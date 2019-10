• Ahora lo golpea el boomerang del vulgar ladrón

Lo que le faltaba al gobernador Javier Corral Jurado, recibir de lleno en su humanidad el boomerang del vulgar ladrón por decenas o centenas de veces lanzado contra su antecesor, César Duarte Jáquez.

Ha sido comprobada la negligencia del mandatario estatal al dejar los asuntos del Gobierno por jugar golf en horarios hábiles. Ha sido exhibida su pereza: trabaja normalmente si acaso lo estricto necesario de nueve a tres, de lunes a viernes; y ha sido expuesto su menosprecio por la austeridad al viajar en aeronaves oficiales durante más de 650 ocasiones durante los tres años que lleva su régimen.

Ahora ha sido atrapado con dedos, manos, brazos y medio cuerpo en la puerta con el despojo de un pequeño terreno que sumó a una de sus propiedades en Juárez para convertirlo en patio.

Lo hizo el gobernador sin ningún cuidado por su investidura como mandatario estatal, ni por su presente ni su futuro político, y menos por apego a la justicia y a la legalidad. Es un robo al que no podemos llamar pequeño o grande, sino un contundente y llano robo.

Una vez que fue exhibida periodísticamente la invasión de esa propiedad, Corral presentó en público y a todo color un supuesto contrato de promesa de venta, pero luego han salido los dueños originales del terreno y han dejado claro que se trató de un despojo. Las pruebas todas han sido presentadas por El Diario.

Como dice el muy clásico mexicanismo: ahora, ¿con qué cara podrá gritar ladrón Corral a Duarte?... ¡o a quien sea! No solamente despojó a una familia de parte de su patrimonio, sino que armó “documentos legales” para hacer pasar esa propiedad como suya.

¿Qué podemos esperar de asuntos mayores de Gobierno si con algo tan pequeño como un terreno menor a los 300 metros ha revelado su nulo aprecio por la honestidad, por la ley, por el estado de derecho?

Ahora sí que no tuvo cara ni para ofrecer nuevas explicaciones a los juarenses sobre el asunto del terreno. Presidió Corral un evento público, explicó su tema a los colegas periodistas pero no permitió ni una pregunta. Fue sacado por la puerta de atrás.

Es previsible que durante el último tramo de su gobierno lo haga con eventos similares, donde sus guardaespaldas deban sacarlo por la puerta de atrás.





***

Con todo el rigor profesional y valentía salió ayer al quite el notario Javier Ignacio Camargo. Recibió en su despacho a El Diario. Aceptó que certificó un documento presentado por las partes Corral-Álvarez-Trejo como una operación de compra venta entre ellos pero ello no significa la legitimación de los documentos correspondientes.

No lo dijo el notario, pero fue un intento de trampa no al hombre que da fe (al propio notario), sino a los auténticos dueños del terreno, al fisco porque no hay impuestos pagados y a los chihuahuenses.





***

Durante la presentación ayer aquí del “Plan Especial Juárez” en materia de seguridad quiso figurar al oropelesco estilo antiguo el comisionado estatal de Seguridad (CES), Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

La indumentaria del jefe policiaco pudo ser objeto de morbo o al menos comentarios jocosos si en el fondo no quedara la sospecha fundada sobre la corrupción como origen de tanto “lujo”. Son frecuentes y hasta públicas las denuncias sobre lazos con el crimen organizado.

De entrada Aparicio se apersonó con una guayabera de las que son llamadas bordadas a mano con figuras de florecitas y coloridos pavorreales en fondo blanco. Ni Pablo Escobar en sus mejores tiempos usaba de ese tipo de camisas.

Jefes policiacos y capos de antaño en el norte de la república presumían lujosa ropa vaquera. En colores y combinaciones al estilo Picasso pero siempre de las más caras.

Junto a esa guayabera “artesanal”, Aparicio portaba al cuello un grueso torzal de oro, una pulsera con remates del mismo material, un elegante reloj y un anillo grueso también de oro que le ocupaba casi media mano derecha. Tenemos fotos en la versión digital de La Columna.

Fue evidente alguna culpa o contrariedad del jefe policiaco porque notó cuando los fotógrafos enfocaron las lentes a sus manos. Rápidamente se quitó el anillo y se le entregó para que “me lo guardes” a su coordinador de comunicación social, Óscar Márquez.

