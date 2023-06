-Ahora desquitaron su furia contra iglesia

No quedó en metáfora el infierno sufrido el domingo en una comunidad perteneciente al municipio de Guachochi aunque distante un par de horas de su cabecera municipal.

Los integrantes de un grupo criminal la emprendieron a tiros contra la iglesia de Yoquivo luego de ser derrotados por sus contrarios, que les plantaron una cabeza humana a unos pasos de la solemne edificación católica. También quedó en el atrio una camioneta quemada.

Dispararon nomás a lo loco. Fúricos aparentemente por la derrota. En las fotos de versión digital pueden ser apreciados cientos de tiros en las blanqueadas paredes de adobe. Sin deberla ni temerla. Fueron levantados 772 casquillos de armas, principalmente largas.

No había nadie ahí atrincherado, ni hubo disparos de adentro hacia afuera. Fue evidente que solo desahogaron contra los muros su coraje porque presuntamente antes sus enemigos habrían tratado de esconderse en el santo lugar.

Igual que “El Chueco” en la misma región, en Cerocahui, no reparó en matar a dos sacerdotes en el interior de una iglesia, tampoco ahora los delincuentes se detuvieron en gastos para balear la indefensa iglesia de Yoquivo.

Las autoridades levantaron cientos de casquillos como evidencia y trasladaron al servicio forense en Parral la cabeza de un decapitado que de inmediato no fue identificado.

Son dos grupos los que siguen peleando a sangre y fuego todo el municipio de Guachochi. Son varios años de riña sin que las autoridades logren tomar el control de la zona.

Ambos rivales pertenecen al Cártel de Sinaloa, pero son irreconciliables. Por un lado, “El Chapo” Calín, Melquiades D.M. y por el otro Los Reyes...

No es poco lo que hay en juego. Tala ilegal del bosque, toda la venta de cerveza y alcohol en general, extorsiones al municipio y empresarios, siembra y tráfico de drogas, sicariato...

Es posible que ahora sí hayan agotado la paciencia de las corporaciones de seguridad. Las imágenes de la iglesia baleada harán mucho ruido nacional e internacionalmente.

En el afán de ganar espacios en el sector público luego se olvidan las formas y normas.

Y cuando se trata de adoctrinamiento de muchachos hacia las lides electorales por venir, los conservadores pintados de azul, llámense “Yunques” o “Dhiacos”, reviven sus fiebres y echan mano de lo que está a su alcance.

Ahora están usando nada menos que las instalaciones del gobierno estatal, las de Pueblito Mexicano.

Durante semanas, todos los sábados, han reunido a unos 200 jóvenes para darles cursos en lo que llaman pomposamente “juntos por la juventud”, que no es más que lavado de cerebro para sembrar su ideología. Ni que fuera nueva su manera de proceder, es la misma desde hace décadas.

Ahora le hicieron el caldo gordo a su candidata para la alcaldía de Juárez, la diputada Marisela Terrazas; y para ello no escatimaron: trajeron a su figura nacional, Manuel Espino Barrientos, quien sin ningún prurito de carácter ideológico, hoy es funcionario en la Cuarta Transformación. Es el titular en el país de los Conalep.

Ocupó Espino lugar en el presídium junto al artífice del caso, el representante de la gobernadora en Juárez, Óscar Ibáñez; y para juntarles piedras, otro del clan: el expresidente de Coparmex, José Mario Sánchez Soledad. No hay duda entonces de la línea que se tira a los muchachos.

La suspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía, lanzó un discurso con marcado tono y estructura tratando de imitar a la gobernadora, Maru Campos. Habló de sus ilusiones desde que era niña, de sus sueños, de lo que ha logrado y de que ahora, en un año, va para la alcaldía.

