-Ahora es sexóloga la que suelta las amarras

Todavía no toca su clímax legal la fuerte controversia entre un maestro y una alumna (hoy ex alumna) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) para cuando tenemos hoy un caso similar entre un doctor en psicología y una exalumna de la misma materia; sexóloga además.

Ambos casos, y otros que han tocado el lamentable extremo del proceso penal, mantienen en vilo emocional a la comunidad universitaria –con todo y período vacacional- porque implican relaciones personales profes-alumnas que inician “bien”, luego pasan a tóxicas, enseguida a la violencia y terminan en sendas denuncias públicas de impacto general.

“Luego de más de siete años de relación con más de un tipo de violencia ejercida por él, inicié el proceso de dejarlo, de prepararme físicamente, psicológicamente y económicamente. En ese inter, cuando me corría de nuestra casa yo ya no me iba, cuando me dejaba de hablar yo tampoco le hablaba, me alejé de él sexualmente, comencé a priorizarme, a tomar las riendas de mi vida, a crecer a estudiar, trabajar…”.

Así escribió en su Face “Mariel Itto Corleone”, en un texto de “SPOILER ALTERT: Parte de mi historia con Mario Astorga”.

Narra su fuerte lucha de análisis interno para arribar a conclusiones que descubrieron el fondo “agresivo” del profesor y la llevó a hacer el señalamiento público que incluye un aspecto que sin duda jalará los reflectores universitarios más allá de la solidaridad y/o hasta la crítica: “el abuso de poder”.

De forma también pública, el mes pasado, la exestudiante Amalia Rodríguez, hizo una denuncia bastante similar contra el doctor en Letras, Carlos Urani, con quien sostuvo una relación sentimental por años. Terminó denunciándolo, igualmente, por “abuso de poder que implica el vincularte de esa manera con una alumna por el simple hecho de tu posición de profesor”.

El caso fue tomado por la recién creada Unidad de Asuntos y Género de la UACJ, de ahí trasladado al Consejo Académico y de ahí al Consejo Universitario, en cuyas manos quedó el destino laboral del profesor. El aspecto legal es otra historia.

Parece que el nuevo caso tomará ese mismo rumbo apenas vuelvan las actividades a la máxima casa de estudios.

***

Resulta que no todos festejaron el salto de más del 100 por ciento en el proceso para elegir los proyectos del Presupuesto Participativo, pese a que, supuestamente, el objetivo de todos era alcanzar una mayor votación que la del año pasado.

Específicamente, según lo que reportan del consejo ciudadanizado a cargo de organizar el procedimiento, la consejera del Plan Estratégico Juárez (PEJ), Claudia Arreola, salió con cara de fuchi cuando fue cerrada la votación y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar estaba por dar a conocer los resultados.

La tarde del pasado domingo, luego del hitazo que fue la participación ciudadana en la elección de los proyectos a ejecutar en 2023, la consejera ni siquiera disimuló la molestia, lo que demostró con el rostro desencajado y ni un solo aplauso, mientras los demás festejaban los resultados.

Para los que conocen los entretelones de la nueva organización ciudadanizada que llegó con la administración del alcalde morenista, no es una sorpresa la actitud ni las ganas aparentes de que fracasen los proyectos conjuntos emprendidos por el gobierno de la frontera.

La molestia institucional del PEJ ha quedado de manifiesto desde el comienzo de la organización del Presupuesto Participativo, al considerarse marginado del resto de asociaciones civiles que sí quieren trabajar de la mano de la administración municipal.

La razón es sencilla. Por lo general, la otrora influyente organización dizque ciudadana (pro Yunque) podía disponer de gasto municipal y estatal a su antojo, además del financiamiento internacional que recibe para sus proyectos de supuesto impacto social.

El actual gobierno le bajó un poquito los humos al PEJ, al verlo en su justa dimensión: ultraconservador, derechista y elitista, además de cerrado a abrir un poco su visión social y negarse a orientar proyectos a zonas más marginadas de las que tradicionalmente tiene como foco de sus proyectos.

El Presupuesto Participativo vino a cerrar la pinza de ese freno impuesto a la asociación tremendamente opaca, lo que ha llevado a diversas fricciones. La última fue esa visible molestia porque el proceso fue un éxito, como si el PEJ quisiera mejor el fracaso.

***

Entre el 4 de julio y el 3 de septiembre, el llamado Frente Amplio por México va a realizar su proceso para elegir al candidato presidencial opositor, que habrá de hacerle frente al abanderado oficialista que resulte ganador del experimento de las corcholatas convocado por el Consejo Nacional de Morena.

En la primera etapa será el registro formal y la recolección y validación de unas 200 mil firmas de los aspirantes; en la segunda, habrá un gran foro nacional y la realización de encuestas como un primer filtro para elegir a los mejor posicionados.

En el inicio del procedimiento, toda la actividad habrá de concentrarse en el centro del país, pero en la tercera etapa, ya con una lista más reducida de aspirantes, vendrán cinco foros regionales por todo el país, luego una segunda encuesta, la consulta directa a la población y los resultados finales.

El reto para los opositores locales, encabezados por las dirigencias del PRI y el PAN en Chihuahua, Alejandro Domínguez y Gabriel “Gabo” Díaz, es traerse uno de esos cinco foros regionales a la entidad, para que demuestren el peso y valor de la alianza que han trabajado aquí.

La militancia de dichos partidos, que ha logrado una mayor unión en el estado que la observada a nivel nacional, quiere ser tomada en cuenta y valorada.

A ver si los líderes locales de la alianza tienen el tamaño suficiente para lograr el objetivo.

***

Quizá no lo sepa la diputada federal por Morena, Andrea Chávez, pero por respuestas evasivas como la que dio sobre la exhibida de sus abuelitas y su padre alegremente a bordo de un jet -posiblemente del gobierno, posiblemente particular- que las condujo de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, es que el PRI y el PAN han terminado mordiendo el polvo casi en todo el país, electoralmente hablando.

La legisladora, estrechamente cercana a Adán Augusto López, solo respondió en redes que “los conservadores insisten con su campaña de desinformación y guerra sucia en redes sociales... Están agresivos y violentos pero solo es miedo. Saben que no volverán”.

Ni una pizca sobre el tema señalado, como si la ciudadanía no quisiera saberlo o no tuviera derecho a saberlo. El uso de un jet por parte de su familia que ni lleva los apellidos Slim, o Gates, o al menos Zaragoza, como para presumir un vuelo en un aparato así.

Recordemos que los conservadores a los que ahora se refiere la diputada son herederos de los revolucionarios; o también, de la nada lejana tercera transformación tan de uso común en el jefe de la “Cuarta Transformación”, Andrés Manuel López Obrador.

Volar en jet tiene más aroma a burguesía que a “transformación”, a la transformación referida por el señor presidente.