 • Ahora les pisa la cuerda junto a los EU

Los días 19 y 20 de este mes en Yucatán se realizará la II Conferencia Nacional de Asuntos Internos, bajo el auspicio de la Iniciativa Mérida de Estados Unidos y las autoridades mexicanas de seguridad.

Llama poderosamente la atención el programa de actividades repleto de profesionales en materia de investigación tanto de México como del vecino del norte. Destacan en especial ponentes expertos en crímenes vinculados a la corrupción policiaca.

Pero más llama la atención que una de las ponentes de un caso de éxito nacional es Ericka Jasso Carrasco, exfiscal de Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General de Chihuahua. Era la conocida fiscal de acero, removida por el fiscal general César Peniche para enviarla a una burocrática oficina de amparos que ella terminó por rechazar. Quizá les andaba pisando la soga de su fortuna inmensa tanto a él como el jefe de la Policía Estatal, Óscar Aparicio.

Jasso Carrasco compartirá micrófonos con gente como Carlos Brokmann Haro, investigador de la Comisión de Derechos Humanos de EEUU; Louis Anemone, exjefe del Departamento de Policía de Nueva York, y Ron Carter, inspector en jefe de Asuntos Internos del U.S Marshals Service.

También lo hará con expertos nacionales como la doctora Amada Ampudia Rueda, de la UNAM, y líderes de la talla de Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos contra la Corrupción.

Lástima que el caso de éxito que habrá de presentar se abortó en Chihuahua por privilegiar la impunidad de los agentes de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Seguridad que incurrían en actos delictivos.

La exfuncionaria estatal fue maltratada primero al ser removida como fiscal, enviándola como directora de Asuntos Internos, con una superiora que prácticamente estaba y sigue de adorno. Luego la retiraron de dicha área por el pecado de hacer su trabajo de perseguir el crimen dentro de las corrompidas policías estatales.

El fiscal Peniche y el comisionados de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio, deshaciéndose de ella lograron quitarse la escasa vigilancia sobre sus mandos, envueltos en señalamientos comprobado de favorecer a grupos delictivos.

Ahora ella anda en otras ligas y los policías de Chihuahua gozan de una permisividad enorme, que sin duda es factor principal de los niveles de violencia e impunidad que se padecen en la entidad.

***

El régimen político cambió, pero no tanto, no de fondo. Por eso los gobernadores aún se quejan, como desde hace poco más de 20 años, de lo que hace el presidente con su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

El de este 2020 de Andrés Manuel López Obrador es un modelo presupuestal nada progresivo y muy centralista, por eso ha levantado a opositores en los partidos y sector privado en los estados, sobre todo en los del norte del país.

Pero tan no cambia el régimen que casi el 90 por ciento del presupuesto es inercial, ya está destinado y no puede moverse.

Ni el presidente le puede hacer ajustes profundos al pago de deuda, pensiones, jubilaciones y participaciones a estados y municipios. Menos se puede meter en sueldos de burócratas, maestros, médicos, policías, soldados, en fin, todo el gasto fijo programado.

Lo poquito que le queda cada presidente lo ejerce casi a discreción. Eso no ha cambiado ni cambiará tampoco. La “Cuarta Transformación” no alcanza como para equidad fiscal y justicia distributiva. Es más bien una falsa o simulada transformación.

López Obrador impulsa su proyecto de nación y para ello requiere financiarlo. Ese pequeño porcentaje que le queda va dirigido a los programas que son bandera del presidente y sin aumentar la deuda ni el déficit, lo único que puede hacer es recortar los gastos de sus antecesores, que igual disponían del presupuesto federal como si fuera propio.

Lo que pretende presentarse como cambio en el manejo presupuestal es meramente cosmético, queda cada vez más claro.

***

Esta época de informes de todos los niveles es una oportunidad para conocer la evolución de quienes tienen cargos públicos de elección popular.

Pasado un año de ejercicio es fácil distinguir a quienes ya dominan el puesto y actúan como verdaderas autoridades en sus campos. El mejor ejemplo está en los presidentes municipales como Armando Cabada, Maru Campos, Alfredo Lozoya, Eliseo Compeán y Carlos Tena, por cuyos informes desfiló gran parte de la clase política estatal.

En contraparte se puede ver el triste caso de aquellos que llegaron por la inercia nacional y que aún no se les conoce algo positivo o que los haga considerarse como verdaderos líderes y representantes de su comunidad.

Mejor ejemplo para esto no existe que el de la senadora Bertha Caraveo, quien el primer día pecó de inocente y le declaró la guerra a las comisiones bancarias por instrucciones del colmilludo coordinador morenista Ricardo Monreal.

Aquel comienzo de la Legislatura fue aprovechado por los tiburones bancarios para acercarse y tender puentes con Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, dando por terminado el tema.

Desde entonces no se le ha vuelto a escuchar, ver, leer, nada. La senadora juarense no falta a una sola sesión en la Cámara y hasta tiene algunas iniciativas presentadas, pero no pinta en el escenario político.

Vaya, ni en Juárez se le conoce actividad alguna pese a ser presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Ni por la crisis en esta materia ha sido para hacer presencia en su tierra.

***

El olor de las complicidades del PAN con Encuentro Social –o con el ala del inexistente partido que aún controla el diputado Misael Máynez– brota por la alcantarilla legislativa.

En la pugna por tener el control de la Junta de Coordinación Política, Acción Nacional puso varias cosas para negociar sobre la mesa, pero defendió al PES más que a sus siglas y al apellido de Gómez Morín.

La defensa de los privilegios acordados por Máynez y Fernando Álvarez, líder de la disminuida mayoría azul en el Congreso del Estado, es lo que persiste a un grado por demás sospechoso.

Claro que el coordinador panista no quita de la mesa de negociaciones que se mantenga la bancada del PES, por la principal razón de tener dominio en las decisiones de votación ponderada de la Jucopo.

Pero hay algo más que obliga al panista a no ceder en la necesaria y lógica desaparición del PES como bancada.

Se trata de las posiciones de segundo y tercer nivel en el Legislativo, así como una amplia nómina de aviadores. Con eso se pacta la transacción de votos de acuerdo a las necesidades.

Además de que los favores al PES –y esto es lo novedoso– se extienden a la nómina del Ejecutivo, quién sabe si con la autorización o no del Palacio de Gobierno, pero gracias a la felicidad familiar que brindan los puestos estatales de alto nivel de los que dispone Álvarez Monje.

En este caso las transacciones no se limitan sólo a votos en el proceso legislativo, sino a otra clase de asuntos más relacionados a negocios personales de los diputados Álvarez y Máynez.

De ahí la férrea defensa de una bancada como la del PES, que ni siquiera garantiza conducción del Congreso.