de regidores morenistas que acompañarán a Cruz Pérez Cuéllar en su campaña por la reelección, los panistas encontraron un prietito en el arroz.

Se trata de Agustín Chávez Hernández, quien al menos hasta ayer, sabemos que iba como candidato suplente a regidor en la sexta posición, acompañando en la formula al titular Antonio Domínguez Alderete.

Chávez Hernández es hijo nada más y nada menos que de Olga Magdalena Hernández Hernández, catedrática de la UACJ y presidenta, a la vez, de la Asamblea Municipal Electoral (AME) de Juárez.

Para los blanquiazules, esta familiaridad no representa otra cosa que conflicto de interés, de ahí que fueron a impugnar al Tribunal Estatal Electoral (TEE).

Algunas versiones señalaban que Agustín fue bajado de la lista de regidores de mayoría relativa, aunque éstas no fueron confirmadas.

Pasado el cierre de la edición de La Columna, los consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE) sesionarían para aprobar las candidaturas locales. O sea que hoy se sabrá si hubo cambios.

De pasar como está la planilla, muy seguramente tocará a los magistrados del tribunal resolver si hay conflicto de interés o no como dicen los opositores.