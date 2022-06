¡Agua-nte, ya casi se acaba!

El 28 de junio de 1999, se instaura en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Derecho al medio ambiente. En su texto original establecía que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”; para el año 2012 se reformó este artículo con el fin de que su texto estableciera: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.

El Estado tiene la obligación de garantizar que todas las personas tengamos acceso a este derecho, sancionando a quienes generen daños o deterioros al ambiente, es decir, a todos aquellos elementos naturales que posibilitan la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás seres vivos.

A pesar de ser un elemento protegido por la Constitución, ni el gobierno, ni la ciudadanía se han tomado en serio, tan importante precepto. La escasez de agua que ha venido agravándose en los últimos años, la falta de programas efectivos de reciclaje, del uso inteligente del agua, y la creciente contaminación producida por los combustibles fósiles, ha propiciado un futuro cada vez más incierto.

Seguramente recordarán aquellos spots publicitarios que surgieron por allá de los años 80, donde con la famosa frase “¡Amanda, ciérrale!” nos invitaban a cuidar el agua. Más de tres décadas pasaron y lamentablemente pocos fueron lo que atendieron el llamado. Hoy se vive una situación crítica por la falta de agua, estados como Nuevo León, enfrentan una situación muy complicada debido a que este vital líquido no llega a los hogares, teniendo la necesidad de buscar en otras zonas algunos litros de agua y almacenándola en cubetas y tambos para el uso diario.

El Estado de Chihuahua no es la excepción, la situación que cada vez es más notoria en nuestros hogares, la baja presión de agua, el corte momentáneo del servicio e incluso en algunos sectores, sin el acceso a una red de agua potable, ha dejado ver que el problema de la falta de agua no es exclusivo de los ganaderos y agricultores de la región, es un problema de todos y que no hemos atendido como debe de ser. Se nos ha dicho hasta el cansancio la importancia de cuidar del agua y no es para menos, solo recuerden que vivimos en un desierto, las necesidades y condiciones de nuestras zonas hacen una obligación el uso inteligente del agua, pero parece que como sociedad no nos gusta ver la realidad, sino hasta que el problema se vuelve imposible de esconder.

En Juárez, como en muchas regiones de Chihuahua, se requieren generar estrategias que permitan hacer cumplir lo marcado por nuestra Constitución y que no sea solo letras sobre papel, promover reformas e implementar medidas que aprovechen los recursos de nuestra región, mayores sanciones a quienes desperdician el agua, restricciones para la venta y distribuciones de árboles y plantas que no son de la región y que consumen grandes cantidades de este líquido son algunas de las situaciones que deben de atenderse con mayor ímpetu; como ciudadanía, cosas tan simples como reparar fugas de agua, reutilizar el agua, bañarnos en menor tiempo, respetar los horarios de riego, pueden hacer una gran diferencia.

Existe un refrán popular que dice: “Después de ahogado el niño, tapan el pozo”, pero ¿nos daremos cuenta a tiempo de esta situación? O simplemente ni agua, ni niño encontremos en el pozo.