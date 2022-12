• Aferrados encendieron alambres con luces

Es perfeccionista la gobernadora, Maru Campos. Desde hace días encargó la elaboración de un pino gigante navideño digno para el disfrute de los juarenses, pero al verlo en fotografía para su revisión solo observó alambres tendidos con foquitos, muy lejos de la indicación dada; decidió posponer el evento.

Con el encendido de tal árbol sería también reinaugurado el jueves por la noche parcialmente el Parque Central Poniente, ese que fue abandonado administración tras administración.

Fue el único pelo en la sopa de la visita de la mandataria a esta frontera; los otros cinco eventos salieron a pedir de boca: la presentación de la plataforma Centinela en el mismo Parque Central (ala oriente), la reactivación del área oncológica del Hospital General (olvidada durante la administración anterior), la inauguración del Parque Industrial Upsite con inversión de 80 millones de dólares), la conmemoración por la fundación de Ciudad Juárez y la entrega de una gran cantidad de chamarras en la primaria Primero de Mayo, de la Colonia Obrera.

Obviamente Maru tomó nota para efectos del prietito en el arroz. El responsable directo para efectos que fuera preparado un árbol “decente y digno” al momento del encendido correspondiente fue Óscar Ibáñez, representante del Gobierno estatal en Juárez. También tuvo la encomienda el subsecretario de Desarrollo Humano, Sergio Acosta, por aquello de la invitación general.

A Ibáñez todo se le resbala. Pudo concentrarse y concentrar a su equipo en cumplir al menos con ese trabajo encomendado por la jefa, pero prefirió dedicar la mañana del jueves a la misa en Catedral con el equipo de la Presidencia Municipal (a la que no asistieron ni los regidores de su partido, el PAN; sólo los jefes morenos de la alcaldía) y andar parando oreja en los eventos que le siguieron durante el día.

Para la noche la gobernadora había notada el remedo de árbol elaborado, regañó de nuevo al funcionario estatal (de nuevo, porque ya lo ha amonestado severamente otras ocasiones) y exigió que haga las cosas bien. Aunque ellos sí procedieron a “encenderlo” (Foto en versión digital).

Posiblemente no haya nueva regañada, Ibáñez Hernández opera poco su función como representante del Gobierno estatal porque dedica el tiempo al chisme, a la tenebra y al fortalecimiento de la facción que encabeza. Quiere rectoría de la Autónoma de Ciudad Juárez para él o para Guadalupe Gaytán Aguirre. Quiere candidaturas; anda en el 2024 y no prepara en el presente ni un árbol navideño decoroso ya no para quedar bien con los juarenses sino con su jefa.

No habría nueva amonestada porque no puede seguir en tales condiciones al frente de ese delicado cargo. Fuera de la función puede hacer la grilla que quiera.

***

Los diputados locales de Morena ya no salen del gastado estribillo contra la Plataforma Centinela, pero sin datos duros que sustenten sus señalamientos.

Está tan trillado ya su discurso, que el mismo secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, le hizo el fuchi a comparecer ante el Congreso del Estado por un proyecto multiexplicado con peras y manzanas en todos los sectores.

Los legisladores guindas solo querían bronca durante la sesión legislativa que sería desarrollada en el Pueblito Mexicano. Fue suspendido el encuentro; y aunque les mojaron la pólvora, buscaron hacer el pancho afuera de dichas oficinas del Gobierno estatal.

En la abierta manifestación participaron los diputados Cuauhtémoc Estrada, María Antonieta Pérez, Magdalena Rentería, Gustavo de la Rosa, Óscar Avitia, Benjamín Carrera, América García, Óscar Castrejón y Roxana Díaz. Fue visto ahí también, en pleno horario laboral, el administrador del ISSSTE en Juárez, Fredy Yahir López.

Realmente los argumentos de los legisladores y su presidenta estatal, Brighite Granados, fieles al delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, se quedan muy pobres.

