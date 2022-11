Aguas con la muerte silenciosa

Pensé en escribir sobre la movilización que no es tal lo que la 4T programó para el día hoy, sino se trata de un festejo que no debería ser festejo por los cuatro años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, habrá que esperar el comportamiento que se dará con tanto acarreo.

Luego pensé en escribir sobre la detención de Francisco González Arredondo, exfuncionario de la Fiscalía General del Estado, por su presunta participación en la tortura contra presuntos cómplices del exgobernador César Duarte, a quienes se les señala por actos de corrupción, pero este será un siguiente tema.

PUBLICIDAD

También pensé en escribir con motivo del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres. Las cifras de mujeres asesinadas son verdaderamente alarmantes, y para tener una idea nada más menciono el dato de que en México, 12 mil 897 mujeres han sido asesinadas durante los primeros cuatro años de López Obrador, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

También está el juego mundialista de fútbol entre las selecciones varoniles de México y Argentina.

Son muchos los temas políticos, sociales y hasta deportivos, pero mejor voy a mencionar en mi colaboración sobre la importancia de iniciar una campaña para evitar las muertes por monóxido de carbono derivado del intenso frío que por segunda semana consecutiva se ha dejado sentir en el estado.

No hay campañas que adviertan sobre el uso de calentones y la intoxicación con monóxido de carbono.

El pasado 30 de octubre se registró lamentablemente el fallecimiento de cuatro personas en un hotel ubicado en la zona centro de Creel, en el municipio de Bocoyna; en este lamentable hecho que se registró durante la madrugada de ese domingo, según informó la Fiscalía General del Estado, al parecer, la causa de muerte pudiera fue por inhalación de monóxido de carbono.

¿Pero qué es lo que pasa cuando se dice que murió por intoxicación por monóxido de carbono?

El uso de estufas de gas y leña, braseros, así como el de calentones en viviendas totalmente cerradas o mal ventiladas, son las principales causas que pueden provocar una intoxicación por este gas.

Ante el frío lo primero que hacemos las familias es cerrar todas las ventanas y ventilaciones para evitar que entre el aire frío, lo cual hasta este punto no representa mucho riesgo, pero las cosas cambian cuando enciendes algún calentón.

Al encender cualquier tipo de calentón el fuego empieza a consumir el oxígeno que se encuentra dentro de la casa o la habitación de ahí la importancia de dejar una ventilación por la ventana, aunque sea sólo unos centímetros, que de hecho se sugieren 15.

El monóxido de carbono, al no tener color ni olor, la persona lo inhala y no se da cuenta de que, el corazón, cerebro y todo el cuerpo en sí, sufren por la falta de oxígeno.

Muchas personas al sentirse en el calorcito de la casa o de la habitación se meten a las cobijas y dejan prendido el calentón sin darse cuenta de que ese sueñito puede ser porque en lugar de oxígeno están respirando monóxido.

La inhalación genera rápidamente la falta de respiración y pérdida del conocimiento el cual es más grave en niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Por exceso de monóxido puede haber problemas respiratorios, dolor de cabeza y pecho, mareos, vómito, somnolencia, desmayo, debilidad muscular, latidos acelerados del corazón, convulsiones y pérdida del conocimiento, hasta caer en estado de coma, estos son algunos de los síntomas que se pueden presentar cuando se trata de una intoxicación por este gas.

Lo más grave es que con el calorcito en casa, la gente se acuesta y no apaga el calentón y cierra toda ventilación, pero al quedarse dormido ya no despierta, no se da cuenta, no hay síntomas, pero sí los hay al medio despertar, la debilidad no le permitirá hacer nada por lo que muere prácticamente dormido.

La solución es dejar siempre una ventilación, apagar los calentones antes de dormir, no confiarse ni de los sistemas más modernos de seguridad.

Al haber síntomas de intoxicación, es necesario inmediatamente respirar aire fresco y recibir atención médica lo más pronto posible.

Hay que revisar bien las instalaciones de gas, sobre todo en calentones y estufas, mantener ventiladas las habitaciones, siempre abiertas, una ventana con un mínimo de 15 centímetros, incluso menos para que permita renovar el aire.

Promovamos esta cultura de prevención en las familias para tratar de evitar que la muerte silenciosa se aproveche del desconocimiento de miles de personas que ante el frío lo único que buscan es mantenerse calentitos.

Ahorita lo más importante hacer lo necesario para soportar de la mejor manera este temporal invernal, pero sin olvidar que la clave es dejar abierta unos centímetros una ventana.

Los demás temas por lo pronto pueden esperar.