-Aferrados los ruteros a subir a 15 pesos

-Monreal, Maru, Cruz, el aroma a equipo norteño

-Nueva amenaza desde el Plan Estratégico

-“El Bayo” es el gallo

Ayer sostuvieron encerrona de carácter privada en la ciudad de Chihuahua con funcionarios estatales algunos de los principales líderes ruteros de Ciudad Juárez. Siguen a dale y dale machacando por subir la tarifa actual de ocho a 15 pesos. ¡Pretenden casi el doble las poco inocentes creaturas de Dios!

Ahora no fue tumulto el representativo de Juárez en la encerrona, solo Rubén Vega por la CTM; Raúl Rodríguez, de los “alimentadores” de la todavía inexistente Ruta 1 y Roberto Piña, según una fuente de La Columna que los ubicó al salir de la reunión, en el primer piso de Palacio de Gobierno.

Estuvieron buen rato con la gobernadora del estado, Maru Campos; el secretario General de Gobierno, César Gustavo Jáuregui, el célebre 02A de Palacio; y el subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre.

Participaron también líderes en la materia de la ciudad de Chihuahua, pero allá andan tras montos distintos en las tarifas. Ni al caso mencionarlos.

Aunque llegaron esta vez igual de felones a Palacio que aquel fin de junio cuando terminaron peleando a moquetazos entre ellos mismos, al terminar ayer la reunión salieron los juarenses algo tranquilos y quizá hasta resignados.

No recibieron una respuesta contundente en sentido afirmativo, pero sí la esperanza de un aumento “proporcional” a las condiciones económicas del estado. De ninguna manera los 15 pesos buscados, pero quizá nueve o hasta 10 pesos, según análisis nuestro, de La Columna.

Ahorita anda todo mundo con la inflación como referencia, ocho por ciento en promedio. Un peso más de aumento representaría más del 10 por ciento sobre la inflación; y dos pesos significaría un escandaloso arriba del 20 por ciento.

Los transportistas repiten como estribillo que hace años no han recibido autorización para incrementos así que lo más cercano a sus “pérdidas” serían 15 pesos.

Olvidan convenencieramente que, cuando recibieron años atrás generosos aumentos de tarifa dieron también su palabra que adquirirían camiones nuevos y no solo incumplieron, sino que se echaron la soga al cuello dejando que las ruteras quedaran reducidas a los yonques que son ahora, con antigüedades hasta de 25 años.

No tienen forma de negociar con esos armatostes, si mucho al proporcional ocho por ciento de la inflación. Sería un despropósito ir más allá.

***

Ni en su campaña electoral reunió el senador por Morena, Rafael Espino, tanta gente y de tanto poder como la concentrada el domingo en el viejísimo, pero clásico hotel Mirador de la ciudad de Chihuahua para su “informe” legislativo. Ahora con otro plus, la trascendencia política.

Debió provocar semejante “capacidad de convocatoria” un impacto emocional de meteoro tanto al interior de la clase política morena chihuahuense como de los analistas y jerarcas de dicho partido a nivel nacional.

La presencia y discurso del jefe del clan crítico guinda, Ricardo Monreal, es interpretado, efectivamente, como plan B del PAN, PRI y sus aliados hacia el 2024 frente a una Cuarta Transformación y su general en jefe, Andrés Manuel López Obrador, concentrados de lleno en las “corcholatas”, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard.

Espino es un Amlista de corazón, pero una vez fuera de Palacio Nacional el gran tótem, Espino cuadra más con Monreal que con las “corcholatas”, y ambos mantienen tanto acercamiento con el PAN y el PRI como la presencia en el evento de la gobernadora, Maru Campos, y de varios figurones tricolores.

Estuvo también en el informe algo discreta, pero patentando su habilidad para moverse en distintas aguas con todo y sello Amlista, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien llegó desde la Ciudad de México para mostrar su reciprocidad al compañero Rafael.

La funcionaria sin duda colocó en el lugar su termómetro 2024 y tomará sus propias decisiones con relación a Chihuahua, independientemente de lo que opine su aspirante a redimible ahijado, Juan Carlos Loera, ausente en el mismo evento.