No tienen información real, sustentada en registros oficiales, sobre la construcción de un proyecto de seguridad que ha sido bien avalado incluso hasta por el mismísimo amigo de AMLO, el embajador Ken Salazar.

De ese tamaño la incongruencia.

No salen de otra los morenos, más allá de que el costo de ese proyecto debiera usarse en rubros como programas sociales, obra pública y seguridad para los municipios, como si eso no estuviera ya bien definido en los presupuestos de egresos. Tan sólo para Juárez están previstos 18 mil millones de pesos para el próximo año.

***

Mientras los choques de ruteras de transporte de personal siguen imparables con decenas de personas lesionadas y lamentablemente ocho muertas. Con choferes que beben alcohol en las rutas acompañados de mujeres y chalanes a bordo fuera de servicio, con camiones en todas las líneas que no son BRT sin placas y chatarra, con todo ese desastre, no hay quien asuma el liderazgo en Ciudad Juárez.

Si bien el actual subsecretario Luis Manuel Aguirre va y viene a Chihuahua y está por lo menos tres días por semana en la frontera controlando el transporte de ambas ciudades, en los hechos se sigue manifestando el hueco en todas esas deficiencias e irregularidades, derivado de la falta de personal en la oficina que debe poner orden a los transportistas, que aprovechan muy bien esa ausencia de control amplio en la materia.

Desde el 20 de agosto que renunció Ricardo Tuda a la antes Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, la oficina se quedó acéfala, y con ello fueron detenidos también los operativos de revisión en el transporte de las maquiladoras, después de que sólo intervinieron a los contratados por la empresa Flex. Unos cuantos decomisos y misión cumplida.

Ahora que viene el aumento a la tarifa y que ahora sí viene con todo un proyecto de modernización en todas las rutas de Juárez, con la implementación gradual de rutas alimentadoras y demás, es imperativo que la supervisión permanezca todos los días como parte de un proyecto sólido y consolidado con todas las atenciones que el problema ocupa y merece.

Es urgente la estructuración adecuada de la oficina correspondiente en la localidad… Deben mantener la rienda firme a varios miles de transportistas de personal y colectivo, transportes materialistas, cientos de taxis, etc.

***

Un rubro donde han fallado las autoridades locales y federales es nada menos que la captura y procesamiento de personas dedicadas al tráfico de personas, los llamados polleros.

No lo decimos por la última pifia cuando fueron dejados libres cuatro de ellos, los cuales mantuvieron a 98 migrantes hacinados en un camión en la localidad de Escalón, en Jiménez.

Lo decimos por las 857 personas migrantes que han sigo aseguradas por la Fiscalía General del Estado (FGE) durante la presente administración, sin que haya siquiera registro estadístico de polleros detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

Así como se escucha, al preguntar a la FGE por datos sobre detenciones relacionadas al tráfico de personas, la respuesta fue, simple y llanamente, que no manejaban dichos datos.

Eso ocurrió días después que un juez de control liberara por segunda vez a los ya mencionados polleros de Jiménez.

El problema no se queda sólo en el fuero local. Al solicitar información al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre personas que hayan puesto a disposición del MP por trasladar a migrantes la respuesta fue que no ha habido ningún caso en el estado.

Las personas en tránsito, tanto mexicanas como de otros países, viven una tragedia cotidiana tan sólo por el hecho de tener que dejar sus hogares para buscar mejores oportunidades de vida en los Estados Unidos.

A ello se le suman los abusos y las vejaciones que sufren por parte de los polleros y hasta de grupos del crimen organizado.

Sin embargo, pareciera que las autoridades ven a los migrantes como el problema y no como las víctimas, echándose culpas sobre quién los deja moverse por el país y llegar hasta nuestro estado, pero ninguna parece estar trabajando para frenar a los delincuentes que, como es costumbre, aprovechan las carencias y necesidades de la gente para su provecho. ¿O de qué otra manera se explica que no haya detenidos por los miles de migrantes que son encontrados en condicione inhumanas?