Más allá del gusto cuestionable y de la valentía para presentarse en público con semejantes joyas, y de los largos y falsos estribillos exhortando a la austeridad lanzados por el menos austero de Palacio de Gobierno, el gobernador Javier Corral, deben las autoridades correspondientes (Asuntos Internos, Contraloría y/o Función Pública) escarbar en las propiedades tanto de Aparicio como de su jefe el fiscal general César Peniche.

De las investigaciones correspondientes podrán hallar respuestas a las interrogantes sobre la tremenda inseguridad y la violencia que sufre el estado, como nunca.





***

La directora de Turismo del Estado, Nathalie Desplas Puel, sigue acumulando puntos premier de sus viajes internacionales sin rendir informe alguno de sus importantes comisiones.

Es notable cómo sigue los pasos de su jefe, el subsecretario de ideas brillantes del Gobierno del Estado, Jesús Mesta Fitzmaurice, con quien compite para ver cuál de los dos gasta más en viajes nacionales e internacionales con cargo al erario.

Al terminar el mes de septiembre, la funcionaria mandó saludos desde Beijing, China, a donde acudió con el fin de hacer turismo burocrático, o sea, a invitar a viajar a Chihuahua. De dicho viaje aún no hay informe oficial, pero todo se sabe por las benditas redes sociales.

Antes la señora estuvo en Reikiavik, Islandia; en Colombia y Estados Unidos, en esos viajes de negocios que no se desaprovechan para el placer, sobre todo porque todo se carga a la viaticada oficial.

Pero sin duda su viaje más importante del año fue a Francia, a una Feria Internacional de Turismo de la que tampoco se encuentra reporte alguno. De ese viaje a principios del año, se recordará, lo más memorable es la escapada que se dio a su tierra de origen, Valence-d'Albigeois, en el Departamento de Tarn, donde conserva familiares.

La señora Desplas debe haberle tomado el gusto al erario. Fue designada en mayo de 2018 y durante todo ese año gastó 130 mil pesos en 23 comisiones nacionales, viajes dentro y fuera del estado, pero sin salir del país.

Tal vez Mesta le pasó tips de las ventajas del cargo para el año 2019, pues ahora acumula –sólo hasta el mes de julio– 200 mil pesos en 22 comisiones nacionales y cuatro internacionales, sin contar dos de los últimos viajecitos aquí reportados.

¿De qué han servido esos viajes? ¿Algún incremento notable en el PIB turístico estatal? Nada relevante que se sepa, salvo las millas que debe tener acumuladas en su cuenta la funcionaria viajera.





***

Un video bastante extraño circula de teléfono en teléfono morenista, con burlas hacia una mujer que cantinflea desde la tribuna del Congreso del Estado, en una sesión legislativa ficticia.

La falsa diputada que habla al micrófono toca temas de salud, discriminación, educación, con términos como “fomentación” y un montón de ideas inconexas. Sus ademanes y expresiones parecen propios de un político de los años 70; usa esa entonación clásica que trata de ser elegante y resulta ridícula.

La rara práctica fue en el Parlamento Juvenil 2019. Se nota la participación de varias personas que graban el video y ocupan lugares reservados a la Mesa Directiva del Pleno.

La mujer con cualidades de diputado priista del período jurásico es Karen Mora, la nueva adquisición para su equipo de asesores de la juarense Ana Carmen Estrada García.

Mora es la anterior secretaria de Mujeres del Comité Estatal de Morena, cuyo cargo dejó para irse al Legislativo a la bancada del partido, donde sólo duró unos meses por conflictos.

Luego fue a caer al equipo del alcalde cuauhtemense, Carlos Tena, quien la recibió gustoso por muy buenas recomendaciones que le dio alguien que en realidad quería perjudicarlo.

Duró otros cuantos meses en la nómina de Cuauhtémoc y terminaron por darle las gracias.

Después se supo de ella en el Gobierno municipal de Carlos Comadurán en Guerrero, también por favores morenistas. De ahí salió en cuestión de semanas. La misma historia de sus anteriores empleos.

Apenas lleva un año la Legislatura y ya volvió a caer al Congreso del Estado, ahora bajo el auspicio de la juarense Estrada García, a la que seguramente se la recomendaron muy bien quienes en realidad querían deshacerse de ella.