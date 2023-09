-Agresor de mujer era rommie de diputado

El sábado 16 de septiembre abordamos en este espacio el abominable caso del asesor de un diputado local de Morena-PT que estuvo a nada de provocar la muerte de su pareja sentimental tras mantenerla en cautiverio y permanente tortura durante una semana.

Ese diputado es Óscar Daniel Avitia Arellanes. Juarense. Goza de fuero constitucional, así que ello limita bastante cualquier actuación ministerial hacia él.

Debe tener el diputado mucho qué decir y hasta explicar a la Fiscalía General del Estado sobre su asesor, de nombre Jorge Arturo R. B., quien el miércoles fue vinculado a proceso en un juzgado de la ciudad de Chihuahua por los delitos de secuestro, violencia familiar y lesiones.

El ministerio público pidió la vinculación también por tentativa de feminicidio, debido a que el abogado de profesión mantuvo cautiva a la mujer de 30 años de edad, la golpeó todos los días, la quemó con plancha para el cabello, le aplastó la nariz con pinzas, la cortó con cúter y la tuvo amarrada. Ni agua ni alimentos todo ese tiempo.

Estaba a punto de morir cuando fue rescatada por sus familiares pero sorprendentemente el juez negó el intento de feminicidio.

Es el caso que Jorge Arturo R. B no únicamente era asesor del grupo parlamentario de Morena-PT en el Congreso del Estado, específicamente propuesto por Avitia Arellanes, sino que compartían departamento. Eran tan rommies como amigos.

Aunque la detención del individuo fue concretada desde el pasado fin de semana, ni su rommie ni los jefes del grupo legislativo de Morena han abonado al tema en favor de la víctima o para fortalecer las investigaciones desarrolladas por la autoridad ministerial. Han callado.

Avitia Arellanes conoce como pocos el comportamiento de su asesor y el tipo de peligrosa relación que tenía con su pareja. Todo ello debe compartirlo con la autoridad investigadora.

Este día, los simpatizantes del aspirante a candidato presidencial independiente, Eduardo Verástegui, intensificarán la recolección de firmas en sitios públicos de la frontera para abonarle al casi millón de apoyos que exige la norma electoral para una postulación sin partido.

En Juárez encabeza estos esfuerzos José Chavira junto con una veintena de jóvenes que tienen el reto de conseguir alrededor de 15 mil firmas en la ciudad y el doble en el resto del estado, a fin de llegar a la meta de alcanzar el uno por ciento de la lista nominal de electores.

El reto es interesante para ver si el actor y productor de cine logra convertirse en un fenómeno de la derecha que le haga frente al proyecto del oficialismo encabezado por Claudia Sheinbaum.

Más que nada es relevante por el boquete que puede abrirle al proyecto del Frente Amplio por México, encabezado por la senadora panista Xóchitl Gálvez, lo que habrá de verse conforme avancen los 120 días de plazo que tiene el aspirante para alcanzar las firmas.

A nivel local es más interesante el panorama. En los círculos panistas dicen que ni el dirigente estatal del PAN, Gabriel “Gabo” Díaz ni la lideresa municipal, Xóchitl Contreras, han mostrado buenos resultados en la tarea de sumarle apoyo juarense a Gálvez, en parte porque la aspirante ni siquiera ha querido visitar la frontera.

El caso es que un ala panista, discreta, pero que ha dado señales de tener vida a la hora de jalar unos cuantos votos, tiene la mira en el proyecto de Verástegui, más conservador, menos simulado y sobre todo con valores más sólidos en la derecha, que el de la senadora que encabeza el llamado PRIAN.

Obtuvimos respuesta finalmente a la solicitud de información 332259823001193, con un rotundo “no” por parte de la Guardia Nacional, a transparentar el número de vehículos, personal y armamento destinado al estado de Chihuahua, con desglose por municipio.

Pero no solo hay una negativa para proporcionar los datos estadísticos mencionados, sino que recayó un acuerdo de reserva por los próximos cinco años, por lo que durante lo que resta de la actual administración y los cuatro años primeros de la siguiente, no podrá conocerse el estado de fuerza oficial, que no real, con que cuenta dicha corporación federal.