Ariadna le hará falta a cualquiera de las “corcholatas” o no “corcholatas”. Más allá de su relación estrecha e inquebrantable con López Obrador conoce centímetro a centímetro el territorio electoral nacional y esto es oro molido para cualquier equipo.

La presencia de Cruz Pérez Cuéllar en el Mirador completó la cereza en el pastel para Rafa Espino, pero también fortaleció la hipótesis de una fuerza norteña que incluye al alcalde juarense, a Espino, a Palacio de Gobierno y al senador Ricardo Monreal.

Fue un ejercicio con intenciones evidentes.

***

Salvo noticia de última hora, quedaría perfilado para la Fiscalía Anticorrupción el mega polémico exdiputado panista, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, “El Bayo”, de reciente conclusión su período como interino en el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

No hay otra manera de entender su registro en la convocatoria que ayer cerró a las doce de la noche en la oficialía de partes del Congreso del Estado.

No hay ni uno solo de los aspirantes que le haga sombra, al menos en el factor político, ingrediente que no deja de ser relevante en la toma de decisión.

Hay perfiles técnicos con especializaciones docentes como Antíoco Armendáriz o Arturo Chávez Pérez; los hay también con carrera estrictamente dentro de la Fiscalía General del Estado, como Ramón Valente Anchondo o Bernardo Camargo, el primero en la talacha como Ministerio Público.

Están también los ya muy mencionados Armando Flores y Adrián Quezada, vinculados a la defensa de uno de los acusados en el caso Aras.

Predomina Juárez en cuanto al origen de los aspirantes, hasta ayer por la tarde registrados.

El puesto de fiscal no es premio de consolación ni rifa de la lotería con premio gordo, más bien es como sacarse la rifa del tigre.

Por eso lo relevante del perfil, que aguante la presión transexenal por aquello de lo que pudiera ocurrir en las intermedias y la constitucional del 2007.

***

Será por presiones del extranjero, de donde vienen sus recursos principalmente, o porque en su visión esperaban una nueva ciudad amoldada a su gusto en estos años, pero el caso es que el Plan Estratégico de Juárez ha comenzado a dar muestras de su sometimiento a intereses ajenos a quienes viven en la frontera.

Para nadie es un secreto que es norteamericana buena parte del financiamiento que recibe la organización dirigida por Sergio Meza, un “ciudadano” que apareció de buenas a primeras al frente del PEJ, sin muchas credenciales que acrediten su expertise en las causas que promueve.

Con el pretexto del desarrollo democrático, los brazos del Plan han aprovechado todas las rendijas que hay abiertas en el Gobierno municipal durante las últimas administraciones, con el fin de imponer la visión supuestamente ciudadanizada de cómo debe ser la frontera.

Pero a lo largo de los años que tiene de existencia, ha demostrado en varias ocasiones que debe responder a la agencia de Estados Unidos que patrocina su funcionamiento; agencia que en otros países es más conocida por tareas de espionaje disfrazado y no por la promoción de los valores democráticos que el vecino del norte quiere llevar al mundo.

Eso se nota en la tendencia derechista de la visión que promueve y la intromisión cada vez más abierta en asuntos de la administración pública, que si no responde tal cual lo demanda la organización, pone el grito en el cielo o elabora una “investigación” dizque profunda con aires académicos para descalificar a las instancias gubernamentales que considere.

No se mete con todos los niveles de gobierno, eso también es muy evidente, pues los que ideológicamente encuadran en su misión y visión, son mejor tratados que los que se atreven a gobernar, legítima y democráticamente, con otros objetivos que de inmediato son descalificados por populistas o ineficientes.

Por todo ello, no sería extraño si la situación del PEJ y sus relaciones institucionales comienzan a hacer ruido en el corto plazo, sobre todo por la exigencia de transparencia que tiene el organismo como bandera, aunque no ha sido capaz en décadas de predicar con el ejemplo. No sale de ahí un solo datos sobre su manejo económico y financiero interno.