Ahogados en deudas

Ciudad de México.- En el estado de California en Estados Unidos, no sólo les llueve sobre mojado y nevado en términos literales a últimas fechas. A las inundaciones de la primera semana de enero le siguieron las fuertes nevadas que ya han dejado más de 13 muertos en pleno marzo y ahora… una bancarrota que amenaza con contagiar al resto del sistema financiero en ese país y al mundo.

Bueno, no amenaza, realmente ya lo está contagiando, pues la moneda mexicana a la que algunos le antepusieron el adjetivo de súper, -sin existir motivos para ello-, ya tuvo un fuerte desliz esta semana y seguramente continuará el lunes que viene.

El Silicon Valley Bank, con sede en California, es la entidad bancaria que tuvo que ser intervenida por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos –FDIC por sus siglas en inglés-, que es la unidad encargada de asegurar la estabilidad y confianza financiera en el país.

Básicamente, porque dicho banco quebró, y ahora las autoridades han programado pagos para algunos de los cuentahabientes a partir del lunes 13 de marzo. El resto que no reciba dinero, deberá esperar a que se vendan los activos que tenía y probablemente les regresen algo de lo ahorrado o invertido.

Escasez de dólares

El banco tuvo problemas de liquidez, es decir, no tenía suficientes dólares en efectivo para hacerle frente a sus compromisos y el destino los alcanzó, como sucederá con más empresas y quizá otros bancos en los próximos meses, tal vez días.

Conforme vayan pasando las semanas y las tasas de interés sigan subiendo, la palabra liquidez será más común en las noticias financieras y no precisamente en sentido positivo.

Las personas que deben su casa, su auto o una tarjeta, van a andar buscando debajo de las piedras los dólares suficientes para hacerle frente a sus deudas, crecientes cada día y gracias a las políticas del Banco de la Reserva Federal.

Lo mismo sucede con grandes empresas, cuyas deudas siguen creciendo, estarán desesperadas por juntar suficiente efectivo.

Al tiempo que eso se da, monedas como el peso, se ven irremediablemente afectadas. Como pasó esta semana, que en tres días de marzo pasó de 17.95 a 18.50, del miércoles al viernes en concreto. Si las cosas no mejoran en EU, como se espera, el “súper peso” demostrará que no es tal, que es una falacia… nada más.

Los aumentos de tasas afectan, de hecho, a toda persona que deba dinero e intereses sobre la faz de la tierra.

En Estados Unidos la deuda gubernamental es de 31 billones de dólares, en México más de 13 billones de pesos. Sin contar lo que se debe en el sector privado.

En el mundo y según datos del Foro Económico Mundial, la deuda global superó los 300 billones de dólares en 2021.

Lo dijo, y lo dijo bien el inversionista y millonario Frank Giutra en un tuit ayer:

“Y así comienza, recuerda, cuando las fichas de dominó empiezan a caer, inician lentamente al principio. Recuerda el 2008. No se puede aumentar agresivamente las tasas en un mundo con una deuda de $ 300 billones y NO esperar que no ocurran accidentes”.