Esta tropa está empujando su propuesta muy temprano, y destinando esfuerzos y recursos porque entre la población norteña no parece avanzar mucho Marisela, ya que la etapa de posicionamiento de los panistas hacia el edificio Benito Juárez no parece favorecerle, cuando el que luce ventaja con trabajo en campo y buena imagen desde hace años es el Recaudador de Rentas, Rogelio Loya, que no es precisamente santo de la devoción de estos grupos de ultra derecha.

Pero más allá de la competencia interna, alguien deberá echar ojo al uso de instalaciones gubernamentales en asuntos estrictamente no solo partidarios sino de facción.

Los coordinadores del PAN y Morena en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez y Cuauhtémoc Estrada Sotelo, siguen sin lograr el acuerdo para sacar la reforma integral a la Constitución a la que se comprometieron a principios de este año. Avanzaban bien, pero ya se atoraron.

La cirugía mayor a la máxima norma estatal ha quedado en suspenso por los puntos en los que se han negado a ceder los morenistas, sumándole exigencias y adiciones ni siquiera vistas en los foros realizados por toda la entidad con el fin de recabar las propuestas.

Según la queja que circula entre los albiazules, los diputados del partido guinda parecen empeñados en no sacar el compromiso de renovar de forma integral la Constitución del Estado, pues los asteriscos en los borradores analizados se multiplican en vez de desaparecer gradualmente.

Los morenos, por su parte, desconfían de alguno o varios supuestos engaños en la redacción final de la propuesta, que puedan dejarlos desarmados para alegar algo posteriormente, si llegan a votar por unanimidad todos o varios de los puntos que al PAN le interesa sacar.

Las desconfianzas en ambos grupos parlamentarios sólo han incrementado el nivel de incertidumbre sobre la suspendida reforma integral.

Ayer, por ejemplo, algunos desinformados creían que el periodo extraordinario citado para el pasado mañana, viernes a las cuatro de la tarde, tenía que ver con la reforma y otros pendientes que quedaron del ordinario, por más clara que fue la convocatoria lanzada por la diputada presidenta, Adriana Terrazas Porras.

El extraordinario es sólo a una sesión solemne el último día hábil de la semana para develar la inscripción “Bicentenario del Heroico Colegio Militar” con letras doradas, en el recinto legislativo; como toda solemne, es el único asunto que habrá de tratarse.

Así, falta ver si la siguiente semana son logrados los acuerdos para la dichosa cirugía a la Constitución, porque el tiempo no perdona.

Entre 2020 y 2021, el PAN llegó a tener en Juárez alrededor de un 25 por ciento de intención del voto, promediado entre el tiempo que no tenía candidato a la Presidencia Municipal y el momento en que, en la alianza con el PRD, postuló a Javier González Mocken como abanderado.

En los números de diferentes momentos, entre los juegos previos al proceso electoral y ya cerca de la jornada de votación, el albiazul daba muestras de que podía competirle a la ola morenista que encabezaba Cruz Pérez Cuéllar, con los resultados ya conocidos.

Pues bien, en esos momentos todavía podía hablarse de un PAN algo competitivo, pero ahora, a un año de la elección de 2024, la intención de voto que suma Acción Nacional ronda apenas el 15 por ciento. Es el resultado de la desarticulación panista, sumada a la alta popularidad del alcalde morenista.

Si en la elección pasada, que también había proceso para elegir gobernador del estado, el abanderado lanzado por el PAN no logró despuntar para hacerle sombra al ganador lanzado por el partido de la 4T, en el escenario actual ni un milagro le ayudaría al que tenga la difícil misión de irse a una campaña en Juárez cobijado por el blanquiazul.

Según las mediciones internas panistas, en la frontera el partido tiene mucho por hacer si quiere posicionarse en los siguientes meses, ya sea para hacer un papel más decoroso en la contienda por la alcaldía o competir para ganar alguno de los distritos locales.

Pero en las dirigencias municipal y estatal no se ven ganas ni mucha creatividad para entrarle al trabajo duro que demanda esta realidad.