El argumento es la seguridad nacional, porque, dice la dependencia policial, “dar a conocer el número total de integrantes que se encuentran desplegados en los municipios del estado de Chihuahua, permitiría obtener un estimado del estado de fuerza que esta institución ha empleado para eventos específicos y con ello formular predicciones sobre su actuación en acontecimientos futuros”.

Asimismo “permitiría que miembros de la delincuencia organizada puedan utilizarla para anticiparse y limitar la efectividad de la actuación de los elementos de la institución, toda vez que permite saber, en un caso específico, cuantos integrantes serán empleados en cada momento”, alegando que inclusive se pone en peligro al mismo personal, al proporcionar la estadística de información solicitada.

Son cuatro largas hojas justificando por qué no pueden dar a conocer el número de personal, para que al final proporcionaran el número de 3 mil 326 elementos de fuerza en todo el estado, en franca incongruencia y opacidad.

Las que sí se fueron muy arriba son las organizaciones afines a Marcelo Ebrard que de plano juegan a hacer promesas inalcanzables.

En las elecciones del 2021, el morenista Cruz Pérez Cuéllar alcanzó la cantidad considerable de 205 mil 481 votos. Su contrincante Javier González Mocken, por el PAN, 129 mil 732. Ese proceso electoral tuvo por el Ayuntamiento un total de 437 mil 414 sufragios validados por el IEE.

Lo anterior viene a cuento porque las asociaciones civiles fuera de Morena que impulsan a Macerlo, Alianza Progresistas y Avanzada Nacional, están prometiendo al ex canciller que adherirán, como mínimo, 400 mil chihuahuenses a su movimiento, si es que decide buscar futuro lejos de su padrino político Andrés Manuel López Obrador.

Óscar Kuri, representante estatal de Movimiento Progresista, se fue todavía más recio.

El empresario asegura que le pueden conseguir a Ebrard hasta 1 millón de adeptos en Chihuahua.

Para tener mucha experiencia en el ámbito empresarial, se nota poco que no conoce bien el aspecto político del estado, pues incluso Morena no pasa de los 50 mil militantes en todo el territorio chihuahuense.

En las pasadas elecciones participaron poco más arriba de esa cifra, un millón 343 mil 698 ciudadanos que radican en la entidad.

Prometer no empobrece, dice el dicho, pero la tirada está demasiado alta. No vaya a ser que derrochen dinero innecesariamente.

En conjunto, las juntas de agua de Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Nuevo Casas Grandes, traen en mora o cartera vencida a 364 mil usuarios domésticos, comerciales o mixtos, lo que en dinero representa nada más como cuatro mil 370 millones de pesos. Casi nada.

Por alguna razón, nada más la mitad de los morosos son considerados en el renglón de cuentas recuperables, en un acuerdo del Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento, cuyo director ejecutivo, Mario Mata, ahora deberá vigilar que sea puesto en marcha por las juntas municipales correspondientes.

La JCAS dio luz verde a un programa nuevo denominado “El que nada debe, agua tiene”, con el fin de recuperar aunque sea una parte mínima de ese rezago, con planes de beneficios para los morosos para que puedan ponerse al corriente en el corto plazo.

En Juárez, como es lógico, son objetivo a alcanzar casi 90 mil usuarios en cartera vencida, que deben alrededor de tres mil 300 millones de pesos. Pero la realidad esperada es que cuando menos sean unos 12 mil los alcanzados, con una recuperación de apenas 46 millones de pesos, después de descontar el costo del programa.

En Chihuahua son cerca de 35 mil los morosos, con un adeudo de casi 600 millones de pesos en total. Pero las estimaciones oficiales apuntan a alcanzar apenas a unos cinco mil, para recuperar menos de 20 millones de pesos.

Similares son las proporciones en el resto del estado: en Delicias son 14 mil 300 morosos, pero apenas más de dos mil son considerados como rescatables; en Cuauhtémoc son más de cinco mil los que no pagan el agua, pero apenas 700 los que se consideran como factibles de regularizar.

Es decir que, de los cuatro mil millones de mora, la estimación es recuperar unos 90 millones de pesos. Apenas el dos por ciento, a lo mucho.

Podrían verse hasta mediocres los números de recuperación con un programa especial, pero, según los conocedores, no debe perderse de vista que la JCAS y las juntas municipales deben conservar su carácter social. Por más que algunos noten ciertas injusticias gubernamentales por favorecer a quienes no pagan y castigar a los que sí lo hacen.