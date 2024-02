-Ahora extraditarían de EU a ‘El Sensei’

-Algo sabrán Cordero y Granillo para asegurarse

-Las malas vibras de Corral hacia Morena

-Cuestionable viabilidad de Medicina en UACH

Las corporaciones de seguridad estadunidense en El Paso trabajan nueva sorpresa positiva para sus homólogos de esta frontera con la detención de un jefe generador de violencia apodado “El Sensei”.

No se trata de un tiburón de la delincuencia como inicialmente le aseguraron a las fuentes informativas de esta columna, pero tampoco es pieza menor, es uno de los principales proveedores de vehículos robados para los grandes grupos delictivos que operan en Juárez, con lazos en suelo americano.

“El Sensei” y/o “El Javier” C., de apenas 28 años de edad, ha sabido conducirse en Juárez con un perfil tan bajo que ni su nombre ni apodos aparecen en los registros judiciales, ni ministeriales, ni siquiera policiacos. Al parecer camufla sus actividades delictivas en la operación de varios lugares de “entretenimiento”, básicamente bares.

Esa detención vendrá a sumarse a varias de alto impacto que han desarrollado las autoridades estadunidenses en coordinación con sus similares juarenses. De este caso, prácticamente no hay detalles sobre la forma que fue concretado.

El pasado martes fue histórico para México. Por primera vez fue entregado a la Fiscalía de Chihuahua un soldado americano acusado de acuchillar, balear y matar a su pareja en esta ciudad.

Días antes, las áreas de inteligencia del FBI, conjuntamente con la Fiscalía de la zona norte, lograron ubicar en el cuarto de un hotel de El Paso a una muchacha de apenas 22 años de edad, Michel P. buscada en Juárez por el asesinato y desmembramiento de varias personas.

La jefa de una de las facciones de la pandilla Artistas Asesinos cruzó ilegalmente a EU perseguida por los policías investigadores chihuahuenses y siguió allá sus actividades delictivas de manera “normal”. Tenía un arma y distintos tipos de droga en la habitación donde fue detenida.

Un día después del apresamiento fue entregada a la Fiscalía de Chihuahua. Ya está vinculada a proceso por varios asesinatos.

Es evidente que hay confianza de las autoridades americanas a sus pares de Chihuahua, si no a todas las policías, sabemos que también hay desconfianza extrema hacia algunos jefes de este lado, sí a mandos que usan la información y la coordinación para combatir genuinamente a la delincuencia.

Esperemos así continúen.

***

De aquí al final de este mes, la Secretaría de Hacienda del Estado deberá tener lista la contratación de instrumentos derivados para “asegurar” tres créditos por más de dos mil millones de pesos, la mayoría adquiridos durante el corralato, el régimen campeón en deuda y manejo desaseado de las finanzas.

Las coberturas que comenzaron a licitarse y deberán estar vigentes para el primero de marzo, buscan proteger los pagos de intereses de dichos financiamientos de Banco Azteca y BBVA, dos heredados de 2019 y uno más de la actual administración.

Lo que llamó la atención en el sector financiero y bancario fue la búsqueda en estos tiempos en que la tasa de interés que fija el Banco de México está en niveles históricamente altos, de 11.25 por ciento, en los que se ha mantenido desde mayo de 2023.

Parece no tener sentido buscar “seguros” de esos créditos ante eventuales subidas de la tasa si la apuesta de los especialistas es que comenzará a bajar el referencial para terminar ubicándose alrededor del nueve por ciento a finales del año.

Parece no tener sentido, a menos que el secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo, y el asesor de la gobernadora Maru Campos en la materia, Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, sepan, intuyan o conozcan algo que los demás no.

Es decir, un “seguro” para los créditos, que finalmente eso son los derivados en licitación actualmente, prevendría algún escenario riesgoso en el que los tipos de interés vayan al alza, en contraposición a las apuestas de la media de los especialistas del sector.

Previsores sí son Granillo y Cordero. Tal vez algo saben que los llevó a tomar esa medida.

***

Pareciera que el lugar número nueve en la lista plurinominal con rumbo al Senado de la República, por parte de Morena, garantiza al exgobernador Javier Corral, llegar a la ansiada curul, con nómina y protección del fuero.

Pero no es así, porque jugarán muchos factores, entre ellos el crecimiento que trae Claudia Sheinbaum en las encuestas, entre ellas las de Mitofski, que a finales de enero le dan hasta el 61 por ciento de intención del voto, contra el 32 de Xóchitl Gálvez.

Una votación de esa magnitud, que es casi imposible de lograr, dejaría en automático fuera al exgobernador, pero aún y cuando no fuera así, solo con romper la barrera de los 21 millones de votos computados para la distribución de plurinominales del 2018, la distribución de pluris se mueve. Esa situación lo ha de traer con los pelos de punta.

Es peculiar que en aquella elección, Morena haya logrado 30 millones de votos para la elección presidencial y para el cómputo de senadores plurinominales solo se hayan tomado en cuenta 21, en lo que tiene que ver los partidos que no alcanzaron registro y que iban en la coalición, pero como sea el caso, con esa votación estaría asegurada la curul al exgobernador.

Solo que las condiciones son diferentes para Morena. No está Andrés Manuel López Obrador en la boleta, son seis años de gobierno, miles de millones de pesos en apoyos sociales, una veintena de gubernaturas y no se diga ayuntamientos.

La maquinaria está aceitada, con miles de servidores de la nación y funcionarios operando, con la meta puesta en la mayoría calificada, por lo que es previsible que esos 21 millones de votos sean superados.

En aquel lejano 2018 ganó Morena 19 elecciones de senadores en los estados, obteniendo 38 curules por esa vía, más cuatro de primera minoría y 13 pluris; ahora en el contexto descrito podrían ser más, o deberían ser más las senadurías por mayoría relativa o elección directa.

Así que ese lugar nueve no está nada seguro, la vela que debe estar encendiendo el exgobernador es que Morena se desinfle, y no le vaya tan bien, porque solo así tendría acceso a esa jugosa dieta senatorial que ansía.

***

Parece muy anticipada la idea de arrancar el próximo semestre la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), campus Juárez, aun sin la infraestructura necesaria que debe implicar una licenciatura de ese tamaño, hablando no solo de salones, empezando por laboratorios, académicos, presupuesto en general.

Hace una semana, el rector de la UACH Luis Rivera Campos hizo el anuncio oficial sobre la incorporación de nuevas carreras a la cartera que ofrece la institución en Juárez, por supuesto no a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sino como una extensión de los propios institutos instalados en la capital del estado.

Podría considerarse anticipado porque así pasó con la carrera de Derecho que, prácticamente de forma incompleta, arrancó la universidad en el primer semestre del 2021.

En aquel momento sólo ocho se inscribieron para participar, pero el plan de estudios fue de menos a más: terminaron buscándoles espacio en la universidad de enfrente, la Autónoma de Ciudad Juárez.

Desde entonces, sigue sonando que en esta ciudad se incorporarían otras carreras como Negocios Internacionales y Desarrollo Territorial, como parte del nuevo modelo educativo y pedagógico que entró en vigor en esas fechas, y que supone eliminaría la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para convertirla en el Centro Universitario Juárez.

Bueno, esos planes estaban desde la gestión del fallecido exdirector de la FCPyS, Abraham Paniagua Vázquez, pero no se han visto muchos cambios en el campus juarense, más allá de un edificio de poco uso que no garantiza cubrir no sólo la demanda que este tipo de carreras alientan, sino mantenerla durante los seis años que este tipo de licenciaturas ocupan en la vida de un universitario.