Agua para Ciudad Juárez

Para una metrópoli con una actividad tan intensa y con un desarrollo tan importante como Ciudad Juárez, el abastecimiento del agua en el corto, y mediano plazo es indispensable. Más ahora que se viene una oleada de crecimiento en la actividad industrial en esta frontera. Se tiene que asegurar que esta ciudad y el resto del estado de Chihuahua contarán en el futuro con el preciado recurso hídrico para continuar con el desarrollo de la entidad.

Y esos son los esfuerzos que de manera permanente se están realizando desde la Junta Central de Aguas y Saneamiento para garantizar el abastecimiento del vital líquido en los 67 municipios del estado de Chihuahua. Sin embargo, y tomando en cuenta que Ciudad Juárez es la población del estado con mayor número de habitantes y de usuarios, hay un evidente interés del Ing. Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la JCAS, por garantizar el suministro de agua para los juarenses en las próximas décadas. En su reciente gira de trabajo por esta ciudad, el Ing. Mata dio a conocer los planes y proyectos que la JCAS tiene para esta frontera. Cuantiosas inversiones que sin duda estarán ayudando a garantizar que haya agua en los próximos años. El también exalcalde de Delicias, y exlegislador federal conoce muy bien la situación que prevalece en ciudad Juárez y se están buscando las mejores alternativas para una urbe con una alta demanda de agua. Habiendo sido presidente de Canacintra-Delicias es también conocedor de las necesidades del sector industrial en el estado, especialmente lo relacionado con el sector maquilador de ciudad Juárez.

En esta visita el Ing. Mario Mata dio conocer las importantes inversiones que la JCAS estará realizando en Ciudad Juárez. Para empezar existe el compromiso en este 2023 de mantener el abasto de agua en el poniente de la ciudad. De igual manera se rehabilitarán todos los colectores para evitar inundaciones y contaminación del Río Bravo, así como también se realizará la reconstrucción total del Dren 2A. Estos son los principales proyectos que realizará la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) durante este año en esta frontera. Se contempla una inversión en beneficio de los juarenses de casi mil millones de pesos con recursos propios, los cuales están destinados a la infraestructura, al mantenimiento y a dos nuevos pozos en la zona de Anapra para garantizar el abasto de agua potable durante el verano.

Además de esos mil millones se proyectan inversiones con recursos del Banco de Desarrollo de América del Norte (Bandan), con 11.5 millones de dólares, además de otros 4.8 millones de dólares de un crédito que autorizó el Congreso del Estado, el cual se está licitando para toda la banca nacional y extrajera.

La JCAS no necesitaba el crédito porque se contaban con recursos suficientes, pero era un requisito del banco para que se pudiera dar los 11.5 millones, los cuales no son crédito, sino una aportación del banco; y no se necesitan retribuir. Este recurso será aplicado para rehabilitar todos los colectores de drenaje doméstico que corren paralelos al Río Bravo y que, cuando llueve, provocan que el agua pluvial se contamine con la del drenaje y esta contaminación llegue hasta el Bravo. En total aplicarán casi 500 millones de pesos en los colectores.

Otro de los proyectos para Juárez, y en el que se invertirán 500 millones de pesos, son las presas de contención de avenidas para controlar las inundaciones en la cuenca de Anapra y en la Fronteriza. En cuanto al Dren 2A, que corre sobre la avenida Teófilo Borunda, el Ing. Mata informó que se volverá a reconstruir para evitar que se inunde. Se reducirá el tamaño de la barda, porque ha provocado accidentes en los retornos; la inversión en el proyecto será de 400 millones de pesos. Todas estas inversiones hablan del interés de la descentralizada por resolver añejas demandas de los juarenses. Hay muchos retos por enfrentar, pero con el actual liderazgo sin duda que se sigue avanzando.